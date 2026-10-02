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Το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος, αλλά επιβάτες και πλήρωμα κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον δράστη και να πραγματοποιήσουν ασφαλή προσγείωση στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο τραυματισμένος κυβερνήτης, ο οποίος μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε αποφασισμένος να αποτρέψει την απώλεια ανθρώπινων ζωών παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Ηγέτες και αξιωματούχοι εξήραν το θάρρος και την ψυχραιμία του κυβερνήτη, επισημαίνοντας ότι οι ενέργειές του απέτρεψαν μια τραγωδία κατά τη διάρκεια της πτήσης.

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Ο Ινδός κυβερνήτης του αεροσκάφους της Flydubai, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του, δήλωσε ότι πάλεψε για τη ζωή του, αλλά ήταν αποφασισμένος να μην αφήσει άλλους ανθρώπους να πεθάνουν.

Μιλώντας στον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ο Σμιτ Ματσχάρ δήλωσε ότι βρισκόταν στο πάτωμα του πιλοτηρίου και εξακολουθούσε να δέχεται επίθεση όταν αντιλήφθηκε ότι το αεροπλάνο έχανε ύψος και ότι έπρεπε να κάνει κάτι.

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«Ήμουν ξαπλωμένος στο πάτωμα, τραυματισμένος, αλλά είπα στον εαυτό μου να κάνω μια τελευταία προσπάθεια για να ανοίξω την πόρτα από μέσα», είπε.

«Μπήκαν και άλλοι και έπαιξαν επίσης ρόλο [στον έλεγχο της κατάστασης]. Φυσικά, πάλευα για τη δική μου ζωή, αλλά ταυτόχρονα ήξερα ότι δεν θα άφηνα άλλους να πεθάνουν», πρόσθεσε.

Το αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, έχασε απότομα περισσότερα από 17.000 πόδια (5.200 μέτρα) ύψους, δυόμισι ώρες μετά την έναρξη της πτήσης την Τετάρτη, προτού οι επιβάτες και το πλήρωμα εξουδετερώσουν τον δράστη και ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους, το οποίο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Prime Minister Narendra Modi talked to Captain Smit Machchhar on a video call.



Captain Smit got emotional while talking to him.



He said he prayed the Hanuman Chalisa during those tough times.



He also said PM Modi is his biggest idol.



PM Modi praised his bravery and wished him… — ︎ ︎venom (@venom1s) October 2, 2026

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να εκτραπεί προς την Ταμπούκ, μια πόλη στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.

Ο κυβερνήτης, τον οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επίσης χαρακτηρίσει «αληθινό ήρωα», μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και στη συνέχεια διακομίστηκε αεροπορικώς στο Αμπού Ντάμπι, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

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Ο Ματσχάρ δήλωσε ότι πετά αεροπλάνα εδώ και 17 χρόνια και ότι «μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει στο αεροπλάνο ακόμη και με κλειστά τα μάτια».

Ο Μόντι είπε στον κυβερνήτη ότι «το θάρρος, η ψυχραιμία και η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων έσωσαν τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων» και ότι ολόκληρη η χώρα ήταν περήφανη για εκείνον.

Η ινδική πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Ματσχάρ «είναι καλά στην υγεία του και αναρρώνει καλά». Ο πρέσβης Ντιπάκ Μιτάλ δήλωσε ότι «είμαι περήφανος για τον κυβερνήτη Σμιτ για τη γενναιότητά του» και ότι ένιωσε «μεγάλη ανακούφιση» όταν τον συνάντησε.

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«Δεν αντιμετωπίζω αυτό το τραύμα σαν τραύμα, γιατί κάτι τέτοιο θα έκανε την ανάρρωσή μου ακόμη πιο δύσκολη», δήλωσε ο Ματσχάρ.

«Το βλέπω ως ένα ταξίδι που προχωρά σιγά-σιγά και θα χρειαστεί χρόνο, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα αναρρώσω και θα γίνω ξανά απολύτως καλά και υγιής».

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