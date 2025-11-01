Μια 38χρονη γυναίκα προφυλακίστηκε σήμερα Σάββατο (1/11) με τις κατηγορίες της συνέργειας σε οργανωμένη κλοπή και της εγκληματικής συνωμοσίας καθώς οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι είχε ρόλο υποστηρικτικό («δορυφόρου») στην οργάνωση και εκτέλεση της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου στις 19/10.

Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η πελάτισσά του βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης και αδυνατεί να κατανοήσει τις κατηγορίες.

Το σημείο από όπου εισήλθαν οι διαρρήκτες του Λούβρου

Ένας 39χρονος οδηγός ταξί, το οποίο κυκλοφορούσε χωρίς σχετική άδεια, και ένας 34χρονος Αλγερινός θεωρούνται οι δράστες της διάρρηξης στη γκαλερί «Apollon» του Λούβρου, απ’ όπου αφαιρέθηκαν πολύτιμα εκθέματα αξίας άνω των 86 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι δύο άνδρες, γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες κλοπές, έχουν ήδη συλληφθεί και φέρεται να έχουν παραδεχθεί εν μέρει τις κατηγορίες σε βάρος τους. Ο Αλγερινός ταυτοποιήθηκε μέσω ίχνους DNA που εντοπίστηκε σε ένα από τα σκούτερ διαφυγής.

Το αναβατόριο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάρρηξη

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, οι δύο αυτοί άνδρες μπήκαν στη γκαλερί, ενώ δύο συνεργοί τους τούς περίμεναν απ’ έξω.

Συνολικά, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε επτά συλλήψεις, πέντε εκ των οποίων έγιναν αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι και στα περίχωρα. Από αυτούς, δύο κατηγορήθηκαν επίσημα (η 38χρονη και ένας άνδρας), ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, με τον έναν να αποχωρεί χωρίς κατηγορίες στις 31 Οκτωβρίου.