Η υπόθεση της Ρέιτσελ Γουότερς στις ΗΠΑ εξελίχθηκε από μια οικογενειακή τραγωδία σε μια σοβαρή ποινική περιπέτεια, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες για κακούργημα και φόνο από πρόθεση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Μάρσα Φόστερ, η οποία βρισκόταν σε hospice care με προχωρημένο Αλτσχάιμερ και καρκίνο.

Η Μάρσα Φόστερ, 74 ετών, είχε διαγνωστεί με προχωρημένη νόσο Αλτσχάιμερ και πολλαπλό μυέλωμα και βρισκόταν επί μήνες σε κέντρο φροντίδας ασθενών σε τελικό στάδιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η κατάσταση της υγείας της ήταν εξαιρετικά επιβαρυμένη, με βάρος περίπου 80 λιβρών και σοβαρή επιδείνωση της σπονδυλικής της στήλης, ενώ το σώμα της βρισκόταν πλέον στα τελικά στάδια κατάρρευσης.

Η κρίσιμη στιγμή σημειώθηκε όταν η Ρέιτσελ Γουότερς έφτασε στη μονάδα φροντίδας στην Τζόρτζια και βρήκε τη μητέρα της σχεδόν χωρίς ανταπόκριση. Όπως αναφέρεται, η οικογένεια θεωρούσε ότι η Μάρσα υπέφερε, ενώ η ίδια πίστευε πως δεν της παρεχόταν η απαραίτητη ανακουφιστική αγωγή.

Η Γουότερς ζήτησε από το προσωπικό να χορηγηθεί μορφίνη, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα της πονούσε. Το αίτημα απορρίφθηκε με τη διαβεβαίωση ότι η ασθενής ήταν «άνετη». Η ίδια υποστήριξε ότι η μητέρα της είχε ξεκαθαρίσει πριν από τη γνωστική της επιδείνωση πως ήθελε να πεθάνει φυσικά, αλλά χωρίς περιττό πόνο.

Η μορφίνη που χρησιμοποιήθηκε προερχόταν από το λεγόμενο «comfort-care kit», ένα κουτί φαρμάκων που είχε δοθεί στην οικογένεια όταν η Μάρσα είχε εισαχθεί για πρώτη φορά σε hospice το 2022. Στο κιτ αυτό περιλαμβάνονταν μορφίνη και λοραζεπάμη, προκειμένου να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιστάσεις μέχρι να φτάσει νοσηλευτής.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμμή έκτακτης ανάγκης του hospice, η Ρέιτσελ έλαβε οδηγία για χορήγηση 1 ml υγρής μορφίνης. Η ίδια έβαλε τη μορφίνη στο εσωτερικό του κάτω χείλους της μητέρας της, καθώς εκείνη δεν μπορούσε πλέον να καταπιεί. Λίγη ώρα αργότερα, η Μάρσα Φόστερ πέθανε.

Λίγες ώρες μετά, η Ρέιτσελ Γουότερς ενημερώθηκε ότι η σορός της μητέρας της δεν θα μεταφερόταν άμεσα σε γραφείο τελετών, καθώς είχε σταλεί στο Georgia Bureau of Investigation. Η ίδια αντιλήφθηκε ότι κάποιος είχε καταγγείλει ενδεχόμενο έγκλημα.

Ακολούθησε έρευνα στο πατρικό σπίτι, κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών και ιατρικού εξοπλισμού, ενώ για περισσότερο από έναν χρόνο η υπόθεση παρέμεινε σε εκκρεμότητα, χωρίς κατηγορίες αλλά και χωρίς επίσημη εξήγηση.

Τελικά, 18 μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Γουότερς κατηγορήθηκε για felony murder και malice murder, δύο κατηγορίες που στην Τζόρτζια θεωρούνται κεφαλαιώδη εγκλήματα και θα μπορούσαν θεωρητικά να οδηγήσουν ακόμη και σε θανατική ποινή.

Σύμφωνα με την αυτοψία, η αιτία θανάτου καταγράφηκε αρχικά ως «acute morphine toxicity». Ωστόσο, δύο ανεξάρτητοι ιατροδικαστές που εξέτασαν τα δεδομένα έκριναν ότι δεν μπορούσε να εξαχθεί με βεβαιότητα ότι η μορφίνη ήταν πράγματι η αιτία θανάτου. Ο ιατροδικαστής Μάικλ Γκράχαμ σημείωσε ότι η παρουσία μορφίνης στο αίμα δεν μπορεί να αξιολογηθεί αποκομμένα, καθώς η επίδραση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Ύστερα από νέα εξέταση του φακέλου, η αιτία θανάτου άλλαξε σε «undetermined», δηλαδή μη προσδιορισμένη, και λίγες ημέρες αργότερα οι κατηγορίες αποσύρθηκαν.

Η υπόθεση ανέδειξε μια ευρύτερη αντιπαράθεση γύρω από τη χρήση μορφίνης στην παρηγορητική φροντίδα. Ειδικοί, όπως η Άντζελα Νόβας από το Hospice Foundation of America και η καθηγήτρια Ντέμπρα Πάρκερ Όλιβερ, υπογραμμίζουν ότι η μορφίνη χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από πόνο και δύσπνοια και δεν επιταχύνει απαραίτητα τον θάνατο.

Παρά την αθώωσή της, η Ρέιτσελ Γουότερς δηλώνει ότι η ζωή της έχει ήδη καταστραφεί, καθώς έχασε την οικονομική της σταθερότητα και τις προσωπικές της σχέσεις, ενώ παραμένει υπό τη σκιά της δημόσιας καχυποψίας.

Μετά την υπόθεση, ξεκίνησε προσπάθεια για τη θέσπιση της «Marsha’s Law», προτείνοντας σαφείς κανόνες για τα comfort-care kits και την εκπαίδευση των οικογενειών. Η ίδια επιμένει ότι στόχος της είναι να αποτραπούν παρόμοιες ποινικές περιπέτειες και να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση γύρω από τη φροντίδα στο τέλος της ζωής.

Με πληροφορίες από τον Guardian