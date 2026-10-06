Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο συγκυβερνήτης Χαμάμ αλ-Χαμάμι επιχείρησε αεροπειρατεία σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, μαχαιρώνοντας τον κυβερνήτη του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Επιβάτες και μέλη του πληρώματος ακινητοποίησαν τον δράστη, ενώ ένας εφεδρικός πιλότος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία όπου ο αλ-Χαμάμι τέθηκε υπό κράτηση.

Οι αρχές στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία εξετάζουν το παρελθόν του δράστη, ο οποίος είχε ολοκληρώσει πτητική εκπαίδευση και είχε απασχολήσει στο παρελθόν υπηρεσίες ασφαλείας.

Ισραηλινοί και ερευνητές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνεργάζονται στενά για να διαπιστώσουν αν ο δράστης έδρασε μόνος του ή είχε συνεργούς στην επίθεση.

Ο ύποπτος φέρεται να είχε τεθεί στο παρελθόν εκτός πτητικών καθηκόντων στο Ομάν λόγω ανησυχιών για πιθανή ριζοσπαστικοποίηση του μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την απόπειρα αεροπειρατείας της πτήσης της Flydubai, η οποία ταξίδευε από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο «φως» νέα στοιχεία για το παρελθόν του Χαμάμ αλ-Χαμάμι

Συμφωνα με την αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας, ο πιλότος από το Ομάν που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη του αεροσκάφους και έχει ταυτοποιηθεί ως Χαμάμ αλ-Χαμάμι, βρισκόταν στη Νέα Ζηλανδία για επτά χρόνια προκειμένου να ολοκληρώσει την εκπαίδευση του για μία αεροπορική εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Advertisement

Advertisement

Ο Μάικλ Τζόνσον, βοηθός επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Ζηλανδίας, δήλωσε, χωρίς να κατονομάσει τον αλ-Χαμάμι, ότι ο ύποπτος βρισκόταν στη χώρα «μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Μαΐου 2019 με εξάμηνη φοιτητική βίζα».

«Ο συγκυβερνήτης βρισκόταν στη Νέα Ζηλανδία για να ολοκληρώσει μέρος της πτητικής του εκπαίδευσης για λογαριασμό εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δεν δραστηριοποιείται πλέον στη χώρα», ανέφερε.

The attacker on a recent Flydubai flight from Dubai to Israel received flight training in New Zealand after studying in Australia, according to authorities, as investigators rush to scrutinise his background https://t.co/gniVQjJXN5 https://t.co/BmDQh5ihAj — Financial Times (@FT) October 6, 2026

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι «επανεξετάζει αρχεία και πραγματοποιεί έρευνες σχετικά με το χρονικό διάστημα που πέρασε ο ύποπτος στη Νέα Ζηλανδία».

Η αποκάλυψη για την εκπαίδευσή του στη Νέα Ζηλανδία εντείνει τον έλεγχο και για την περίοδο που είχε περάσει στην Αυστραλία, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν το σαββατοκύριακο ότι διερευνούν τις διασυνδέσεις του.

Το Πανεπιστήμιο RMIT στη Μελβούρνη ανέφερε τη Δευτέρα ότι «πρώην φοιτητής, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό της πτήσης της Flydubai», είχε εγγραφεί στο ίδρυμα «μεταξύ 2015 και 2017, αλλά δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς σπουδές μηχανικού».

Advertisement

Το αεροσκάφος μετέφερε περισσότερους από 170 επιβάτες και μέλη πληρώματος, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν Ισραηλινοί.

Ένας εφεδρικός πιλότος της flydubai, ο οποίος επέβαινε στην πτήση, ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσε σε περιφερειακό αεροδρόμιο στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου ο συγκυβερνήτης τέθηκε υπό κράτηση από τις αρχές της χώρας και αργότερα, την Πέμπτη, μεταφέρθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα χειρότερα στην πτήση FZ1073 αποφεύχθηκαν αφού οι επιβάτες και το πλήρωμα ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη. Ο κυβερνήτης, ινδικής υπηκοότητας, επέζησε της επίθεσης και χαιρετίστηκε ως ήρωας επειδή κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.

Advertisement

Οι Financial Times είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι ο αλ-Χαμάμι φέρεται να είχε επισκεφθεί ριζοσπαστικά τεμένη και εξτρεμιστικές ιστοσελίδες στην Αυστραλία, επικαλούμενοι δύο πρόσωπα με γνώση της έρευνας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η αυστραλιανή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας ASIO διατηρούσε «φάκελο» για εκείνον.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, ο ύποπτος ανακρίθηκε αυτή την εβδομάδα από την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Shin Bet, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ να συνεργάζονται στενά στην έρευνα.

Advertisement

Οι Ισραηλινοί ερευνητές εξετάζουν εάν ο αλ-Χαμάμι έδρασε μόνος του ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, ανέφερε δεύτερη πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστηρίζουν ότι η υπόθεση υπάγεται στη δική τους δικαιοδοσία, καθώς η πτήση ήταν καταχωρισμένη στο Ντουμπάι. Η Flydubai ανήκει επίσης στην κυβέρνηση του Ντουμπάι.

Ορισμένα τρομοκρατικά αδικήματα επισύρουν ακόμη και τη θανατική ποινή βάσει της νομοθεσίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Λίγες λεπτομέρειες έχουν επιβεβαιωθεί για την ταυτότητα του υπόπτου, ενώ τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαγραφεί.

Advertisement

Σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης, ο αλ-Χαμάμι είχε στο παρελθόν τεθεί εκτός πτητικών καθηκόντων στο Ομάν λόγω ανησυχιών ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. Οι ανησυχίες αυτές φέρεται να συνδέονταν και με ιστορικό αναρτήσεων στα social media που περιλάμβανε αντιισραηλινά κείμενα και εικόνες. Το όνομα του αλ-Χαμάμι δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά από κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας. Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η μητέρα του είναι Σύρια υπήκοος.

Advertisement