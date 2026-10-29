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Τιμητική διάκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έλαβε ο πιλότος της Flydubai, ο οποίος απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, παρά την επίθεση που δέχθηκε με χτυπήματα από τσεκούρι από τον συγκυβερνήτη του. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σχεδόν έναν μήνα μετά το περιστατικό.

Ειδικότερα, ο Ινδός κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ τιμήθηκε την Τρίτη (27/10) από τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν. Στην τελετή βραβεύτηκαν και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, στις 30 Σεπτεμβρίου.

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Σε ανακοίνωση της προεδρίας των ΗΑΕ αναφέρεται ότι ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ επαίνεσε το θάρρος και τον επαγγελματισμό τους, υπογραμμίζοντας ότι η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και ασφάλειας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη χώρα.

Heartiest congratulations to Captain Smit Machchhar on being conferred the prestigious Order of Zayed II (First Class) by the UAE.



His extraordinary bravery in averting a mid-air tragedy stands as a resounding testament to the valour, skill and calm professionalism of Indian… pic.twitter.com/XGas3thUGF October 28, 2026

Τα τραύματα του πιλότου ήταν ακόμη εμφανή κατά τη συνάντηση, καθώς στο πίσω μέρος του κεφαλιού του διακρίνονταν σημάδια από τα χτυπήματα, ενώ το ένα του χέρι παρέμενε σε γύψο.



Στο περιθώριο της τελετής, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνομίλησε για λίγο με τον τραυματισμένο κυβερνήτη, παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Σε βίντεο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ φαίνεται να ρωτά τον Ματσάρ πόσο διάστημα θα χρειαστεί μέχρι να αποκατασταθεί το τραυματισμένο χέρι του.

«Δύο μήνες», απάντησε ο πιλότος.

«Έχω μια ιδέα. Όταν αναρρώσεις, θα κάνουμε μια συνάντηση για να σου μάθω πώς να παλεύεις», του είπε χαμογελώντας ο πρόεδρος των ΗΑΕ.

UAE President Sheikh Mohamed joked he wants to teach flydubai hero Smit Machchhar some jiu-jitsu moves once he recovers from his injuries pic.twitter.com/4pry0H9dgU — The National (@TheNationalNews) October 29, 2026