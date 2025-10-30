Αγέλη πεινασμένων καρχαριών εντοπίστηκε χθες (28/10) κοντά στην ακτή σε δημοφιλές σημείο για λάτρεις του σερφ στη Χρυσή Ακτή, στην ανατολική Αυστραλία.

Τους καρχαρίες παρακολουθούσαν έκπληκτοι και αναστατωμένοι αρκετοί θεατές καθώς το σημείο όπου εμφανίστηκαν οι καρχαρίες αποτελεί “surf break” δηλαδή τεχνητό εμπόδιο στον βυθό του ωκεανού ώστε να σπάνε πιο εύκολα τα κύματα και να δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για σερφ.

Ειδικοί εκτιμούν ότι επρόκειτο για «καρχαρίες – ταύρους», είδος το οποίο συναντάται συχνά σε κοντινή περιοχή.

A spectacular but dangerous natural phenomenon has been caught on camera after a school of bait fish triggered a feeding frenzy at a popular Gold Coast surfing beach yesterday.



Videos posted to social media show a pack of sharks thrashing their fins and tails around in the… pic.twitter.com/TbQwTw2xM4 October 29, 2025

Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι καρχαρίες φαίνονται να κυνηγούν τα θηράματά τους με μανία.

Σύμφωνα με τα όσα λέει στον Guardian ο επίτιμος καθηγητής θαλάσσιας οικολογίας, Ρομπ Χαρκορτ, οι καρχαρίες κολυμπούν κοντά στην ακτή όταν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ψαριών που λειτουργούν ως δόλωμα.

«Περισσότερα ψάρια-δολώματα και συνεπώς περισσότερους καρχαρίες βρίσκουμε κοντά σε εκβολές ποταμών αλλά και μετά από έντονη βροχόπτωση», συνεχίζει.

Ειδικοί το βρίσκουν «θαυμάσιο» να μπορεί ο κόσμος να βλέπει από τόσο κοντά πώς οι καρχαρίες βρίσκουν την τροφή τους.

#WATCH 🦈 Beach goers have reacted with shock and awe to a shark feeding frenzy on the Gold Coast that has triggered a warning to surfers.



SEE THE VIDEO 👉 https://t.co/tsq6cjVnJZ 👈 pic.twitter.com/NaLXVK3bXY — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) October 28, 2025

Το περιστατικό συνέβη εν μέσω έντονης κριτικής για τη χρήση ειδικών διχτυών και παγίδων που τοποθετούνται κοντά σε ακτές για να κρατήσουν μακριά τους καρχαρίες μετά και τον θάνατο μικρής φάλαινας 2 ετών η οποία βρέθηκε χθες (28/10) μπλεγμένη σε τέτοια δίχτυα στη Νέα Νότια Ουαλία.

Τον περασμένο Ιούνιο, κορυφαίος ερευνητής καρχαριών παραιτήθηκε μετά την ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης ότι θα επεκτείνει το θανατηφόρο πρόγραμμα κατά των καρχαριών με επιπλέον κόστος 88 εκατομμύρια δολάριαlethal shark control program.

(Με πληροφορίες από Guardian)