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«Δεν καταφέρνουμε ποτέ να προλάβουμε τα γεγονότα για το κυκλοφοριακό, να βρούμε γρήγορα τις λύσεις και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα σωστά σχεδιασμένο. Λειτουργούμε με έργα πυροσβεστικού χαρακτήρα». Με αυτές τις σκέψεις ο πολιτικός μηχανικός – συγκοινωνιολόγος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Γιώργος Γιαννόπουλος, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις για το κυκλοφοριακό που προκαλεί «ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά.

Ο κ. Γιαννόπουλος μέσα από τις σελίδες του νέου του βιβλίου με τίτλο «Τα προβλήματα των αστικών μεταφορών, συγκοινωνιών και κυκλοφορίας στην Ελλάδα και γιατί δεν λύνονται», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Επίκεντρο», αναλύει τα πεπραγμένα των τελευταίων 50 ετών στα μεγάλα αστικά κέντρα, καταγράφει εμπειρίες και συμπεράσματα από την επαγγελματική του πορεία και εξηγεί «τι πρέπει να γίνει και τι δεν γίνεται».

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Υπογραμμίζει, με δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, πως το κυκλοφοριακό δεν λύνεται με αποσπασματικές ενέργειες και έργα «πυροσβεστικά», αλλά απαιτεί μακροχρόνιο σχέδιο και σταθερή προώθηση ανεξάρτητα από το ποια είναι η εκάστοτε πολιτική ηγεσία στα αρμόδια υπουργεία. «Απαιτείται συνέπεια και συνέχεια», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον «δεκάλογο της αποτυχίας», ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα μετακίνησης και κυκλοφορίας στις ελληνικές πόλεις την ώρα που σε άλλες

Μεταξύ των δέκα λόγων που αναφέρει ο συγγραφέας, είναι η συνεχής και ανεξέλεγκτη αύξηση της ιδιοκτησίας και χρήσης του Ι.Χ, η ελλιπής αστυνόμευση και η ανεπαρκής επιβολή ποινών στους παραβάτες, η έλλειψη πολιτικής βούλησης στη λήψη αποφάσεων για μεγάλα έργα, οι περιορισμένες επενδύσεις και μέτρα προώθησης της «κοινόχρηστης» μεταφοράς, η χαμηλή χρηματοδότηση της έρευνας, το δυσλειτουργικό καθεστώς κατασκευής δημόσιων έργων που αυξάνει τους χρόνους ανάθεσης και το κόστος κατασκευής των έργων.

Παράλληλα κάνει λόγο για «άφθονες εξαγγελίες, μεγάλες καθυστερήσεις και λανθασμένες διαδικασίες υλοποίησης, λήψη αποσπασματικών και πυροσβεστικών συνήθως μέτρων μη ενταγμένων σε συστηματικές διαδικασίες σχεδιασμού, αδύναμες ή ανύπαρκτες διαδικασίες ελέγχου και επιβολής».

Το «κλειδί», σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, «είναι η ολιστική θεώρηση των αναγκαίων έργων στη βάση ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, η αναδιοργάνωση του συστήματος διακυβέρνησης του τομέα σε πρωτεύουσα και Θεσσαλονίκη και η πολιτική βούληση για την υλοποίηση ριζοσπαστικών μέτρων και πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας χωρίς αναστολές και εξαιρέσεις».

Το μετρό της Θεσσαλονίκης, το έργο του Flyover και ο περιορισμός της χρήσης του Ι.Χ.

Ερωτηθείς για τη λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης και κατά πόσο έχει συμβάλει στη βελτίωση του κυκλοφοριακού ο κ. Γιαννόπουλος απαντώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ τονίζει πως είναι ένα έργο που «σαφώς και βοηθάει, ωστόσο απαιτήθηκαν 40 χρόνια για να υλοποιηθεί. Η κατασκευή του επιβάρυνε την πόλη σε υπέρμετρο βαθμό και χρονική διάρκεια. Όταν ολοκληρώθηκε, οι ανάγκες για μετακινήσεις αυξήθηκαν τόσο πολύ που είναι σταγόνα στον ωκεανό».

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Χαρακτηρίζει το Flyover ένα «σημειακό έργο» που είχε απορριφθεί στη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού για το κυκλοφοριακό το 2010. Εκτιμά, ωστόσο, πως μόλις ολοκληρωθεί η υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρος, «τα αποτελέσματα θα είναι θετικά για κάποια χρόνια και μετά θα είναι εκ νέου κορεσμένη από οχήματα».

«Αργούν να ληφθούν αποφάσεις, αργούν τα έργα να κατασκευαστούν με αποτέλεσμα η ζήτηση να έχει υπερκεράσει την προσφορά. Τα προβλήματα θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν. Πρέπει να μπει από τώρα στο τραπέζι μια έγκαιρη και μελετημένη κίνηση περιορισμού της χρήσης του ΙΧ, με τρόπο που να μπορεί να αποδώσει», συμπληρώνει ο κ.Γιαννόπουλος.

Ειδικότερα για το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναφέρει πως οι πεζοδρομήσεις, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού και ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της χρήσης των Ι.Χ.

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Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο συγγραφέας, η αντιμετώπιση των προβλημάτων μεταφορών, συγκοινωνιών, και κυκλοφορίας στις αστικές μας περιοχές δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά σαν να τρέχουμε να αντιμετωπίσουμε «σημειακές αναζωπυρώσεις» ενός φλεγόμενου δάσους που λέγεται αστική κυκλοφορία. Χρειάζεται αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο και συνεχή και συνεπή αντιμετώπιση με σειρά μέτρων και πολιτικών ενταγμένων σε έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό. «Μάγοι και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν…», τονίζει στο βιβλίο.

Η παρουσίαση του βιβλίου

Το βιβλίο του καθηγητή θα παρουσιαστεί στις 4 Νοεμβρίου, στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

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Χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν, εκτός από τον συγγραφέα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρος Βούγιας, ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ Ευάγγελος Μπεκιάρης, η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων Γεωργία Αϋφαντοπούλου και ο συγκοινωνιολόγος, Σταύρος Κωνσταντινίδης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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