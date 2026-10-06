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Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία απέστειλε μαχητικά και έκλεισε τον εναέριο χώρο, καθώς το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος και δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις επικοινωνίας.

Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία, όπου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μετά την ακινητοποίηση του δράστη από επιβάτες, πλήρωμα και πιλότους εκτός υπηρεσίας.

Ο συγκυβερνήτης, υπήκοος Ομάν, φέρεται να σχεδίαζε την επίθεση από καιρό με σκοπό τη συντριβή του σκάφους στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Οι ισραηλινές αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως ενέργεια μοναχικού λύκου, ενώ η διεξαγωγή της έρευνας για τα ακριβή αίτια παραμένει σε εξέλιξη.

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Το Ισραήλ ήταν έτοιμο να καταρρίψει αεροσκάφος της FlyDubai στο οποίο ο κυβερνήτης δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη στο πιλοτήριο και μάλιστα παρά το γεγονός πως σε αυτό επέβαιναν περισσότεροι από 150 Ισραηλινοί, όπως δήλωσαν στο CBS News δύο ισραηλινές πηγές με άμεση γνώση της κατάστασης.

Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ πλησίαζε στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, όταν ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβάτες της πτήσης και ο ίδιος ο κυβερνήτης.

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Το Ισραήλ διαθέτει μια καθιερωμένη διαδικασία για τέτοιου είδους πιθανά περιστατικά τύπου 11ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις πηγές.

Αφού το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος 14.000 ποδιών, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία προσπάθησε να επικοινωνήσει με το πιλοτήριο, αλλά δεν έλαβε απάντηση. Μια ειδική επιτροπή ενεργοποιήθηκε άμεσα και συστάθηκε κέντρο διοίκησης. Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και ο εναέριος χώρος του Ισραήλ έκλεισε.

Ωστόσο, το Ισραήλ ανακάλεσε τα μαχητικά μόλις διαπίστωσε ότι το αεροσκάφος —βρισκόμενο σε απόσταση περίπου 400 μιλίων από το Ισραήλ— άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία, ενώ και οι σαουδαραβικές αρχές απογείωσαν τα δικά τους μαχητικά.

Ο κυβερνήτης κατάφερε να αντιμετωπίσει τον συγκυβερνήτη και να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου. Στη συνέχεια, μια ομάδα Ισραηλινών επιβατών και μελών του πληρώματος της FlyDubai ακινητοποίησε τον συγκυβερνήτη, ενώ δύο πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση εκτός υπηρεσίας ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους και πραγματοποίησαν αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τις μαρτυρίες από το αεροσκάφος.

Αν η πτήση 1073 πλησίαζε πέρα ​​από ένα ορισμένο όριο απόστασης, το Ισραήλ θα έστελνε μαχητικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας για έλεγχο, δήλωσαν πηγές στο CBS News.

Οι Ισραηλινοί πιλότοι μαχητικών θα πλησίαζαν όσο το δυνατόν περισσότερο για να επιθεωρήσουν το πιλοτήριο και να προσπαθήσουν να έρθουν σε οπτική επαφή με τον κυβερνήτη, ώστε να αξιολογήσουν την κατάσταση, ανέφεραν οι πηγές. Στη συνέχεια, θα έκαναν το ίδιο για την καμπίνα των επιβατών, προκειμένου να διαπιστώσουν την κατάστασή τους. Εάν διαπίστωναν πανικό, θα μετέφεραν τα ευρήματά τους στην Πολεμική Αεροπορία και στην ειδικά συγκροτημένη επιτροπή.

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Εάν επιβεβαιωνόταν ότι το αεροσκάφος είχε καταληφθεί από αεροπειρατές και οι τελευταίοι τηρούσαν σιγή ασυρμάτου χωρίς να διατυπώνουν αιτήματα, η επιτροπή θα επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον υπουργό Άμυνας και τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με τις πηγές.

Το πρωτόκολλο προβλέπει την κατάρριψη αεροσκάφους που κινείται ανεξέλεγκτα και πλησιάζει το Ισραήλ, ωστόσο μόνο ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να λάβει μια τέτοια απόφαση.

Οι πηγές δήλωσαν στο CBS News ότι η κατάρριψη του επιβατικού αεροσκάφους θα θεωρούνταν προτιμότερη λύση σε σχέση με τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, στην περίπτωση που ένα ανεξέλεγκτο αεροσκάφος έπεφτε πάνω στα εμβληματικά κτίρια Azrieli του Ισραήλ, στο αεροδρόμιο ή σε κάποιον άλλον «στόχο υψηλής αξίας».

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Ο συγκυβερνήτης, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη, δήλωσε κατά την ανάκρισή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι είχε σχεδιάσει την επίθεση ακόμη και πριν προσληφθεί από τη FlyDubai, όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CBS News.

Ο συγκυβερνήτης —που ταυτοποιήθηκε από πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση ως ο υπήκοος Ομάν Χαμάμ αλ Χαμάμι — σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είχε ταξιδέψει αεροπορικώς στο Ισραήλ στο παρελθόν.

Η απόπειρα αεροπειρατείας ήταν πιθανότατα ενέργεια «μοναχικού λύκου», σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ισραηλινής έρευνας και πηγές που είναι ενήμερες για την υπόθεση. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, δήλωσαν οι πηγές στο CBS News.

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