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Μαζί με επτά ακόμη άτομα, η γυναίκα δέχθηκε σωματική τιμωρία με ραβδί από ρατάν μπροστά σε συγκεντρωμένο πλήθος, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σαρία.

Οι τοπικές αρχές υπερασπίζονται τη χρήση των δημόσιων μαστιγώσεων ως αποτρεπτικό μέσο και στοιχείο της τοπικής θρησκευτικής ταυτότητας, παρά τις έντονες αντιδράσεις.

Αντίθετα, διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν την πρακτική ως σκληρή και απάνθρωπη, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η επαρχία Άτσεχ αποτελεί τη μοναδική περιοχή της Ινδονησίας όπου εφαρμόζεται επίσημα η ισλαμική νομοθεσία, βάσει ειδικού καθεστώτος αυτονομίας που θεσπίστηκε το 2001.

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Μια γυναίκα κατέρρευσε μετά το δημόσιο μαστίγωμά της για σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας, σε ένα περιστατικό που επαναφέρει στο προσκήνιο τις έντονες αντιδράσεις για την εφαρμογή της Σαρία και τις σκληρές σωματικές τιμωρίες που εξακολουθούν να επιβάλλονται στην περιοχή.

Οι εικόνες από την πρωτεύουσα της επαρχίας, την Μπάντα Άτσεχ, δείχνουν υγειονομικό προσωπικό και αξιωματούχους της θρησκευτικής αστυνομίας να συγκεντρώνονται γύρω από τη γυναίκα μετά την εκτέλεση της ποινής της. Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας γονάτισε από τον πόνο ενώ δεχόταν χτυπήματα για μοιχεία.

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Οι δύο τους ήταν μεταξύ των οκτώ ανθρώπων που καταδικάστηκαν από ισλαμικό δικαστήριο της πόλης για παραβιάσεις διαφορετικών διατάξεων της Σαρία. Οι ποινές έφταναν έως και τα 100 χτυπήματα με ραβδί και εκτελέστηκαν σε δημόσια εξέδρα, παρουσία αξιωματούχων και πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.

Breaking news 📰; Woman Collapses After Public Caning in Aceh Sharia Court Hands Up to 100 Lashes for Sex Outside Marriage A woman collapses after being publicly caned for sex outside marriage in Indonesia’s Aceh province, where Sharia law allows up to 100 lashes for violations. A man was also flogged for adultery, as eight people faced punishment in a brutal public display. 🧐 October 16, 2026

Τις μαστιγώσεις αναλαμβάνουν ειδικά εκπαιδευμένοι εκτελεστές, οι οποίοι χρησιμοποιούν ραβδιά από ρατάν. Φορούν σκουρόχρωμες στολές που καλύπτουν ολόκληρο το σώμα τους και έχουν κρυμμένα τα πρόσωπά τους, ώστε να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους.

Το δημόσιο μαστίγωμα αποτελεί μέρος του ποινικού συστήματος της Άτσεχ για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η κατανάλωση αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και ορισμένες σεξουαλικές πράξεις. Στις περιπτώσεις που αφορούν εξωσυζυγικές σχέσεις, οι καταδικασμένοι υφίστανται όχι μόνο τη σωματική τιμωρία, αλλά και τη δημόσια έκθεση και διαπόμπευση.

Οι ποινές εκτελούνται συχνά σε κεντρικές πλατείες ή έξω από τεμένη, μπροστά σε πολίτες που παρακολουθούν τη διαδικασία και, σε αρκετές περιπτώσεις, καταγράφουν τις σκηνές με τα κινητά τους τηλέφωνα. Δεν είναι σπάνιο άνθρωποι να καταρρέουν από τον πόνο και να απομακρύνονται με φορεία, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες αυτής της πρακτικής.

Η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) έχουν καταδικάσει επανειλημμένα τις συγκεκριμένες τιμωρίες, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει τον μαστιγωμό σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική τιμωρία, επισημαίνοντας ότι μπορεί να συνιστά βασανιστήριο και ότι έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ινδονησίας.

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🇮🇩A woman collapsed while being caned in Banda Aceh, Indonesia, after a sharia court sentenced her to up to 100 lashes for offenses including sex outside marriage. Aceh is the only Indonesian province enforcing sharia criminal law on Muslims. Rights groups have repeatedly condemned public caning as cruel and degrading. Source: @ivanalefebvreh — NewsForce (@Newsforce) October 15, 2026

Ο εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης στην Ινδονησία, Ουσμάν Χαμίντ, έχει επίσης επικρίνει την αυστηρότητα των ποινών για συμπεριφορές που θεωρούνται ανάρμοστες από τις τοπικές αρχές. Όπως έχει επισημάνει, ακόμη και όταν μια συμπεριφορά κρίνεται ακατάλληλη, αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται η επιβολή φυλάκισης ή σωματικής τιμωρίας.

Από την πλευρά τους, οι τοπικές αρχές υπερασπίζονται την εφαρμογή της Σαρία, υποστηρίζοντας ότι οι ποινές λειτουργούν αποτρεπτικά και αποτελούν μέρος της θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας της επαρχίας. Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, το σύστημα εξακολουθεί να έχει υποστηρικτές μεταξύ του κυρίως μουσουλμανικού πληθυσμού της Άτσεχ.

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Η Ινδονησία είναι η πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο, ωστόσο η Άτσεχ αποτελεί τη μοναδική επαρχία της που εφαρμόζει τη Σαρία ως μέρος του τοπικού νομικού συστήματος. Το ειδικό αυτό καθεστώς συνδέεται με την πολιτική ιστορία της περιοχής και την προσπάθεια της κεντρικής κυβέρνησης να τερματίσει μια μακροχρόνια αυτονομιστική εξέγερση.

Το 2001, η επαρχία απέκτησε καθεστώς ειδικής αυτονομίας, το οποίο της επέτρεψε να ενσωματώσει την ισλαμική νομοθεσία στο νομικό της πλαίσιο. Η εφαρμογή της ξεκίνησε το 2002 και επεκτάθηκε το 2003, με νέες διατάξεις που έθεσαν περιορισμούς σε διάφορες πτυχές της ιδιωτικής και κοινωνικής ζωής.

Indonesia: Two gay men caned for violating Sharia Law in Banda Aceh Two men received 83 lashes each with the cane after being caught having sex. The punishment was meted out publicly outside a mosque. A crowd of people watched the punishment, many cheering and filming the event. https://t.co/YCZJ9rAAC5 Advertisement February 2, 2018

Στους κανόνες περιλαμβάνονται απαγορεύσεις και κυρώσεις για συγκεκριμένες σεξουαλικές συμπεριφορές, ενώ η θρησκευτική αστυνομία πραγματοποιεί ελέγχους και για άλλες πρακτικές που θεωρούνται παραβιάσεις της ισλαμικής νομοθεσίας. Έχουν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, περιστατικά στα οποία γυναίκες βρέθηκαν στο στόχαστρο επειδή δεν φορούσαν μαντίλα ή επέλεγαν στενά ρούχα.

Η αυστηρότητα του συστήματος έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και για προτάσεις που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Το 2018, οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν δημόσια διαβούλευση για το ενδεχόμενο εισαγωγής του αποκεφαλισμού ως μορφής ποινής. Η πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ η κεντρική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν θα μπορούσε να επιτραπεί βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Young Indonesian couple publicly caned after kissing on TikTok. The punishment shows how authorities are expanding their use of Sharia law to target peaceful expression online, as well as offline. Islam is one of the worst things to happen in the history of humanity. The fu*king religion of peace everyone. Banda Aceh again, the sharia hell hole of Indonesia. Assholes still living in the dark ages. Advertisement July 4, 2026

Για τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη σωματική βία. Η δημόσια ταπείνωση, η έκθεση των καταδικασμένων μπροστά σε πλήθος και η πιθανότητα οι εικόνες να κυκλοφορήσουν ευρέως μπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις που διαρκούν πολύ περισσότερο από την ίδια την ποινή.

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Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για την κατάργηση των δημόσιων μαστιγώσεων, η πρακτική εξακολουθεί να εφαρμόζεται στην Άτσεχ, διατηρώντας ανοιχτή τη σύγκρουση ανάμεσα στις τοπικές θρησκευτικές παραδόσεις και στις διεθνείς απαιτήσεις για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.