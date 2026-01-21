Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ μιλάει στα μέσα ενημέρωσης κατά τη συμμετοχή του στην 56η ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στο Νταβός της Ελβετίας, στις 20 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Denis Balibouse

O κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ έγινε ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς στο World Economic Forum στο Νταβός, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι να «δείξουν τσαμπουκά» ως απάντηση στις απειλές για την επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μπροστά στις κάμερες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, χαρακτήρισε «αξιολύπητη» τη συνενοχή των ηγετών με τον Τραμπ και τους προέτρεψε «να σταθούν στο ύψος τους και σταθερά, να δείξουν ότι διαθέτουν σπονδυλική στήλη».

Advertisement

Advertisement

Ο Νιούσομ, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει εκφράσει ανοιχτά την κριτική του προς τον Τραμπ και τον χαρακτηρίζουν ως ένα από τα φαβορί για να θέσει υποψηφιότητα για το προεδρικό χρίσμα από την πλευρά των Δημοκρατικών το 2028.

«Σας παίζει ο Τραμπ με την Γροιλανδία»

Οι δηλώσεις του κυβερνήτη της Καλιφόρνια ήρθαν μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε επτά άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκτός αν οι ΗΠΑ αποκτήσουν τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

«Σας παίζει λες και είστε αφελείς και είναι ντροπιαστικό. Είναι αυτή διπλωματία με τον Τραμπ; Αυτός είναι…T-REX (δηλαδή…δεινόσαυρος!). Γίνεσαι ένα μαζί του ή σε αφανίζει», τονίζει σε πολύ έντονο ύφος ο Νιούσομ απευθυνόμενος στους ηγέτες της Ευρώπης.

Μήνυμα στους Γάλλους: «Προσβάλει εσάς και τη χώρα σας – Χρειάζεται χτύπημα στο πρόσωπο»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει στον Τραμπ ένα χτύπημα στο πρόσωπο», δηλώνει λίγο αργότρα ο Νιούσομ στον Γάλλο δημοσιογράφο Πολ Μουασόν από το πρόγραμμα «quotidien», τονίζοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος προσβάλει την Γαλλία και τους Γάλλους με όσα είπε απευθυνόμενος στον Εμανουέλ Μακρόν, τραβώντας το σχοινί περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Ο Τραμπ ανέφερε, συνοπτικά, ότι δεν τον ενδιαφέρει τι λέει ο Μακρόν «γιατί σε λίγους μήνες θα έχει φύγει»!

Advertisement

Advertisement