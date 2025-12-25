Την ώρα που η κοινή γνώμη παραμένει σοκαρισμένη από τη δολοφονία του σκηνοθέτη Rob Reiner και της συζύγου του, Michele, από τον γιο τους Nick Reiner, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα πιστοποιητικά θανάτου του ζευγαριού καταδεικνύουν ότι ο θάνατός τους επήλθε λίγα μόλις λεπτά μετά την επίθεση.

Advertisement

Advertisement

Οι σοροί του Rob και της Michele Reiner εντοπίστηκαν στην οικία τους στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής (14/12). Όπως προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Λος Άντζελες, το σώμα του Rob βρέθηκε στις 15:45 και της Michele ένα λεπτό αργότερα, στις 15:46.

Ο θάνατος του ζευγαριού φαίνεται πως επήλθε από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο» σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Πρώτη η κόρη της οικογένειας εντόπισε τη σορό του πατέρα της, ενώ στη συνέχεια οι αστυνομικές αρχές βρήκαν και τη Michele. Λίγες ώρες αργότερα, ο Nick Reiner συνελήφθη στο Λος Άντζελες και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης ή ακόμη και τη θανατική ποινή.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αποκαλύψεις, ο Nick Reiner φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας το τελευταίο διάστημα, μεταξύ των οποίων και σχιζοφρένεια, ενώ κρατείται σε καθεστώς απομόνωσης με αυξημένα μέτρα πρόληψης αυτοκτονίας.

Δύο από τα παιδιά των Reiner, ο Jake και η Romy Reiner, εξέδωσαν νέα δήλωση την Τρίτη, αποκαλύπτοντας ότι σχεδιάζεται μια τελετή στην μνήμη των γιονιών τους. «Ο Jake και η Romy Reiner παραμένουν ευγνώμονες για την τεράστια αγάπη και υποστήριξη που έχουν λάβει. Θα κοινοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με μια τελετή μνήμης προς τιμήν των γονιών τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία», αναφέρει η δήλωση.

Σε δηλώσεις τους στο People, η Romy και ο Jake μίλησαν για το πένθος τους στις 17 Δεκεμβρίου: «Οι λέξεις δεν μπορούν καν να περιγράψουν τον ανείπωτο πόνο που βιώνουμε κάθε στιγμή της ημέρας», είπαν και πρόσθεσαν: «Η φρικτή και καταστροφική απώλεια των γονιών μας, Rob και Michele Reiner, είναι κάτι που κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να βιώσει. Δεν ήταν απλώς οι γονείς μας, ήταν και οι καλύτεροι φίλοι μας».

(Με πληροφορίες από inquisitr.com)