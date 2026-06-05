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Συναγερμός σήμανε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) εξαιτίας διαρροής αέρα στο ρωσικό τμήμα του τροχιακού εργαστηρίου, με τη NASA να θέτει για δυο ώρες σε κατάσταση ετοιμότητας το πλήρωμα για ενδεχόμενη εκκένωση. Αν και οι αστροναύτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στα διαστημόπλοιά τους, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε αργότερα ότι οι εργασίες επισκευής διακόπηκαν προσωρινά από τη Roscosmos και το πλήρωμα επέστρεψε στις κανονικές δραστηριότητές του, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση των δεδομένων και η διερεύνηση του προβλήματος, το οποίο όμως επιμένει και δεν έχει λυθεί.

JUST IN: NASA directed five astronauts to board a SpaceX Dragon spacecraft as Roscosmos cosmonauts attempt to address a leak problem on the International Space Station, NASA press secretary Bethany Stevens said in a post on X Friday. https://t.co/7XWYHoD9S8 Advertisement Advertisement June 5, 2026

Η NASA εξέδωσε νέα ενημέρωση, ανακοινώνοντας ότι οι εργασίες επισκευής της διαρροής αέρα στο ρωσικό τμήμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού έχουν προσωρινά διακοπεί.

Η εκπρόσωπος της NASA, Μπέθανι Στίβενς, δήλωσε:

«Η Roscosmos διέκοψε τις εργασίες δομικής επισκευής που πραγματοποιούνταν την Παρασκευή μέσα στη σήραγγα μεταφοράς της μονάδας υπηρεσιών Zvezda, γνωστή ως PrK, προκειμένου να αξιολογηθούν περαιτέρω μετρήσεις και δεδομένα.

Με βάση αυτή την εξέλιξη, η NASA έδωσε εντολή στα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν μέσα στο διαστημόπλοιο Dragon να επιστρέψουν στις προγραμματισμένες δραστηριότητές τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Αναμένουμε να συνεργαστούμε με τη Roscosmos στο πλαίσιο μιας κοινής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των διαρροών».

Νωρίτερα, οι αστροναύτες που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έλαβαν εντολή από τη NASA να καταφύγουν στα διαστημόπλοιά τους και να είναι έτοιμοι για εκκένωση. Η εντολή δόθηκε καθώς το ρωσικό πλήρωμα επιχειρούσε να αποκαταστήσει μια επιδεινούμενη διαρροή αέρα στο τμήμα του τροχιακού εργαστηρίου που βρίσκεται υπό τη δική του ευθύνη, ανακοίνωσε η NASA.

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Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της NASA στον σταθμό – δύο αμερικανοί αστροναύτες, ένας Γάλλος αστροναύτης και ένας Ρώσος κοσμοναύτης – έλαβαν εντολές από το κέντρο ελέγχου αποστολών της NASA στις 9:04 π.μ. ET τη Δευτέρα (1304 GMT) να εισέλθουν στο διαστημικό σκάφος Crew Dragon που είναι αγκυροβολημένο στον σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή αέρα απαιτήσει επείγουσα εκκένωση, δήλωσε αξιωματούχος της NASA.

🚨 NASA ISS Emergency Update:



NASA has ordered astronauts on the International Space Station (including French astronaut Sophie Adenot) to shelter in their Crew Dragon spacecraft and don spacesuits due to a worsening air leak in the Russian segment.



Russian crew members are… pic.twitter.com/6toaPa8cJi — RTI (real time intelligence) (@RTI_imtel) June 5, 2026

Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, οι δύο κύριοι διαχειριστές του σταθμού, συζητούν εδώ και μήνες για την αιτία και τις πιθανές λύσεις των μικρών διαρροών αέρα στο ρωσικό διαστημικό τμήμα Zvezda, ένα βασικό τμήμα του εργαστηρίου που έχει το μέγεθος γηπέδου ποδοσφαίρου.

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Οι διαρροές αέρα ήταν σχετικά μικρές τους τελευταίους μήνες, αλλά αυξήθηκαν τη Δευτέρα από μία λίβρα αέρα την ημέρα σε δύο λίβρες, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο της NASA που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

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