Αγέλη πεινασμένων καρχαριών εντοπίστηκε χθες (28/10) κοντά στην ακτή σε δημοφιλές σημείο για λάτρεις του σερφ στη Χρυσή Ακτή, στην ανατολική Αυστραλία.
Τους καρχαρίες παρακολουθούσαν έκπληκτοι και αναστατωμένοι αρκετοί θεατές καθώς το σημείο όπου εμφανίστηκαν οι καρχαρίες αποτελεί “surf break” δηλαδή τεχνητό εμπόδιο στον βυθό του ωκεανού ώστε να σπάνε πιο εύκολα τα κύματα και να δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για σερφ.
Ειδικοί εκτιμούν ότι επρόκειτο για «καρχαρίες – ταύρους», είδος το οποίο συναντάται συχνά σε κοντινή περιοχή.
Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι καρχαρίες φαίνονται να κυνηγούν τα θηράματά τους με μανία.
Σύμφωνα με τα όσα λέει στον Guardian ο επίτιμος καθηγητής θαλάσσιας οικολογίας, Ρομπ Χαρκορτ, οι καρχαρίες κολυμπούν κοντά στην ακτή όταν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ψαριών που λειτουργούν ως δόλωμα.
«Περισσότερα ψάρια-δολώματα και συνεπώς περισσότερους καρχαρίες βρίσκουμε κοντά σε εκβολές ποταμών αλλά και μετά από έντονη βροχόπτωση», συνεχίζει.
Ειδικοί το βρίσκουν «θαυμάσιο» να μπορεί ο κόσμος να βλέπει από τόσο κοντά πώς οι καρχαρίες βρίσκουν την τροφή τους.
Το περιστατικό συνέβη εν μέσω έντονης κριτικής για τη χρήση ειδικών διχτυών και παγίδων που τοποθετούνται κοντά σε ακτές για να κρατήσουν μακριά τους καρχαρίες μετά και τον θάνατο μικρής φάλαινας 2 ετών η οποία βρέθηκε χθες (28/10) μπλεγμένη σε τέτοια δίχτυα στη Νέα Νότια Ουαλία.
Τον περασμένο Ιούνιο, κορυφαίος ερευνητής καρχαριών παραιτήθηκε μετά την ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης ότι θα επεκτείνει το θανατηφόρο πρόγραμμα κατά των καρχαριών με επιπλέον κόστος 88 εκατομμύρια δολάριαlethal shark control program.
(Με πληροφορίες από Guardian)