O εκτροχιασμός του τελεφερίκ Gloria, ηλικίας 140 ετών, που προσελκύει πολούς τουρίστες στην πρωτεύουσα Λισαβόνα έχει βυθίσει σε σοκ και πένθος τη Πορτογαλία. Συνολικά 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 21 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, πέντε εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Μεταξύ των νεκρών στο δυστύχημα, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης υπήρχαν και αλλοδαποί, αν και οι εθνικότητες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τις αρχές. Μια αρχική εκίμηση των αρχών είναι πως πιθανότατα κόπηκε το ένα από τα καλώδια στα οποία κρέμμεται το βαγόνι.

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, επισκέφθηκε το νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν οι τραυματίες το βράδυ της Τετάρτης, και χαρκατήρισε το δυστήχημα ως μια «τραγική στιγμή για την πόλη».

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους.

Rezamos por los fallecidos de Lisboa al descarrilar uno de los tranvías más famosos del mundo.

pic.twitter.com/WEKKyHlcTV September 3, 2025

Ο πρόεδρος της χώρας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τη «συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».

Η αστυνομία και άλλοι εργαζόμενοι έκτακτης ανάγκης πέρασαν πολλές ώρες στο σημείο, όπως αναφέρει το BBC, καθώς οι έρευνες για το περιστατικό – από την εταιρεία που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, από την εθνική αρχή ασφάλειας των μεταφορών και από την εγκληματολογική αστυνομία – είναι ήδη σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής της εταιρείας δημόσιων συγκοινωνιών της Λισαβόνας Carris, επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος αργά την Τετάρτη, με την εταιρεία να εκδίδει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία είχε πραγματοποιηθεί σημαντική τετραετής και ενδιάμεση διετής συντήρηση στο τελεφερίκ, όπως απαιτείται, καθώς και καθημερινοί, εβδομαδιαίοι και μηνιαίοι έλεγχοι.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou "muitas vítimas", incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe September 3, 2025

Ωστόσο, αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες υποδηλώνουν ότι το σύστημα πέδησης στο τελεφερίκ με συρματόσχοινο παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να στο δρόμο και πάνω σε ένα κτίριο. Αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν αφού παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια, ανέφεραν οι αρχές. Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο τελεφερίκ τη στιγμή της σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε κοντά στην Avenida da Liberdade.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κίτρινο βαγόνι να έχει ανατραπεί και να έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς. Άνθρωποι μπορούσαν να φύγουν από την περιοχή με τα πόδια, καθώς κάτι που φαινόταν να είναι καπνός απλωνόταν στην περιοχή.

Ένας μάρτυρας είπε στην πορτογαλική εφημερίδα Observador ότι το όχημα ήταν «εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα». «Όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε μακριά επειδή νομίζαμε ότι [το βαγόνι] θα χτυπούσε το από κάτω», είπε η Teresa d’Avó. «Αλλά έπεσε πάνω σε ένα κτίριο». Ένας άλλος είπε στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι SIC ότι το τελεφερίκ χτύπησε ένα κτίριο καθώς κατέβαινε τον απότομο δρόμο «με πλήρη ταχύτητα». «Χτύπησε ένα κτίριο με μεγάλη δύναμη και κατέρρευσε σαν χαρτόκουτο. Δεν είχε φρένα», είπε.

Οι αρχές της Λισαβόνας λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία του δυστυχήματος. Ωστόσο, το Observador ανέφερε ότι ένα καλώδιο αποκολλήθηκε κατά μήκος της διαδρομής, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με ένα κοντινό κτίριο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε «σοκαρισμένος από το τρομερό δυστύχημα».

Το τελεφερίκ είναι ένας τύπος σιδηροδρομικού συστήματος που επιτρέπει την μεταφορά επιβατών σε απότομες πλαγιές. Τα δύο βαγόνια στο τελεφερίκ Gloria κινούνται με ηλεκτροκινητήρες. Είναι προσαρτημένα στα αντίθετα άκρα ενός καλωδίου μεταφοράς, πράγμα που σημαίνει ότι καθώς το ένα κατηφορίζει, το βάρος του σηκώνει το άλλο, επιτρέποντάς τους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν ταυτόχρονα.

Το τελεφερίκ Gloria που προσελκύει πολλούς τουρίστες στη Λισαβόνας εγκαινιάστηκε το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε τρεις δεκαετίες αργότερα. Τα εμβληματικά κίτρινα βαγόνια αποτελούν σημείο κατατεθέν μιας πόλης τόσο λοφώδους όσο η Λισαβόνα. Ανεβαίνουν ελικοειδώς πολλά από τα πλακόστρωτα δρομάκια. Αυτό στο οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα διανύει περίπου 275 μέτρααπό το Restauradores, μια πλατεία στο κέντρο της Λισαβόνας, μέχρι τα γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια μιας περιοχής που ονομάζεται Bairro Alto σε μόλις τρία λεπτά.

Αυτό, όπως και τα άλλα τελεφερίκ, χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους της Λισαβόνας, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά δημοφιλή στους τουρίστες – και στο τέλος του καλοκαιριού, η πορτογαλική πρωτεύουσα είναι πράγματι πολύ πολυσύχναστη.

