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Ένας ιδιαίτερος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, με νικητή να αναδεικνύεται αυτός που κοιμάται καλύτερα και περισσότερο!

Στον διαγωνισμό ύπνου που διοργάνωσε στο Τόκιο η εταιρεία στρωμάτων Koala, οι συμμετέχοντες ξάπλωσαν στα κρεβάτια και κοιμήθηκαν, ενώ ειδικές συσκευές παρακολουθούσαν τον ύπνο τους και εργαζόμενοι τους ξυπνούσαν λίγο πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

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#Tokyo contestants nap on mattresses in a #SleepContest where quality, depth and stability are tracked over 90 minutes. The winner wakes up to a $14,100 prize. More #GettyNewsVideo 🎥 Takashi Aoyama 👉 https://t.co/EgCrNNGGQG https://t.co/ThMncj3fRw — Getty Images News (@GettyImagesNews) October 5, 2026

Ο νικητής τιμήθηκε με το χρηματικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων γεν (περίπου 14.000 δολάρια). Όσοι συμμετείχαν ανέφεραν ότι ο διαγωνισμός τους έδωσε την ευκαιρία να απολαύσουν έναν ποιοτικό ύπνο, παρά τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους.

Μία διαγωνιζόμενη δήλωσε ότι επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης και να αγοράσει ένα νέο κρεβάτι.

🇯🇵💤 Au Japon, des compétiteurs se sont affrontés dans une discipline où pour gagner il fallait… dormir. À la clé: deux millions de yens, soit 11.000 euros ⤵️ https://t.co/SKmL3u63r8 — Agence France-Presse (@afpfr) October 6, 2026

Ο διαγωνισμός είχε επίσης ως στόχο να αναδείξει το πρόβλημα της στέρησης ύπνου στην Ιαπωνία, καλώντας τους πολίτες να κοιμούνται περισσότερο.