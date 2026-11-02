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Στις 2 Νοεμβρίου 2000 ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) υποδέχθηκε το πρώτο μόνιμο πλήρωμά του: τον Αμερικανό Γουίλιαμ Σέπαρντ και τους Ρώσους Γιούρι Γκιντζένκο και Σεργκέι Κρικαλιόφ. Ήταν τρεις, όχι τέσσερις, όπως αναφέρεται σε ορισμένες επετειακές καταγραφές. Η αποστολή Expedition 1 είχε εκτοξευθεί με Soyuz στις 31 Οκτωβρίου. Έκτοτε, επί σχεδόν 26 χρόνια, άνθρωποι ζουν αδιάκοπα σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Πώς γεννήθηκε και πώς σχεδιάστηκε

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Η ιδέα ενός μόνιμου αμερικανικού διαστημικού σταθμού προωθήθηκε τη δεκαετία του 1980 ως Space Station Freedom. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ και η Ρωσία συνδύασαν τεχνογνωσία και σχέδια, αξιοποιώντας και την εμπειρία του σοβιετικού σταθμού Mir. Το σημερινό πρόγραμμα συντονίζουν πέντε διαστημικές υπηρεσίες: NASA, Roscosmos, ESA, JAXA και CSA, με συμμετοχή 15 κρατών στη διακρατική συνεργασία. Δεν υπήρξε ένας μοναδικός αρχιτέκτονας: διαφορετικά εθνικά κέντρα σχεδίασαν δομικά τμήματα, εργαστήρια, συνδέσμους, ηλεκτρικά δίκτυα και συστήματα υποστήριξης ζωής, τα οποία έπρεπε να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο.

Η κατασκευή σαν γιγαντιαίο παζλ σε τροχιά

Κανένας πύραυλος δεν μπορούσε να μεταφέρει ολόκληρο τον Σταθμό. Στις 20 Νοεμβρίου 1998 εκτοξεύθηκε με ρωσικό Proton το πρώτο τμήμα, Zarya, και τον Δεκέμβριο ακολούθησε με το διαστημικό λεωφορείο Endeavour ο αμερικανικός κόμβος Unity. Το 2000 έφθασε το ρωσικό τμήμα υπηρεσιών Zvezda, επιτρέποντας τη μόνιμη κατοίκηση. Ακολούθησαν το αμερικανικό εργαστήριο Destiny (2001), ο ρομποτικός βραχίονας Canadarm2, το ευρωπαϊκό Columbus (2008), το ιαπωνικό Kibo, η πανοραμική Cupola (2010) και νεότερες ρωσικές προσθήκες. Τα μεγάλα τμήματα μεταφέρθηκαν με 42 κύριες πτήσεις συναρμολόγησης, σύμφωνα με τη NASA, ενώ δεκάδες διαστημικοί περίπατοι επέτρεψαν τη σύνδεση καλωδίων, σωληνώσεων και μηχανισμών. Η βασική κατασκευή ολοκληρώθηκε ουσιαστικά γύρω στο 2011, αλλά αναβαθμίσεις συνεχίζονται.

Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που πετά με 28.000 χιλιόμετρα την ώρα

Ο ISS κινείται σε χαμηλή γήινη τροχιά, περίπου 370–460 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, με ταχύτητα περίπου 27.500–28.000 χλμ./ώρα. Χρειάζεται περίπου 90–93 λεπτά για μία περιφορά: έτσι πραγματοποιεί περίπου 16 γύρους, με 16 ανατολές και 16 δύσεις, κάθε ημέρα. Η έκταση των ηλιακών πτερύγων φτάνει περίπου τα 109 μέτρα, η μεγάλη μεταλλική δοκός τα 94 μέτρα και η συνολική μάζα περίπου τους 420 τόνους, με διακυμάνσεις ανάλογα με τα ελλιμενισμένα σκάφη. Ο εσωτερικός πιεζόμενος όγκος υπερβαίνει τα 1.000 κυβικά μέτρα, αλλά ο πραγματικά κατοικήσιμος είναι μικρότερος.

Πόσοι έχουν ταξιδέψει και ποιοι κρατούν τα ρεκόρ

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Τον Νοέμβριο 2025 η NASA κατέγραφε περισσότερους από 290 επισκέπτες από 26 χώρες. Το συνηθισμένο μόνιμο πλήρωμα είναι επταμελές, ενώ στις αλλαγές πληρωμάτων μπορεί να φιλοξενηθούν περισσότεροι. Ο Αμερικανός Φρανκ Ρούμπιο κατέχει το ρεκόρ της NASA για μία συνεχόμενη αποστολή, 371 ημέρες (2022–2023). Για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη παραμονή στον ISS σε παγκόσμιο επίπεδο ξεχωρίζει ο Ρώσος Βαλέρι Πολιακόφ ως ιστορικός κάτοχος ρεκόρ συνεχούς παραμονής στο Διάστημα, 437 ημέρες, αλλά εκείνο το επίτευγμα έγινε στον Mir, όχι στον ISS. Η Πέγκι Γουίτσον έχει συγκεντρώσει 675 ημέρες σε αποστολές της NASA σύμφωνα με τη σχετική καταγραφή της υπηρεσίας. Τα συνολικά ρεκόρ χρειάζονται διάκριση από τα ρεκόρ μιας μόνο αποστολής.

Οι διαστημικοί περίπατοι και οι επισκευές

Έως τον Σεπτέμβριο 2026 η NASA καταγράφει 284 διαστημικούς περιπάτους που συνδέονται με τον ISS. Ο μεγαλύτερος, των Τζέιμς Βος και Σούζαν Χελμς, διήρκεσε 8 ώρες και 56 λεπτά το 2001. Οι αστροναύτες εργάζονται με αμερικανικές στολές EMU ή ρωσικές Orlan, βγαίνοντας από ειδικούς αεροφράκτες. Αντικαθιστούν μπαταρίες, αντλίες, καλώδια και επιστημονικά όργανα, επισκευάζουν διαρροές και εγκαθιστούν νέες ηλιακές συστοιχίες. Οι εργασίες απαιτούν μήνες προετοιμασίας και σχολαστική διαχείριση του κινδύνου.

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Ρεύμα, οξυγόνο, νερό και τρόφιμα

Ο Σταθμός τροφοδοτείται κυρίως από οκτώ μεγάλα ηλιακά πτερύγια, με ονομαστική παραγωγή περίπου 75–90 κιλοβάτ σύμφωνα με τη NASA. Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες εξασφαλίζουν ηλεκτρική ενέργεια όταν περνά στη σκιά της Γης. Συστήματα ανακύκλωσης επεξεργάζονται υγρασία, συμπυκνώματα και ούρα ώστε να ανακτάται πολύ μεγάλο μέρος του νερού. Το οξυγόνο παράγεται και με ηλεκτρόλυση νερού, ενώ απορροφητές απομακρύνουν το διοξείδιο του άνθρακα. Τρόφιμα, ανταλλακτικά και πρόσθετα εφόδια φθάνουν με φορτηγά διαστημόπλοια, όπως τα Progress, Dragon και Cygnus. Οι αστροναύτες γυμνάζονται περίπου δύο ώρες την ημέρα για να περιορίζουν την απώλεια μυϊκής και οστικής μάζας.

Οι βλάβες που δοκιμάζουν το εγχείρημα

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Στη μακρά λειτουργία του έχουν εμφανιστεί διαρροές αμμωνίας από το σύστημα ψύξης, προβλήματα αντλιών, φθορά γυροσκοπίων, αστοχίες υπολογιστών, μικροδιαρροές αέρα στο ρωσικό τμήμα και απρόβλεπτα συμβάντα με προσδεδεμένα σκάφη. Το 2021, μετά την πρόσδεση του ρωσικού εργαστηρίου Nauka, ακούσια ενεργοποίηση προωθητήρων προκάλεσε προσωρινή μεταβολή του προσανατολισμού του Σταθμού. Η προστασία από μικρομετεωρίτες και διαστημικά συντρίμμια παραμένει διαρκής πρόκληση. Η τροχιά του χαμηλώνει σταδιακά λόγω αραιής ατμοσφαιρικής αντίστασης και χρειάζονται περιοδικές ωθήσεις από διαστημόπλοια ή κινητήρες.

Το εργαστήριο που άλλαξε την επιστήμη

Σε μικροβαρύτητα μελετώνται η συμπεριφορά υγρών, η καύση, τα υλικά, η κρυστάλλωση πρωτεϊνών, τα φυτά, οι μικροοργανισμοί και οι επιπτώσεις της παρατεταμένης διαστημικής ζωής στον άνθρωπο. Οι παρατηρήσεις της Γης καταγράφουν καταιγίδες, πυρκαγιές, ατμοσφαιρικά φαινόμενα και μεταβολές στο περιβάλλον. Παράλληλα δοκιμάζονται τεχνολογίες που θα χρειαστούν σε αποστολές προς τη Σελήνη και τον Άρη.

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Πότε θα τελειώσει η αποστολή του;

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Ο ISS είναι γηρασμένη αλλά διαρκώς συντηρούμενη υποδομή. Η NASA σχεδιάζει μετάβαση σε εμπορικούς σταθμούς χαμηλής τροχιάς και ελεγχόμενη απομάκρυνση του ISS στο τέλος της λειτουργικής ζωής του, με αμερικανικό σχεδιασμό για το 2030. Η ακριβής ημερομηνία και οι διεθνείς αποφάσεις παραμένουν αντικείμενο προγραμματισμού. Όταν έρθει η ώρα, προβλέπεται ελεγχόμενη επανείσοδος στην ατμόσφαιρα με στόχο τα υπολείμματα να πέσουν σε απομακρυσμένη θαλάσσια περιοχή.

Πηγές και τεκμηρίωση

NASA – International Space Station Facts and Figures: https://www.nasa.gov/international-space-station/space-station-facts-and-figures/

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NASA – Station Spacewalks: https://www.nasa.gov/international-space-station/space-station-spacewalks/

NASA – ISS 25 Years: https://www.nasa.gov/international-space-station/iss25/

NASA – Station Record Holders: https://www.nasa.gov/international-space-station/space-station-astronaut-record-holders/ ESA – Building the International Space Station: https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/International_Space_Station/Building_the_International_Space_Station3