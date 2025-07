Mία παρουσιάστρια ενός τοπικού τηλεοπτικού σταθμού Ολίβια Τζακίθ συνέχισε ένα τρίωρο πρωινό δελτίο ειδήσεων, ακόμη και όταν άρχισαν οι συσπάσεις του τοκετού και έσπασαν τα νερά της, κρατώντας τους τηλεθεατές ενήμερους για την επικείμενη γέννηση του πρώτου της μωρού!

«Έχουμε κάποια έκτακτα νέα σήμερα το πρωί – κυριολεκτικά», δήλωσε η συμπαρουσιάστρια Τζούλια Νταν στην αρχή της εκπομπής του CBS6 Όλμπανι το πρωί της Τετάρτης. «Τα νερά της Oλίβια έσπασαν και η ίδια παρουσιάζει τις ειδήσεις τώρα σε ενεργό τοκετό».

«Πρόωρος τοκετός, πρόωρος τοκετός», απάντησε η Τζακίθ.

After Olivia Jaquith’s water broke hours before her anchoring slot for WRGB’s morning broadcast, she explained why she would continue to work through her labor. https://t.co/n0qvR1E4xG pic.twitter.com/A9GY7ghQzF