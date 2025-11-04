Ο Γιάννης Πετράς αποτελεί ένα από τα πιο λαμπρά παραδείγματα της ελληνικής αριστείας σε διεθνές επίπεδο. Με καταγωγή από τον Πειραιά και με μόλις τέσσερα χρόνια παρουσίας στο Ντουμπάι, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως κορυφαίος δικηγόρος στο διεθνές εταιρικό και ναυτικό δίκαιο, στη μεγαλύτερη δικηγορική εταιρία της Μέσης Ανατολής. Ο νεαρός Έλληνας νομικός, με ακαδημαϊκή διαδρομή που ξεχωρίζει, καθώς είναι αριστούχος της Νομικής Θεσσαλονίκης, με δύο μεταπτυχιακά με άριστα στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, υπήρξε υπότροφος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Ο Γιάννης Πετράς με τον Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Αντιπροέδρου και Πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Σεΐχη του Ντουμπάι

Ο Γιάννης Πετράς στην τελετή έναρξης του 11ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης, με διατελέσασες υπεύθυνες διοργάνωσης του Διαγωνισμού

Ο Γιάννης Πετράς μαζί με άλλους υπότροφους του προγράμματος “Dubai Business Associates”

Πέρα από τη λαμπρή νομική του πορεία, ο Γιάννης Πετράς έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στη διεθνή σκηνή ως ο πρώτος Έλληνας που επελέγη παγκοσμίως στο περίφημο εννεάμηνο πρόγραμμα “Dubai Business Associates” (DBA), μια πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Αντιπροέδρου και Πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Σεΐχη του Ντουμπάι. Η επιλογή του στο “DBA” δεν ήταν απλώς τιμητική και εξαιρετικά δύσκολη, με ποσοστό αποδοχής μόλις 0.5% των υποψηφίων. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό, ο Γιάννης Πετράς έγινε ένας απο τους “future global leaders” που το Ντουμπάι επιλέγει για να ενώσουν τη χώρα τους με το Εμιράτο, χτίζοντας δεσμούς σε επιχειρηματικό και πολιτισμικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Γιάννης Πετράς διακρίθηκε με το βραβείο κορυφαίου εγχειρήματος “Outstanding Project Award”, ενώ προσκλήθηκε στην ιδιωτική κατοικία του Σεΐχη, νωρίτερα μέσα στο έτος, όπου είχε την ιδιαίτερη τιμή να τον συναντήσει προσωπικά.

Ο Γιάννης Πετράς μαζί με δικηγόρο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε σεμινάριο στο Piraeus Marine Club

Σήμερα, ο Γιάννης Πετράς είναι ο εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας του “Hellenic Business Council” in Dubai, θεσμικό φορέα που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνικής Πρεσβείας στα ΗΑΕ και του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Dubai. Μέσα από αυτόν τον ρόλο, συμβάλλει ενεργά στη σύνδεση των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδας και Ντουμπάι, ενισχύοντας τις οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις των δύο χωρών. Παράλληλα, παραμένει βαθιά συνδεδεμένος με την Ελλάδα, που επισκέπτεται συχνά: είναι ο ιδρυτής του Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης, του μεγαλύτερου φοιτητικού θεσμού νομικής εκπαίδευσης στη χώρα, που έχει τελέσει υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και με όραμα να ενδυναμώσει τον ρόλο της Ελλάδας στον διεθνή νομικό και επιχειρηματικό χάρτη, ο Γιάννης Πετράς εκπροσωπεί επάξια τη νέα γενιά των “future global leaders”. Δεν είναι τυχαίο που η δυναμική του παρουσία σε επιχειρηματικά και κοινωνικά δρώμενα στο Ντουμπάι και η θερμή μεσογειακή του προσέγγιση, οδήγησε φίλους και συνεργάτες να τον αποκαλούν “Dubai’s Greek Lawyer”.

Ο Γιάννης Πετράς στην ορκωμοσία του στο Πανεπιστήμιο του “Cambridge”