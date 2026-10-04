Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 29χρονος συγκυβερνήτης της Flydubai, Μαχάμ αλ-Χαμάμι, επιχείρησε να καταλάβει αεροσκάφος κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από την Ιορδανία, χρησιμοποιώντας τσεκούρι έκτακτης ανάγκης εναντίον του κυβερνήτη.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο δράστης σχεδίαζε να οδηγήσει το αεροσκάφος σε συντριβή στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν ή σε κτίρια του Τελ Αβίβ.

Οι εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χαρακτήρισαν το περιστατικό απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης και διεξάγουν έρευνα για τα κίνητρα του δράστη.

Ο αλ-Χαμάμι, ο οποίος είχε απομακρυνθεί στο παρελθόν από καθήκοντα πτήσης λόγω ανησυχιών για ριζοσπαστικές επιρροές, φέρεται να διατηρούσε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ακραίο περιεχόμενο και αναφορές σε τζιχαντιστική ιδεολογία.

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Νέα στοιχεία που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ρίχνουν φως στην υπόθεση του συγκυβερνήτη της Flydubai, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το οδηγήσει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με στόχο ένα μαζικό τρομοκρατικό χτύπημα.

Σύμφωνα με το Ynet, από την ανάκριση του 29χρονου Μαχάμ αλ-Χαμάμι προέκυψε ότι φέρεται να επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο της πτήσης ενώ αυτή βρισκόταν πάνω από την Ιορδανία. Το σχέδιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν να εμφανίσει την κίνηση ως μια συνηθισμένη προσέγγιση για προσγείωση στο Μπεν Γκουριόν και στη συνέχεια να συντρίψει το αεροσκάφος στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

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Το Channel 12 μετέδωσε ακόμη ότι ο 29χρονος είχε επισκεφθεί αρκετές φορές το αεροδρόμιο τους προηγούμενους μήνες, ταξιδεύοντας με πτήσεις της Flydubai. Κατά την ανάκρισή του φέρεται να δήλωσε ότι κατά την επίσκεψή του τον Ιούνιο επικεντρώθηκε στη συλλογή πληροφοριών και στην προετοιμασία της επίθεσης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά είχε προγραμματίσει να προχωρήσει στην επίθεση τον Ιούλιο, όμως τελικά εγκατέλειψε το σχέδιο την τελευταία στιγμή, καθώς διατηρούσε φιλικές σχέσεις με ένα μέλος του πληρώματος.

The Omani co-pilot who allegedly attempted to hijack a Flydubai plane told investigators he planned to crash the aircraft into Ben Gurion Airport’s terminal. He allegedly waited until the plane was over Jordan, near Israel, before attacking the Indian pilot, intending to make a normal landing approach and crash into the terminal at the last moment, when interception would no longer be possible. Source: Amit Segal — Clash Report (@clashreport) October 4, 2026

Η ιταλική εφημερίδα «Corriere Della Sera» νωρίτερα, επικαλούμενη πληροφορίες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, υποστήριξε ότι ο Χαμάμ αλ-Χαμάμι, σχεδίαζε να συντρίψει σκόπιμα το αεροσκάφος πάνω σε ουρανοξύστες του Τελ Αβίβ, ανέφερε την Κυριακή

Το σχέδιο του Χαμάμι ήταν να σκοτώσει τον πιλότο, τον κυβερνήτη Σμιτ Μαχχάρ, χωρίς να τραβήξει την προσοχή, και στη συνέχεια να πετάξει κατά μήκος της προγραμματισμένης διαδρομής προς το Τελ Αβίβ πριν συντριβεί στα κτίρια της πόλης.

Με τσεκούρι επιτέθηκε ο συγκυβερνήτης

Οι ισραηλινές αρχές εργάζονται με την υπόθεση ότι ο Χαμάμι ήταν ένας «μοναχικός λύκος» που προσπάθησε να συντρίψει το αεροσκάφος με δική του πρωτοβουλία, και όχι εκτελώντας εντολές κάποιας τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως ανέφερε πηγή στην εφημερίδα «The Jerusalem Post».

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Αναρτήσεις που συνδέονται με τον ίδιο φέρεται να περιείχαν ακραίες τοποθετήσεις υπέρ της βίας κατά γυναικών, αλλά και αναφορές που παραπέμπουν σε τζιχαντιστική ιδεολογία, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο αλ-Χαμάμι που επιτέθηκε στον Ινδό κυβερνήτη του αεροσκάφους, Σμιτ Ματσχάρ, χρησιμοποιώντας το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στο πιλοτήριο, όπως φέρεται να προκύπτει από νεότερες πλροφορίες. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους, το οποίο φέρεται να έχασε ύψος περίπου 14.000 ποδιών μέσα σε μόλις 29 δευτερόλεπτα.

Οι εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χαρακτήρισαν την ενέργεια απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

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Hamam al-Hammami, the co-pilot being held in Abu Dhabi after the suspected hijacking on Wednesday, said women should be “stomped on” and praised giving a woman a “pre-emptive slap” in social media posts made while he was enrolled at Buckinghamshire New University (BNU). He also appeared to praise Russia’s invasion of Ukraine. Tap below for the full story 🔗: https://t.co/OuYTSOmzaw — The Telegraph (@Telegraph) October 4, 2026

Ακραίες αναρτήσεις στα social media

Στο παρελθόν του 29χρονου συγκυβερνήτη της Flydubai στρέφεται το ενδιαφέρον των αρχών, καθώς δημοσιεύματα κάνουν λόγο για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ακραίο και βίαιο περιεχόμενο.

Ο αλ-Χαμάμι ολοκλήρωσε το 2023 τριετές πρόγραμμα εξ αποστάσεως σπουδών στη διοίκηση αεροπορίας στο Buckinghamshire New University (BNU). Το πανεπιστήμιο διευκρίνισε ότι δεν εκπαιδεύτηκε εκεί ως πιλότος, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά μεταξύ άλλων τη λειτουργία, την ασφάλεια και τη διοίκηση της αεροπορικής βιομηχανίας.

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Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, λογαριασμός στα social media που φέρεται να συνδεόταν με τον ίδιο και έχει πλέον διαγραφεί περιείχε αναρτήσεις που δικαιολογούσαν βίαιες τιμωρίες, επικαλούμενες τον ισλαμικό νόμο.

Αναφορές στη βία κατά γυναικών και τον πόλεμο

Σε διαδικτυακές αντιπαραθέσεις φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει απειλητική γλώσσα απέναντι σε γυναίκες, ενώ σε άλλη ανάρτηση εμφανιζόταν να δικαιολογεί την άσκηση βίας σε βάρος γυναίκας, παρομοιάζοντάς την με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το ίδιο προφίλ φέρεται, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, να περιείχε και θετικές αναφορές στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

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Οι αναρτήσεις μετά την επίθεση

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν δύο αναρτήσεις που φέρεται να δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό LinkedIn που συνδέεται με τον αλ-Χαμάμι, μόλις εννέα ώρες μετά την απόπειρά του να καταλάβει το αεροσκάφος της Flydubai. Ο λογαριασμός έχει έκτοτε διαγραφεί.

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Το CNN διευκρινίζει ότι δεν είναι γνωστό ποιος τις δημοσίευσε ούτε αν είχαν προγραμματιστεί από πριν.

Η πρώτη ανάρτηση περιείχε βίντεο από πιλοτήρια Boeing 737 Max. Σε ένα από τα βίντεο, το οποίο είχε γεωεντοπιστεί στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, η κάμερα εστίαζε σε αεροσκάφος της ισραηλινής El Al.

Στην οθόνη του πιλοτηρίου εμφανιζόταν ο αριθμός πτήσης OMA624 και η ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2023, περίοδο κατά την οποία ο αλ-Χαμάμι εργαζόταν στην Oman Air. Η συγκεκριμένη πτήση συνδέεται συνήθως με το δρομολόγιο Ντουμπάι-Μουσκάτ.

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Terrorist images were found on Flydubai suspect Hamam al-Hammami’s social media https://t.co/HG8vMeNbbw — CNN (@CNN) October 3, 2026

Άλλα βίντεο έδειχναν περισσότερα αεροσκάφη της El Al, καθώς και αεροσκάφος της ισραηλινής Arkia. Η ανάρτηση έκλεινε με φωτογραφίες του Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι, ηγέτη της Αλ Κάιντα μετά τον Οσάμα μπιν Λάντεν, και του Χουμάμ Χαλίλ Αμπού-Μουλάλ αλ-Μπαλαουί, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει το 2009 επίθεση αυτοκτονίας με εννέα νεκρούς.

Η δεύτερη ανάρτηση περιείχε εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία απεικονίζονταν η Μέκκα, η Μεδίνα και η Ιερουσαλήμ, οι τρεις ιερότερες πόλεις του Ισλάμ, ενωμένες με μια φωτεινή διαδρομή. Στο φόντο ακουγόταν ποίημα που μιλούσε για την απόρριψη της ταπείνωσης, την απουσία φόβου απέναντι στον θάνατο και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας.

Είχε απομακρυνθεί από τα καθήκοντα πτήσης

Ο 29χρονος αλ-Χαμάμι γεννήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με μητέρα από τη Συρία και πατέρα από το Ομάν. Το 2024 εργάστηκε ως εκπαιδευόμενος στην Oman Air, όμως, σύμφωνα με αξιωματούχους, απομακρύνθηκε από τις πτήσεις λόγω ανησυχιών για πιθανές επαφές ή επιρροές από ριζοσπαστικές οργανώσεις κατά την παραμονή του στη Συρία. Στη συνέχεια ανέλαβε διοικητικά καθήκοντα.

Το προφίλ του στο LinkedIn αναφέρει ότι παρέμεινε στην Oman Air έως τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς εντάχθηκε στη Royal Air Maroc, όπου παρακολούθησε τρίμηνη εκπαίδευση, χωρίς τελικά να προσληφθεί μόνιμα. Αποχώρησε από την εταιρεία τον Ιανουάριο του 2026.