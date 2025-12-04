Τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στις ΗΠΑ υποδεικνύουν σημειώσεις από διαλόγους σε τηλεδιάσκεψη ηγετών της ΕΕ σχετικά με την Ουκρανία τις οποίες δημοσιοποιεί το Der Spiegel.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, σύμφωνα με τις εν λόγω σημειώσεις, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εκφράστηκαν πολύ έντονα σε μια κουβέντα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και άλλους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς, προειδοποιώντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προδώσουν την Ευρώπη και την Ουκρανία.

«Υπάρχει περίπτωση οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία όσον αφορά στο εδαφικό, χωρίς σαφήνεια όσον αφορά στις εγγυήσεις ασφαλείας» είπε ο Μακρόν, σύμφωνα με σημειώσεις στα αγγλικά που έφτασαν στο Spiegel. Όπως ανέφερε, υπάρχει «μεγάλο κίνδυνος» για τον Ζελένσκι, δεδομένου ότι οι εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της όλης διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα με τις εν λόγω σημειώσεις, ο Μερτς είπε πως ο Ζελένσκι θα έπρεπε να είναι «πολύ προσεκτικός» τις επόμενες ημέρες. «Παίζουν παιχνίδια με εσάς και με εμάς» φαίνεται να είπε ο Μερτς, πιθανότατα αναφερόμενος στον απεσταλμένο του Τραμπ, Στίβεν Γουΐτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, αυτές οι δηλώσεις, καθώς και άλλες, υποδεικνύουν την τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους δύο απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου- παρά τις δημόσιες επιδοκιμασίες όσον αφορά στη νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον.

Ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, που έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, φαίνεται επίσης να συνέστησε προσοχή: «Δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντιμίρ μόνους με αυτούς τους τύπους» είπε σε κάποιο σημείο, ενώ ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που επίσης έχει καλή σχέση με τον Τραμπ, εμφανίζεται να είπε πως «συμφωνεί με τον Αλεξάντερ ως προς την ανάγκη να προστατευθεί ο Βολοντιμίρ».

Η τηλεδιάσκεψη αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έλαβε χώρα τη Δευτέρα. Των διαβουλεύσεων των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ζελένσκι είχαν προηγηθεί συνομιλίες το σαββατοκύριακο μεταξύ του κορυφαίου Ουκρανού αξιωματούχου Ρουστέμ Ουμέροφ και των διαπραγματευτών του Τραμπ, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στη Φλόριντα.

Στο μεταξύ, το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία έχει προκαλέσει σύγχυση στην Ουάσινγκτον, καθώς καθιστά ξεκάθαρο για άλλη μια φορά πως η αντισυμβατική προσέγγιση του Τραμπ στη διπλωματία εμπεριέχει μεγάλα ρίσκα. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανάλυση του Reuters, το σχέδιο δέχεται επικρίσεις τόσο από Ευρωπαίους συμμάχους όσο και «εκ των έσω»- από Ρεπουμπλικανούς.

Η προσέγγιση του Τραμπ γενικότερα έχει φανεί να φέρνει κάποια αποτελέσματα, όπως η κατάπαυση πυρός στη Γάζα, ωστόσο το απρόσμενο σχέδιο που παρουσιάστηκε- το οποίο, στην αρχή τουλάχιστον, φαινόταν πολύ ευνοϊκό για τους Ρώσους, και στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν «βάλει το χέρι τους» στη δημιουργία του- προκάλεσε επικρίσεις και σύγχυση. Όπως τονίζει ο Άλεξ Κόναντ, στρατηγιστής των Ρεπουμπλικανών, η πολιτική βάση του προέδρου Τραμπ ως τώρα τον στήριζε, ωστόσο καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, οι ψηφοφόροι ενδέχεται να θεωρήσουν ότι ασχολείται περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε με διεθνείς κρίσεις, τη στιγμή που πρέπει να έχει την προσοχή του στραμμένη στο εσωτερικό

Με πληροφορίες από Der Spiegel, Reuters