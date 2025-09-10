Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δειπνούσε το βράδυ της Τρίτης στο εστιατόριο Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, όπου αντιμετώπισε αποδοκιμασίες από διαδηλωτές.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ομάδα συγκεντρωμένων φώναζε συνθήματα όπως «Free D.C., Free Palestine» και «Τραμπ, είσαι ο Χίτλερ της εποχής μας», την ώρα που ο πρόεδρος περνούσε ανάμεσα στα τραπέζια.

Η επίσκεψη είχε παρουσιαστεί από τον ίδιο ως ένδειξη ότι η ομοσπονδιακή εκστρατεία για τη μείωση της εγκληματικότητας στην Ουάσιγκτον αποδίδει. «Στεκόμαστε στο κέντρο της Ουάσιγκτον. Ήταν μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις της χώρας. Τώρα είναι ασφαλής όπως οποιαδήποτε άλλη», δήλωσε πριν από την είσοδό του στο εστιατόριο.

Ο Τραμπ συνοδευόταν από τον αντιπρόεδρο JD Vance, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, το γεύμα περιλάμβανε θαλασσινά, σαλάτες, μπριζόλες και επιδόρπια.

🇺🇸🇵🇸 Protesters are shouting "Free DC, Free Palestine. Trump is the Hitler of our time" in a restaurant in Washington, DC. pic.twitter.com/nD95lX0Ad4 — dks pros (@dkspros) September 10, 2025

Ήταν η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος γευμάτιζε σε εστιατόριο της Ουάσιγκτον μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Στην πρώτη του θητεία σύχναζε συχνά στο Trump International Hotel, το οποίο έκλεισε το 2022.

Η δημόσια εμφάνιση έρχεται έναν μήνα μετά την αποστολή της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της «έκτακτης ανάγκης εγκληματικότητας» που έχει κηρύξει ο Λευκός Οίκος. Παρά τον αυξημένο αριθμό συλλήψεων που ανακοινώθηκε, αρκετές υποθέσεις χαμηλής βαρύτητας αποσύρθηκαν ή αναθεωρήθηκαν από την Εισαγγελία, λόγω δυσκολιών στην έκδοση κατηγορητηρίων.

Πηγή: New York Times