Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αεροσκάφος Airbus A321 της εταιρείας EasyJet επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου λίγο μετά την απογείωσή του λόγω τεχνικού ζητήματος στον έναν κινητήρα.

Το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης υποδέχθηκαν το αεροσκάφος στο έδαφος για προληπτικούς λόγους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς επιβατών ή μελών του πληρώματος.

Η αεροπορική εταιρεία διευθέτησε πτήση αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους και τόνισε πως τηρεί αυστηρά τις οδηγίες των κατασκευαστών.

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Το αεροσκάφος Airbus A321 ΝΕΟ της EasyJet, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Εδιμβούργο προς το Λονδίνο Γκάτγουικ, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου λίγο μετά την απογείωση του.

Η ανακοίνωση του αεροδρομίου και της EasyJet

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Εδιμβούργου δήλωσε στη Mirror για το συμβάν: «Τα συνεργεία ανταποκρίθηκαν σε ένα πρόβλημα αεροσκάφους σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια και δεν υπήρξε καμία επίπτωση στη λειτουργία του αεροδρομίου».

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Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της easyJet είπε: «Η πτήση EZY816 από το Εδιμβούργο προς το Λονδίνο χρειάστηκε να επιστρέψει στο Εδιμβούργο λόγω τεχνικού ζητήματος. Η πτήση προσγειώθηκε κανονικά και την υποδέχθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και καθαρά για προληπτικούς λόγους. Έχει ήδη διευθετηθεί αεροσκάφος αντικατάστασης για την πραγματοποίηση της πτήσης προς το Γκάτγουικ απόψε».

easyJet A321neo Declares Emergency After Suspected Engine Problem, Returns Safely to Edinburgh – No injuries reported An easyJet Airbus A321neo operating flight U2816 from Edinburgh to London Gatwick returned to Edinburgh Airport shortly after departure on Thursday evening, November 26, 2026, following a reported problem involving its left engine. The aircraft, registered G-UZMC, departed Edinburgh at approximately 20:36 UTC. Shortly after take-off, the crew reportedly encountered multiple engine-related warnings and stopped the aircraft’s climb at around 5,000 feet. According to the Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS) messages, the warnings included an engine stall indication and elevated exhaust gas temperatures affecting the No. 1 engine. The pilots reportedly shut down the affected engine as a precaution and selected the emergency transponder code 7700, alerting air traffic control and requesting priority handling for the return to Edinburgh. The aircraft remained in the vicinity of Edinburgh, manoeuvring at relatively low altitude before positioning for landing on Runway 06. After approximately 53 minutes airborne, the A321neo landed safely at Edinburgh Airport, where airport fire and rescue services were standing by. Loud bang heard by residents Residents in areas including Livingston reported hearing a loud bang shortly after the aircraft departed. Doorbell camera footage reportedly captured the sound, which was widely shared on social media. Emergency services were placed on standby, with police and fire crews responding as the aircraft prepared to return. easyJet subsequently confirmed that flight EZY816 had returned to Edinburgh because of a technical issue. The airline said the aircraft landed normally and was met by emergency services as a precaution. 🎥News & Crime in Edinburgh, The Lothians & Fife via https://t.co/g2LiYJIeOl #easyJet #AirbusA321neo #AviationSafety #EdinburghAirport #EngineFailure #AviationIncident November 27, 2026

«Η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματος αποτελούν πάντοτε την ύψιστη προτεραιότητα της easyJet, η οποία λειτουργεί τον στόλο των αεροσκαφών της σε αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες των κατασκευαστών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν μια «έκρηξη», ενώ πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν έναν δυνατό κρότο που φαινόταν να προέρχεται από το αεροπλάνο, με αναφορές να υποστηρίζουν ότι ο θόρυβος ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή του Γουέστ Λόθιαν.

Τα δεδομένα πτήσης έδειξαν το αεροσκάφος να κάνει κύκλους προτού πραγματοποιήσει την τελική του προσέγγιση για την επιστροφή του στο Εδιμβούργο.

Footage shows the easyJet Airbus A321neo on its final approach to Edinburgh Airport this evening following a suspected engine failure shortly after takeoff. The aircraft successfully landed 53 minutes after departure. 🎥 Credit: @jenzzo on X https://t.co/KiDh9EWSiH Advertisement November 26, 2026

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, μια άλλη πτήση της easyJet είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εν πτήσει πάνω από τη νοτιοδυτική Αγγλία. Η πτήση EZY897J απογειώθηκε από το Μπρίστολ το πρωί της 18ης Νοεμβρίου και ήταν προγραμματισμένο να φτάσει στο Εδιμβούργο στις 10:35 π.μ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναστροφή πάνω από την οροσειρά Μπρέκον Μπίκονς στη Νότια Ουαλία, προτού κάνει κύκλους πάνω από τον Κόλπο του Μπρίστολ και επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ.

Το Airbus A320 εξέπεμψε το σήμα έκτακτης ανάγκης 7700 λίγο μετά την απογείωσή του. Σύμφωνα με την ενημέρωση κατάστασης πτήσεων της easyJet, η έκτακτη ανάγκη οφειλόταν σε πρόσκρουση πτηνού (bird strike).

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Με πληροφορίες από AOL,

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