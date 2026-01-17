Τον ισχυρότερο πύραυλό της ετοιμάζεται να εκτοξεύσει η NASA για την αποστολή Artemis II, που θα στείλει για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια αστροναύτες σε γύρο της Σελήνης και πάλι πίσω στη Γη.

Η αποστολή έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί από το Kennedy Space Center στη Φλόριντα στις 6 Φεβρουαρίου, διανύοντας περίπου 685.000 μίλια, και να ολοκληρώσει το ταξίδι σε περίπου 10 ημέρες με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Advertisement

Advertisement

Το Artemis II θα είναι η δεύτερη δοκιμή του πυραύλου Space Launch System (SLS) και η πρώτη με πλήρωμα. Οι 4 αστροναύτες θα ζήσουν και θα εργαστούν στην κάψουλα Orion, δοκιμάζοντας τα συστήματα υποστήριξης ζωής, επικοινωνίας και τις διαδικασίες αγκυροβόλησης.

Τρεις από τους αστροναύτες έχουν ξαναταξιδέψει στο διάστημα, ενώ ο Καναδός Jeremy Hansen θα συμμετάσχει για πρώτη φορά. Η Christina Koch θα γίνει η πρώτη γυναίκα και ο Victor Glover ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης που θα ταξιδέψει πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης.

Η αποστολή δεν περιλαμβάνει προσελήνωση ή είσοδο σε σεληνιακή τροχιά, αλλά αποτελεί το πρώτο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη μετά την Apollo 17 το 1972. Η αποστολή ακολουθεί μια μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση το 2022 και ανοίγει το δρόμο για το Artemis III, που στοχεύει σε προσελήνωση κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Ο πύραυλος SLS και η κάψουλα Orion φτάνουν τα 100 μέτρα ύψος και μεταφέρουν καύσιμα αρκετά για να γεμίσουν μια ολυμπιακή πισίνα, φτάνοντας ταχύτητες έως 24.500 mph. Η μεταφορά του πυραύλου στην εξέδρα εκτόξευσης θα διαρκέσει έως 12 ώρες, ενώ ακολουθεί λεπτομερής έλεγχος και δοκιμές με πλήρη φόρτωση καυσίμου.

Ο πύραυλος που θα εκτοξευθεί στις 6 Φεβρουαρίου – Πηγή: Reuters

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι αστροναύτες θα κάνουν δύο γύρους γύρω από τη Γη, θα αποσυνδέσουν την Orion από τον πύραυλο και θα ελέγξουν χειροκίνητα την πλοήγηση, ενώ το ευρωπαϊκό τμήμα υποστήριξης θα τους στείλει προς τη Σελήνη.

Μετά από πάνω από μισό αιώνα, η NASA επαναφέρει την ανθρώπινη εξερεύνηση της Σελήνης, συνδυάζοντας ενθουσιασμό, ιστορική σημασία και τεχνική πρόκληση. «Κάθε εκτόξευση είναι αγωνία, αλλά η ασφάλεια του πληρώματος θα είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα», υπογραμμίζουν οι υπεύθυνοι της αποστολής.

(Με πληροφορίες από Guardian)