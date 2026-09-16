Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εικοσιτετράχρονη Νίαμ Ρόζενβινγκε ολοκλήρωσε επιτυχώς την εκπαίδευσή της ως πιλότος, παρόλο που οι γυναίκες αποτελούν μόλις το επτά τοις εκατό των επαγγελματιών στον κλάδο παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της, η ίδια αντιμετώπισε ένα ασυνήθιστο πρόβλημα με την εφαρμογή της στολής της εξαιτίας του μικρού μεγέθους των ώμων της.

Η νεαρή πιλότος βιώνει τον σεβασμό των συναδέλφων της και παρέχει πλέον συμβουλές σε άλλους εκπαιδευόμενους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την προϋπηρεσία τους.

Μέσα από την πορεία της, η Νίαμ επιθυμεί να αποδείξει ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν επηρεάζει τις ικανότητες ενός ατόμου στο πιλοτήριο.

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Στα 24 της χρόνια, η Νίαμ Ρόζενβινγκε κατάφερε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της και να γίνει πιλότος, σε έναν χώρο όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν μόλις το 7% των επαγγελματιών παγκοσμίως.

Η ίδια ήταν η «μοναδική κοπέλα» στην τάξη της κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής της και, όπως λέει, η εμπειρία της ήταν στην πλειονότητά της θετική. Υπήρξε, βέβαια, ένας εκπαιδευτής που, όπως παραδέχεται, «δεν είχε καλή γνώμη» για εκείνη.

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Το πιο απρόσμενο εμπόδιο, ωστόσο, δεν είχε καμία σχέση με τις πτήσεις, τις εξετάσεις ή το πιλοτήριο. Είχε να κάνει με… τους ώμους της και τη στολή της.

Η Νίαμ πέρασε όλες τις εξετάσεις με την πρώτη και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της στην κορυφή της τάξης της. Όταν όμως ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσει τη στολή της από μία σε δύο ρίγες στις επωμίδες, διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα: οι ώμοι της ήταν τόσο μικροί, που η νέα επωμίδα δεν της ταίριαζε σωστά.

«Στη σχολή πτήσεων όπου πήγα για το τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσής μου, από επωμίδες με μία ρίγα πέρασα σε επωμίδες με δύο ρίγες. Επειδή όμως οι ώμοι μου είναι τόσο μικροί, δεν ταίριαζαν σωστά στην επωμίδα της στολής. Έτσι, όταν πήρα τη δεύτερη ρίγα, είχα ουσιαστικά περισσότερες ρίγες απ’ όσες χωρούσαν στους ώμους μου», περιέγραψε μιλώντας στο UNILAD.

Η ίδια εξήγησε ότι το θέμα της εφαρμογής των στολών δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες συνήθως δίνουν τη δυνατότητα προσαρμογής τους στα μέτρα κάθε πιλότου.

«Για άνδρες και γυναίκες, νομίζω ότι οι αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν για να προσαρμόζονται οι στολές. Ξέρω ότι πολλές γυναίκες, όταν η στολή προβλέπει παντελόνι σε σκούρο μπλε χρώμα, αγοράζουν το δικό τους παντελόνι ώστε να εφαρμόζει καλύτερα στη σιλουέτα τους. Αρκεί να παραμένει μέσα στους κανονισμούς της στολής», είπε.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, η Νίαμ λέει ότι έχει διαπιστώσει κάτι που δεν περίμενε: οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τους πιλότους με ιδιαίτερο σεβασμό, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο τους.

Όπως θυμάται από την περίοδο της εκπαίδευσής της στο Δουβλίνο, πήγαινε για πρωινό στο ξενοδοχείο φορώντας τη στολή της, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονταν κυβερνήτες με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στις αεροπορικές εταιρείες.

«Επειδή έβλεπαν μια νεαρή ξανθιά κοπέλα με στολή πιλότου, μου έδειχναν αμέσως σεβασμό. Ερχονταν, μου έδιναν το χέρι και με ρωτούσαν “Πώς πάει η πτήση σου σήμερα;” ή μου έδιναν εκείνο το νεύμα σεβασμού όταν περνούσαμε ο ένας δίπλα από τον άλλον στον διάδρομο», ανέφερε.

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Πλέον, μάλιστα, η ίδια έχει βρεθεί στην άλλη πλευρά. Όταν επισκέπτεται χώρους όπου νέοι πιλότοι δίνουν τις πρώτες τους εξετάσεις, άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και με διαφορετικές διαδρομές στην αεροπορία απευθύνονται σε εκείνη για συμβουλές.

«Μπορεί να υπάρχει ένας άνδρας που κάνει μετάβαση από τη στρατιωτική στην πολιτική αεροπορία ή κάποιος 40 ετών που ξεκινά μια δεύτερη καριέρα. Και επειδή γνωρίζουν ότι είχα καλή επίδοση στην εκπαίδευσή μου, άνδρες στα 40 τους έρχονται σε εμένα για συμβουλές. Μια 20χρονη κοπέλα να τους δίνει συμβουλές», είπε χαρακτηριστικά.

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Η Νίαμ θέλει πλέον να αποτελέσει πρότυπο για τις νεαρές γυναίκες που σκέφτονται να ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελμα και να δείξει ότι η εμφάνιση δεν έχει καμία σχέση με τις ικανότητες ενός ανθρώπου στο πιλοτήριο.

«Μπορεί να είσαι μια νεαρή ξανθιά κοπέλα που της αρέσει να φτιάχνει τα μαλλιά της και να βάφεται. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το αν μπορείς να πετάξεις ένα αεροπλάνο», είναι ουσιαστικά το μήνυμα που θέλει να περάσει.

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