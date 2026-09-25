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Άνδρας 76 ετών, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης το 2024 στην πολιτεία Πενσιλβάνια όπου έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας ο Ντόναλντ Τραμπ, απεβίωσε, ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Πέμπτη.

Απεβίωσε 76χρονος που είχε τραυματιστεί σε απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το 2024

«Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, ένας αληθινός αμερικανός πατριώτης, μας άφησε. Τεράστια απώλεια!», ανέφερε ο ογδοντάρης ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

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JUST IN: I am sad to report that one of the shooting victims at the 2024 Butler Pennsylvania assassination attempt of President Trump has died.



James “Jim” Copenhaver of Moon Township, Pennsylvania, has died at 76. Jim was one of the two spectators seriously wounded in the July… pic.twitter.com/YLpghezdQ7 — Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) September 24, 2026

Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, που χτυπήθηκε στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα, ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες που τραυματίστηκαν σοβαρά από τις σφαίρες οπλοφόρου ο οποίος είχε πάρει θέση σε οροφή που επέβλεπε την εκδήλωση στην πόλη Μπάτλερ, στην Πενσιλβάνια, τη 13η Ιουλίου 2024.

James Copenhaver, who was wounded during the 2024 assassination attempt on President Trump in Butler, Pennsylvania, has died.



Copenhaver, who was in his mid-70s, had been dealing with permanent injuries from the shooting, including bullet fragments still lodged in his body, and… pic.twitter.com/SCVPYvEQhY — Fox News (@FoxNews) September 24, 2026

Άλλος συμμετέχων, ο Κόρι Κομπέρατορ, πυροσβέστης 50 ετών, είχε βρει τον θάνατο, ενώ ο κ. Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί.

«Αφού τραυματίστηκε καθώς προστάτευε την οικογένειά του, ο Τζιμ έδειξε τεράστια γενναιότητα, συνεχίζοντας να μάχεται, να μάχεται, να μάχεται, διατηρώντας θετικό πνεύμα παρά τα αφάνταστα βάσανά του», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φροντίζοντας να υπενθυμίσει, με τη φράση που επανέλαβε τρεις φορές –με κεφαλαία γράμματα–, την κραυγή του προς τους οπαδούς του καθώς τον απομάκρυναν σωματοφύλακές του.

Today, political violence has taken another life from us. James Copenhaver went to Butler to support his preferred presidential candidate. Tragically, when violence reigned down at the rally for President Trump, he was gravely wounded and died from complications stemming from… pic.twitter.com/Xe0A5i0M2C Advertisement September 24, 2026

Ανακοίνωση που μεταδόθηκε από αμερικανικά ΜΜΕ και αποδίδεται στον δικηγόρο της οικογένειας Κόπενχεϊβερ δεν διευκρινίζει την αιτία θανάτου.

Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας στην Πενσιλβάνια, ο Ντέιβ Σάντεϊ, ανέφερε μέσω X ότι ο 76χρονος πέθανε εξαιτίας επιπλοκών «οφειλόμενων» στον τραυματισμό του από σφαίρα.

Ο δράστης της επίθεσης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομαζόταν Τόμας Μάθιου Κρουξ και ήταν 20 ετών, σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή της υπηρεσίας προστασίας του προέδρου.

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Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ