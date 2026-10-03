Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της flydubai, Χάμαμ αλ Χαμάμι, επιχείρησε ανεπιτυχώς να προκαλέσει πτώση του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια δρομολογίου από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Οι αρχές του Ομάν είχαν προηγουμένως απαγορεύσει στον δράστη να πιλοτάρει αεροπλάνα λόγω εκτιμήσεων ότι είχε επηρεαστεί από ακραίες ισλαμιστικές ομάδες κατά την παραμονή του στη Συρία.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης ανέδειξαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του δράστη, οι οποίες περιείχαν υλικό με ισραηλινά αεροσκάφη και αναφορές σε γνωστά πρόσωπα της Αλ Κάιντα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρούν ότι ο ύποπτος είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και συμμετέχουν στη διαδικασία ανάκρισης μετά την εκτροπή της πτήσης.

Ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διενεργεί επίσημη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η επίθεση αποτελούσε προσχεδιασμένη τρομοκρατική ενέργεια.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το προφίλ του συγκυβερνήτη της πτήσης της flydubai που επιτέθηκε στον πιλότο και προσπάθησε-ευτυχώς ανεπιτυχώς- να ρίξει το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι για Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα Al-Arabiyah, CNN και ABC αλλά και την εφημερίδα Wall Street Journal, οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει για λόγους ασφαλείας στον συγκυβερνήτη – ο πατέρας του οποίου είναι υπήκοος Ομάν και η μητέρα του Συρίας—να πιλοτάρει αεροπλάνα, καθώς εκτιμούσαν ότι είχε επηρεαστεί από ακραίες ισλαμιστικές ομάδες στη διάρκεια της παραμονής του στη Συρία.

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Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο δράστης – το όνομα του οποίου είναι Χάμαμ αλ Χαμάμι—προσελήφθη από την εταιρεία flydubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αφού αποχώρησε από την Oman Air και προσπάθησε με αποτυχία να εργαστεί στην εταιρεία Emirates.

Ο αλ-Χαμάμι γεννήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από πατέρα Ομανό και μητέρα Σύρια, και είχε ζήσει για αρκετά χρόνια στα Εμιράτα.

Προφίλ στο LinkedIn με το όνομά του ανέφερε ότι εργάστηκε στην Oman Air επί επτά χρόνια, έως τον Φεβρουάριο του 2025. Ακολούθως εντάχθηκε στη Royal Air Maroc τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, όπου παρέμεινε έως τον Ιανουάριο του 2026.

Η παρουσία του στη Flydubai δεν αναφερόταν στο συγκεκριμένο προφίλ, το οποίο στο μεταξύ έχει διαγραφεί.

🚨 BREAKING: The terrorist FlyDubai co-pilot has reportedly been identified as Hamam Alhamami. pic.twitter.com/TRiNnVqeTS — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 2, 2026

Πηγές αναφέρουν πως εργαζόταν στην flydubai μόλις οκτώ μήνες.

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Επίσης, διεθνή ΜΜΕ εστιάζουν σε δύο αναρτήσεις που εμφανίστηκαν στο LinkedIn προφίλ με το όνομά του την Τετάρτη, περίπου εννέα ώρες μετά το περιστατικό και δεν έχει διευκρινιστεί ποιος τις έκανε ούτε αν είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων.

Στην μία υπήρχαν βίντεο που είχαν τραβηχτεί μέσα από πιλοτήρια Boeing 737 MAX. Σε ένα από αυτά, που το CNN γεωεντόπισε στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, η κάμερα εστιάζει σε αεροσκάφος της ισραηλινής El Al. Στην οθόνη του πιλοτηρίου φαινόταν ο αριθμός πτήσης OMA624 και η ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2023, περίοδος κατά την οποία ο αλ-Χαμάμι εργαζόταν στην Oman Air.

Σε άλλα αποσπάσματα εμφανίζονται επιπλέον αεροσκάφη της El Al, καθώς και ένα της ισραηλινής Arkia.

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Το βίντεο καταλήγει σε φωτογραφίες του Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι, ο οποίος ηγήθηκε της Αλ Κάιντα μετά τον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν, και του Χουμάμ Χαλίλ Αμπού Μουλάλ αλ-Μπαλάουι, δράστη της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας το 2009 κατά την οποία σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, μεταξύ αυτών επτά στελέχη και συνεργάτες της CIA.

Η δεύτερη ανάρτηση περιλάμβανε εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίαζε τους τρεις ιερότερους τόπους του Ισλάμ, στη Μέκκα, τη Μεδίνα και την Ιερουσαλήμ, συνδεδεμένους με μια φωτεινή γραμμή. Απο «πίσω» ακουγόταν ποίημα με αναφορές στην απόρριψη της ταπείνωσης, στην απουσία φόβου απέναντι στον θάνατο και στην υπεράσπιση της αξιοπρέπειας.

Τα ίδια δύο βίντεο αναρτήθηκαν περίπου την ίδια ώρα και σε λογαριασμό Instagram με το ίδιο όνομα και φωτογραφίες. Και αυτός ο λογαριασμός διαγράφηκε στη συνέχεια.

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Στο LinkedIn αναφερόταν επίσης ότι ο αλ-Χαμάμι είχε σπουδάσει στο Buckinghamshire New University στην Αγγλία. Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο άνδρας με αυτό το όνομα ολοκλήρωσε τριετές πρόγραμμα εξ αποστάσεως και έλαβε το 2023 πτυχίο στη διοίκηση αεροπορικών επιχειρήσεων.

Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως θέτουν ερωτήμαγτα για το πώς ένας πολίτης του Ομάν, χώρας που δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, βρέθηκε ως μέλος του πληρώματος πτήσης προς το Τελ Αβίβ, παρά τους αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας που ισχύουν για τις πτήσεις προς τη χώρα.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι την υπόθεση εξετάζουν ήδη η Σιν Μπετ, η Μοσάντ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το υπουργείο Μεταφορών ενώ ηδη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ύποπτος θεωρείται πως είχε υποστεί «ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση».

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Σημειώνεται πως την Πέμπτη, ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων άνοιξε επίσημη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η επίθεση συνδεόταν με «τρομοκρατική δραστηριότητα» και αν υπήρξε «προηγούμενος σχεδιασμός ή καθοδήγηση».

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Διευκρινίζεται πως οι αρχές των Εμιράτων έχουν δικαιοδοσία επειδή το αεροσκάφος είναι νηολογημένο στη χώρα και η νομοθεσία τους εφαρμόζεται σε αδικήματα που διαπράττονται μέσα σε αεροσκάφη της ακόμη και εκτός εθνικού εδάφους.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι ο ύποπτος ανακρίθηκε στη Σαουδική Αραβία, όπου είχε εκτραπεί η πτήση, και ότι το Ισραήλ συμμετέχει στη διαδικασία.

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