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Το «Dazzle Camouflage» είναι μία τεχνική που χρησιμοποιήθηκε ευρέως κυρίως κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και αποβλέπει να μπερδέψει τον εχθρό, κάνοντας τον στόχο ορατό, αλλά προσπαθώντας να προκαλέσει σύγχυση αναφορικά με την ταχύτητα, την κατεύθυνση και την απόσταση.

Η Ρωσία αξιοποιεί το «Dazzle Camouflage»

Εφευρέθηκε το 1917 από τον Βρετανό θαλασσογράφο και αξιωματικό του ναυτικού Νόρμαν Γουίλκινσον και χρησιμοποιήθηκε σε χιλιάδες εμπορικά και πολεμικά πλοία για να τα προστατεύσει από τις τορπίλες των γερμανικών υποβρυχίων

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Η τεχνική αυτή έχει αναβιώσει και πλέον αξιοποιείται και από τον ρωσικό στρατό στο ουκρανικό μέτωπο, «ντύνοντας» με άνιμαλ πριντ σχέδια τα θωρακισμένα οχήματά τους ώστε να αποπροσανατολίσουν τις ουκρανικές δυνάμεις.

Πλάνα που μετέδωσαν σε ρωσικά και ουκρανικά κανάλια στο Telegram δείχνουν φορτηγά KamAZ που χρησιμοποιούνται από τις δυνάμεις της Μόσχας για υλικοτεχνική υποστήριξη και μεταφορά στρατευμάτων, βαμμένα με ασπρόμαυρες ρίγες.

Putin paints military trucks in zebra stripes in desperate bid to dazzle droneshttps://t.co/ZTimkFbTxA — The Sun (@TheSun) June 2, 2026

Όπως αναφέρει το «The Sun» και «The Telegraph» , η συγκεκριμένη στρατηγική έρχεται ως αποτέλεσμα της ανησυχίας ότι ο Πούτιν χάνει τον έλεγχο της κατεχόμενης Κριμαίας, λόγω της επιτυχίας της Ουκρανίας να στοχεύει γραμμές ανεφοδιασμού και διυλιστήρια πετρελαίου, καταστρέφοντας έτσι δεκάδες φορτηγά στον αυτοκινητόδρομο Νοβοροσίγια, την κύρια χερσαία διαδρομή προς τη χερσόνησο.

«Απόλυτο επιχειρησιακό αδιέξοδο»

Ο έφεδρος Αντιστράτηγος Αντρέι Γκουρούλεφ καταδίκασε την αποτυχία των δυνάμεων του Πούτιν να αποκρούσουν τις ουκρανικές δυνάμεις. Ο πρώην διοικητής στρατιάς παραδέχτηκε ότι η Ουκρανία έχει τον «έλεγχο πυρός» στον αυτοκινητόδρομο Νοβοροσίγια μέσω drones μεγάλου βεληνεκούς και ναρκών, καταστρέφοντας εκατοντάδες βυτιοφόρα και φορτηγά ανεφοδιασμού.

Ο ίδιος προειδοποίησε: «Η Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση έχει μετατραπεί οριστικά σε ένα αδιέξοδο. Η κύρια αιτία για αυτό είναι τα εχθρικά drones. Η Ουκρανία έχει χτυπήσει την πρώτη γραμμή και τα μετόπισθεν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Ως αποτέλεσμα, οι δικές μας ομάδες εφόδου δεν μπορούν να επιτεθούν.

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Ο Γκουρούλεφ περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων της Κριμαίας ως έναν «πραγματικό εφιάλτη» τόσο για τους ντόπιους κατοίκους όσο και για τον στρατό. Ο πολιτικός κατηγόρησε επίσης τους διοικητές στο πεδίο της μάχης ότι «λένε ψέματα» σχετικά με τον έλεγχο της κρίσης, στέλνοντας ψευδείς αναφορές στους στρατιωτικούς αρχηγούς.

Τα «άρματα-χελώνες»

Στα τέλη του 2024, ο Πούτιν ανέπτυξε τα λεγόμενα «άρματα-χελώνες» (turtle tanks), έχοντας χάσει σχεδόν όλο τον σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό του από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτά τα κειμήλια της σοβιετικής εποχής εμφανίστηκαν για πρώτη φορά καλυμμένα με ατσάλινες πλάκες και αλυσίδες στο πεδίο της μάχης στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Τα άρματα μάχης T-80, τα οποία εντάχθηκαν αρχικά στον σοβιετικό στρατό το 1976, φέρουν αυτή την αυτοσχέδια θωράκιση σε μια προσπάθεια να προστατευτούν τα στρατεύματα από τα drones και τους αντιαρματικούς πυραύλους του Κιέβου.

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Τι είναι το «Dazzle Camouflage»

Πρόκειται για μία κίνηση που απηχεί σε μια τακτική που χρησιμοποιήθηκε κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έμεινε στην ιστορία ως «Dazzle Camouflage».

Τότε χιλιάδες συμμαχικά πολεμικά πλοία βάφτηκαν με ασπρόμαυρα μοτίβα γεωμετρικών σχημάτων που αποσκοπούσαν στην παραμόρφωση του περιγράμματός τους προκειμένου να περιπλέξουν τις επιθέσεις των γερμανικών υποβρυχίων.

Τα σχέδια δυσκόλευαν τους αντιπάλους να εκτιμήσουν την ταχύτητα και την κατεύθυνση ενός πλοίου σε μεγάλη απόσταση. Η τακτική αυτή έπαψε να χρησιμοποιείται με την έλευση του ραντάρ, του σόναρ και της δορυφορικής παρακολούθησης.

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