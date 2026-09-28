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Ένας εκνευρισμένος ρινόκερος εξαπέλυσε επίθεση σε ένα SUV που οδηγούσε έναας τουρίστας στο Εθνικό Πάρκο Etosha της Ναμίμπια, προκαλώντας ζημιές στο μπροστινό και το πλάι του οχήματος, τη στιγμή που μια άλλη ομάδα τουριστών παρακολουθούσε το σκηνικό από κοντά.

Ένας οδηγός σαφάρι που κατέγραψε το περιστατικό δήλωσε ότι το ρινόκερος φαινόταν αποπροσανατολισμένος μετά την πρόσφατη απελευθέρωσή του από τις αρχές άγριας ζωής και είχε δείξει τις διαθέσεις του πριν πλησιάσει το όχημα.

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An irritated rhino tore into a tourist SUV at Namibia’s Etosha National Park, damaging the front and side of the vehicle as another tour group watched from nearby.



A wildlife guide who recorded the encounter said the rhino appeared disoriented after recently being released by… pic.twitter.com/8sA1TKNfJm — CBS News (@CBSNews) September 25, 2026

Το ταραγμένο ζώο προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο SUV , αλλά οι επιβάτες γλίτωσαν χωρίς να τραυματιστούν.