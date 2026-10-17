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«Θρίλερ» με μοναχό από τα Γιαννιτσά τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην Τουρκία αποκάλυψε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Ο 58χρονος μοναχός Ιωσήφ, κατά κόσμον Νικόλας Τσιγκόζης, έφυγε από το Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών, με προορισμό την Τουρκία, αποφασισμένος να φτάσει στον Πόντο και την Καππαδοκία, τόπους που συνδέονταν βαθιά με τις ρίζες του και το όραμά του να ζήσει ως ασκητής. Τα ίχνη του όμως χάθηκαν μέσα στην τουρκική επικράτεια.

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Η αδελφή του Ευαγγελία είπε πως «ο αδελφός μου ανήκει στο σχήμα του μοναχισμού. Το 2003 ήταν στο Άγιον Όρος και μετέβη μετά στην Αγία Τριάδα Λαγκαδά. Ακολούθησε τον ηγούμενό του στην Ελασσόνα και έκανε και κουρά. Από Νικόλαος μετονομάστηκε σε Ιωσήφ αλλά το μοναστήρι ορφάνεψε από ηγούμενο και το διάστημα της μετάβασης του σε άλλο μοναστήρι, έμενε μαζί μου στο πατρικό μας».

Η αδελφή του Ευτυχία, που ζει στη Θεσσαλονίκη, είπε πως «το πρωί της 23ης Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, έφυγε ο αδερφός μου. Πήγα στο χωριό μας το Μυλότοπο στα Γιαννιτσά. Ξεκινήσαμε να τον ψάχνουμε αλλά δεν τον βρίσκαμε πουθενά. Πήγα στην αστυνομία, το δήλωσα αλλά έκανα και τον συνειρμό στο μυαλό μου ότι ανέφερε συνέχεια την Κωνσταντινούπολη και πήγαμε να ψάξουμε στα τρένα. Εκεί ήταν ένα ταξιδιωτικό γραφείο και βρήκαμε ότι ένα εισιτήριο κόπηκε στο όνομά του. Επιβεβαιώσαμε αργότερα ότι ανέβηκε στο λεωφορείο για Τουρκία».

Υπήρξε επικοινωνία της οικογένειας με το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, από όπου φέρεται να επιβεβαιώθηκε ότι είχε εμφανιστεί ένας άνδρας που αναζητούσε τρόπο να ταξιδέψει προς την Τραπεζούντα.

«Ο αδελφός μου από τον Καναδά πήρε τηλέφωνο στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Εγώ είχα ενημερώσει και την αστυνομία και μας είπαν ότι όντως ήρθε ένας κύριος που δεν φορούσε ράσα, με ταξί και έψαχνε πώς να πάει στην Τραπεζούντα».

Οι υπάλληλοι του προξενείου σύμφωνα με την οικογένεια είδαν το διαβατήριο του και του έδωσαν οδηγίες για να μεταβεί στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του προς την περιοχή του Πόντου.

«Η Ίντερπολ και το ελληνικό προξενείο στην Τουρκία έχουν ενημερωθεί», αναφέρει η αδελφή του Ευαγγελία.

Η οικογένεια θεωρεί ότι οι έρευνες θα πρέπει να εστιαστούν στις περιοχές που ο μοναχός επιθυμούσε να επισκεφθεί.

Ο 58χρονος μοναχός έχει γκρίζα μακριά μαλλιά, πιασμένα σε κοτσίδα, γκρίζο μουστάκι και κοντοκουρεμένο μούσι, πράσινα μάτια, ύψος 1,64μ και είναι κανονικού βάρους.