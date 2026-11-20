Νέες καταγγελίες για τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Μήνυση από νεαρή ηθοποιό για ομαδικό βιασμό στα γυρίσματα ταινίας - Wikimedia Commons

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Βίντεο-σοκ τον δείχνει να θωπεύει τα απόκρυφα νεαρής κομπάρσου ενώ εκείνη προσπαθεί να τον απομακρύνει – Από «ιερό τέρας» σε σύμβολο του γαλλικού #MeToo

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Αποδέχθηκε την καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση – Ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά για πρώτη φορά

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μία νεαρή ηθοποιός κατέθεσε μήνυση κατά του Ζεράρ Ντεπαρντιέ και του Μισέλ Ουελμπέκ για ομαδικό βιασμό και σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια γυρισμάτων το 2018.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Γκιγιόμ Νικλού ερευνάται επίσης για συνέργεια στα αδικήματα και για παράνομη καταγραφή υλικού σεξουαλικού περιεχομένου σε ξενοδοχείο.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι η ψυχική και σωματική της κατάσταση επιδεινώθηκε παρά την προσφορά οικονομικής αποζημίωσης μέσω καλλιτεχνικών συμβολαίων από την παραγωγή.

Οι δικηγόροι του Ζεράρ Ντεπαρντιέ δήλωσαν ότι δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη συγκεκριμένη νέα δικαστική διαδικασία.

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Νέα δικαστική περιπέτεια αντιμετωπίζει ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, καθώς νεαρή ηθοποιός τον καταγγέλλει, μαζί με τον συγγραφέα Μισέλ Ουελμπέκ, για ομαδικό βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Η μήνυση, που κατατέθηκε τον Μάιο του 2025, αφορά περιστατικό το οποίο φέρεται να συνέβη στις 11 Δεκεμβρίου 2018, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Thalasso» στη Νορμανδία.

Σύμφωνα με τη «Le Parisien», η γυναίκα, η οποία τότε ήταν 32 ετών και επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, υποστηρίζει ότι οι δύο άνδρες, υπό την επήρεια αλκοόλ, της επιτέθηκαν σεξουαλικά σε ξενοδοχείο-σπα στην περιοχή Καμπούργκ.

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Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Γκιγιόμ Νικλού, ο οποίος ερευνάται για συνέργεια σε βιασμό και σεξουαλική επίθεση, καθώς και για καταγραφή εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου που φέρονται να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή τρίτων.

Nuove accuse di violenza sessuale per Gérard #Depardieu. L’attore è indagato per stupro e violenza sessuale di gruppo, con il presunto coinvolgimento dello scrittore Michel #Houellebecq.

Le aggressioni sarebbero avvenute sul set di un film.#Tg1 Alessandra De Stefano pic.twitter.com/mb9F39mDyW November 20, 2026

Gérard Depardieu Faces New Rape and Sexual Assault Complaint Alongside Director Guillaume Nicloux and Writer Michel Houellebecq https://t.co/Qqv4QnNY3w — Variety (@Variety) November 20, 2026

Η καταγγελία, το υλικό και τα συμβόλαια των 45.000 ευρώ

Η ηθοποιός είχε προταθεί στον σκηνοθέτη από τον Ντεπαρντιέ. Μετά το συμβάν, ζήτησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να καταστραφεί το οπτικοακουστικό υλικό που είχε καταγραφεί εκείνο το βράδυ. Ο Νικλού δήλωσε ότι δεν αντιλήφθηκε εξαναγκασμό, ωστόσο ανέφερε ότι αργότερα ζήτησε συγγνώμη από την ηθοποιό.

Όπως γράφει η «Le Parisien», στη γυναίκα προτάθηκε στη συνέχεια νέος ρόλος στην ταινία, καθώς και τρία καλλιτεχνικά συμβόλαια συνολικής αξίας 45.000 ευρώ μεικτά, ως αποζημίωση. Εκείνη συνέχισε τελικά να συμμετέχει στην παραγωγή, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η σωματική και ψυχολογική της κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τα γεγονότα.

Οι δικηγόροι του Ντεπαρντιέ δήλωσαν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία.

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🚨 Gérard Depardieu and Michel Houellebecq implicated in a gang rape investigation in France



The Paris prosecutor's office has opened a judicial investigation following a complaint filed by an actress who alleges she was sexually assaulted during the filming of Thalasso in 2018,… pic.twitter.com/8r0y9X1Ykm — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2026

Οι προηγούμενες υποθέσεις και η καταδίκη του ηθοποιού

Η νέα καταγγελία έρχεται μετά την καταδίκη του Ντεπαρντιέ σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος δύο γυναικών. Ο ηθοποιός δεν άσκησε έφεση και δήλωσε ότι αποδέχεται την απόφαση, ζητώντας συγγνώμη από τα θύματα.

Παράλληλα, εκκρεμεί η απόφαση για το ενδεχόμενο παραπομπής του σε δίκη σχετικά με την υπόθεση της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ, η οποία τον έχει καταγγείλει για βιασμό. Ο ίδιος αρνείται τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

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