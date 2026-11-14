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Η ίδια αναφέρει ότι άνδρες πελάτες μπερδεύουν τις δύο επιχειρήσεις, ενώ η ίδια έχει δεχθεί απειλές από τους υπευθύνους της επιχείρησης που λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου έχει καταθέσει αγωγή έξωσης κατά της επιχείρησης, επικαλούμενος παραβίαση των όρων μίσθωσης και υποψίες για παράνομες δραστηριότητες στον χώρο.

Ιδιωτικός ερευνητής που επισκέφθηκε την επιχείρηση κατέθεσε ενόρκως ότι του προτάθηκαν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, ενώ η διοίκηση του spa αρνείται τις κατηγορίες και παραμένει στον χώρο.

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Σε καθημερινό εφιάλτη έχει μετατραπεί η ζωή μιας ιδιοκτήτριας spa στο Μανχάταν, η οποία καταγγέλλει ότι μια επιχείρηση μασάζ που λειτουργεί όλο το 24ωρο, ακριβώς πάνω από το κατάστημά της, χρησιμοποιείται ως οίκος ανοχής. Άνδρες που αναζητούν ερωτικές υπηρεσίες μπερδεύουν τις δύο επιχειρήσεις και καταλήγουν συχνά στον χώρο της, ακόμη και όταν οι πελάτισσές της βρίσκονται με τα μπουρνούζια τους.

Η 38χρονη Εκατερίνα Ντούροβα, ιδιοκτήτρια του Katya Young Studios, στον τρίτο όροφο κτιρίου στην περιοχή NoMad, υποστηρίζει ότι εδώ και μήνες βρίσκεται αντιμέτωπη με ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Όπως περιγράφει, στους κοινόχρηστους χώρους επικρατεί βρωμιά, στο ασανσέρ εντοπίζονται σωματικά υγρά, ενώ η ίδια έχει δεχθεί επανειλημμένα απειλές από τους υπευθύνους της επιχείρησης που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο.

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«Είναι ένας εφιάλτης που δεν τελειώνει ποτέ για μένα. Φοβάμαι συνέχεια», δήλωσε στη New York Post.

Η Ντούροβα περιγράφει μια συνεχή εναλλαγή γυναικών στην επιχείρηση Executive Spas. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, γυναίκες φτάνουν στο κτίριο με βαλίτσες, παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια αποχωρούν, δίνοντας τη θέση τους σε άλλες. Μάλιστα, όπως λέει, όταν επιχείρησε να διαμαρτυρηθεί σε μία από αυτές για τον θόρυβο, τη βρήκε σχεδόν γυμνή και εμφανώς αποπροσανατολισμένη.

Η δική της επιχείρηση λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια, εξυπηρετώντας αποκλειστικά γυναίκες. Περίπου 300 πελάτισσες τον μήνα επισκέπτονται το Katya Young Studios για θεραπείες προσώπου, λεμφικά μασάζ και περιποίηση της επιδερμίδας, με το κόστος των υπηρεσιών να κυμαίνεται από 150 έως 350 δολάρια.

Η κατάσταση, ωστόσο, άλλαξε τον Μάιο του 2025, όταν εγκαταστάθηκε στον τέταρτο όροφο η Executive Spas. «Η επιχείρησή τους λειτουργεί όλο το 24ωρο και υπάρχουν συνεχώς άνδρες που περιφέρονται στους διαδρόμους, μπερδεύοντας το δικό μου κατάστημα με το δικό τους», ανέφερε η Ντούροβα. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο επειδή το ασανσέρ ανοίγει απευθείας μέσα στον χώρο της, χωρίς να μεσολαβεί κοινόχρηστος διάδρομος.

Η ίδια καταγγέλλει επίσης ότι έχει δεχθεί απειλές από τους υπευθύνους της επιχείρησης. Σε μία από τις περιπτώσεις, όπως υποστηρίζει, ένας άνδρας τής φώναξε στα ρωσικά: «Είσαι σκύλα! Θα σε καταστρέψω».

Η ιδιοκτήτρια, η οποία είναι αδειοδοτημένη αισθητικός και απασχολεί δέκα εργαζομένους, υποστηρίζει ότι έχει καλέσει την αστυνομία περισσότερες από 200 φορές μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 911. Όπως λέει, κάποιες φορές οι αστυνομικοί ανταποκρίνονται στις κλήσεις της, ενώ άλλες την αγνοούν.

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Σύμφωνα με την ίδια και όσα αναφέρει σε ένορκη κατάθεσή της, στις 15 Οκτωβρίου 2025 η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην επιχείρηση του τέταρτου ορόφου, απομακρύνοντας αρκετές γυναίκες. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα, όπως καταγγέλλει, η δραστηριότητα είχε επιστρέψει στην κανονικότητα.

Η Executive Spas εξακολουθεί, σύμφωνα με την καταγγελία, να διαφημίζεται σε διαδικτυακές πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων και το bedpage.com, στην κατηγορία των υπηρεσιών συνοδών. «Τίποτα δεν τους σταματά», λέει χαρακτηριστικά η Ντούροβα.

Οι καταγγελίες της έχουν πλέον οδηγήσει και σε δικαστική διαμάχη. Η ιδιοκτήτρια του κτιρίου, εταιρεία 226 Fifth Ave LLC, έχει καταθέσει αγωγή με αίτημα την έξωση της επιχείρησης, η οποία εμφανίζεται στα δικαστικά έγγραφα με την επωνυμία Health Spa NYC LLC.

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Ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει ότι η επιχείρηση έχει παραβιάσει τους όρους της μίσθωσης και δεν έχει συμμορφωθεί με τις σχετικές προειδοποιήσεις. Μεταξύ άλλων, επικαλείται τη διαφήμισή της σε ιστοσελίδα που λειτουργεί ως πλατφόρμα αξιολόγησης παράνομων χώρων παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών, γεγονός που, όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, δημιουργεί εύλογες υποψίες ότι ο χώρος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για παράνομους σκοπούς.

Η επιχείρηση από την πλευρά της αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για νόμιμη δραστηριότητα, και αντιστέκεται στην προσπάθεια έξωσής της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, η ένορκη κατάθεση του ιδιωτικού ερευνητή Κρίστοφερ Ενγκ, ο οποίος προσλήφθηκε από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου για να διερευνήσει τι συμβαίνει στον τέταρτο όροφο.

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Όπως περιγράφει, επισκέφθηκε την επιχείρηση πριν από μερικές εβδομάδες και τον υποδέχθηκε μια γυναίκα με αποκαλυπτική ενδυμασία, η οποία φέρεται να του ζήτησε 200 δολάρια σε μετρητά ως «χρέωση εισόδου». Στη συνέχεια τον οδήγησε σε ιδιωτικό δωμάτιο, όπου, σύμφωνα με την κατάθεσή του, του ζήτησε να γδυθεί και να ξαπλώσει μπρούμυτα.

Αφού του έκανε ένα σύντομο μασάζ, η γυναίκα φέρεται να άρχισε να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα, ενώ στη συνέχεια του πρότεινε σεξουαλική επαφή έναντι 400 δολαρίων, δύο συνευρέσεις έναντι 800 δολαρίων ή στοματικό σεξ και χορό έναντι 300 δολαρίων.

Ο Ενγκ υποστηρίζει ότι διέκοψε τη διαδικασία και αποχώρησε από τον χώρο. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με το αίτημα έξωσης της επιχείρησης να παραμένει σε εκκρεμότητα.

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Με πληροφορίες από NYpost.com

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