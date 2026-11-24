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Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι ο σύμβουλός της υπεξαίρεσε περιουσιακά της στοιχεία ύψους 38 εκατομμυρίων λιρών, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι η πελάτισσά του γνώριζε τους σκοπούς των συναλλαγών.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ επέστρεψε το ποσό των 750.000 λιρών και δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομες ενέργειες, ενώ αναμένεται να καταθέσει στο δικαστήριο τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκαν επίσης επιπλέον πληρωμές προς τη Σάρα Φέργκιουσον και την πριγκίπισσα Βεατρίκη, οι οποίες φέρονται να έγιναν μέσω του Σελμάν Τουρκ.

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο, με την απόφαση να ανακοινώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο.

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Μια Τουρκάλα εκατομμυριούχος δήλωσε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου ότι παραπλανήθηκε σχετικά με μια πληρωμή ύψους 750.000 λιρών που έκανε στον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ-έκπτωτο πρίγκιπα και αδελφό του βασιλιά Καρόλου– το 2019.

Η Νεμπαχάτ Ισμπιλέν υποστηρίζει ότι ο πρώην οικονομικός της σύμβουλος, Σελμάν Τουρκ, υπεξαίρεσε περιουσιακά της στοιχεία αξίας 38 εκατομμυρίων λιρών. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και η πληρωμή προς τον τότε Δούκα του Γιορκ, την οποία η ίδια πίστευε ότι έκανε προκειμένου εκείνος να τη βοηθήσει με την έκδοση του διαβατηρίου της.

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Ο Τουρκ, όπως αναφέρει το BBC, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η 81χρονη Ισμπιλέν γνώριζε πως τα χρήματα καταβάλλονταν στην πραγματικότητα με την ελπίδα ότι ο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ θα μπορούσε να βοηθήσει τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν πολιτικός και βρίσκεται φυλακισμένος στην Τουρκία.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ επέστρεψε τις 750.000 λίρες και αναμένεται να καταθέσει στο Ανώτατο Δικαστήριο τον Δεκέμβριο. Δεν κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Οι δικηγόροι της Ισμπιλέν ενημέρωσαν επίσης το δικαστήριο τη Δευτέρα ότι ο Τουρκ είχε δώσει εντολή για μια ξεχωριστή πληρωμή 15.000 λιρών προς τη Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγο του Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, η οποία φέρεται να προοριζόταν για το πάρτι των 60ών γενεθλίων της το 2019.

Επιπλέον, φέρεται να πραγματοποιήθηκε και μια απροσδιόριστου ύψους πληρωμή ως «γαμήλιο δώρο» για την κόρη τους, την πριγκίπισσα Βεατρίκη.

Η οικογένεια της Ισμπιλέν ίδρυσε μια μεγάλη τουρκική εταιρεία παραγωγής σαπουνιών και καλλυντικών. Ωστόσο, όταν ο σύζυγός της, Ιλχάν, πρώην μέλος του τουρκικού κοινοβουλίου, συνελήφθη το 2015, εκείνη αναζήτησε βοήθεια για να μεταφέρει την περιουσία της εκτός Τουρκίας.

Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες εναντίον του συζύγου της είχαν «πολιτικά κίνητρα» και ότι το 2017 η ίδια αντιμετώπιζε «πολιτικές διώξεις».

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Εγκατέλειψε την Τουρκία και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 2017, ενώ το 2018 μετακόμισε στο Λονδίνο.

Ο Σάιμον Κόλτον KC, δικηγόρος που εκπροσωπεί την Ισμπιλέν, δήλωσε ότι εκείνη γνώρισε τον Τουρκ τον Ιανουάριο του 2017 και του ανέθεσε τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους των οικονομικών της περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, ο Τουρκ «εκμεταλλεύτηκε σκόπιμα και συστηματικά» την εμπιστοσύνη της και μετέφερε τα χρήματα σε εταιρείες που του ανήκαν ή τις οποίες ήλεγχε.

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Ο Κόλτον ανέφερε ότι η Ισμπιλέν είχε εγκρίνει την πληρωμή των 750.000 λιρών προς τον Άντριου, αλλά ότι ο Τουρκ «της είπε ψέματα» σχετικά με τον πραγματικό σκοπό της πληρωμής, γεγονός που, όπως είπε, αποτελούσε «ένα ακόμη παράδειγμα της ανεντιμότητάς του».

Το δικαστήριο πληροφορήθηκε ότι τον Δεκέμβριο του 2019 η Ισμπιλέν είχε παρακαθίσει σε ιδιωτικό δείπνο στο διαμέρισμα του Τουρκ, μαζί με τον τότε Δούκα και τη Δούκισσα του Γιορκ, κατά τη διάρκεια του οποίου συζήτησαν την υπόθεση του συζύγου της.

Από την πλευρά του, ο Τουρκ υποστηρίζει μέσω των δικηγόρων του ότι η Ισμπιλέν γνώριζε και έλεγχε τις δικές της οικονομικές υποθέσεις.

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Ο Τζόσουα Χίτσενς, δικηγόρος του Τουρκ, δήλωσε στις γραπτές παρατηρήσεις του:

«Υπό τις συνθήκες αυτές, όταν η ενάγουσα είχε δειπνήσει με τον Δούκα και τη Δούκισσα και είχε συζητήσει μαζί τους για τον σύζυγό της, δεν θα μπορούσε να πιστεύει ότι οι 750.000 λίρες αποτελούσαν μια συγκαλυμμένη αμοιβή για βοήθεια σχετικά με την έκδοση διαβατηρίου ή βίζας».

Η δίκη ενώπιον του δικαστή Άνταμ Τζόνσον αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο, ενώ η γραπτή δικαστική απόφαση θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

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