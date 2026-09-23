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Με ιδιαίτερα θετικά λόγια μίλησε για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ο Έλον Μασκ, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο ηγέτη» σε συνέντευξή του στην κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

«Επί της προεδρίας του η Κίνα έχει γνωρίσει τεράστια ευημερία», δήλωσε ο επικεφαλής της Tesla, αναφερόμενος στην ανάπτυξη των υποδομών και στα νέα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί στη χώρα.

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Ο Μασκ υποστήριξε ακόμη ότι η αύξηση της ευημερίας είναι εμφανής και στην καθημερινότητα των πολιτών. «Είναι επίσης προφανές, απλώς περπατώντας στους δρόμους, ότι έχει αυξηθεί η ευημερία του μέσου Κινέζου πολίτη», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο πριν από την επίσημη επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ. Ο Κινέζος πρόεδρος θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, όπου ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ θα παραθέσουν κρατικό δείπνο προς τιμήν του. Ο Μασκ είναι μεταξύ των κορυφαίων Αμερικανών επιχειρηματιών που έχουν προσκληθεί στην εκδήλωση.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται επίσης να συναντηθούν για συνομιλίες, στη δεύτερη συνάντηση κορυφής τους μέσα στο 2026. Στην ατζέντα της επίσκεψης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εμπορικές σχέσεις, οι σπάνιες γαίες και η τεχνητή νοημοσύνη.

«Το εργοστάσιο της Tesla στη Σανγκάη είναι ένα στολίδι»

Στη συνέντευξή του, ο Μασκ αναφέρθηκε και στην παρουσία της Tesla στην Κίνα, με ιδιαίτερη έμφαση στο μεγάλο εργοστάσιο της εταιρείας στη Σανγκάη.

Χαρακτήρισε την ομάδα που εργάζεται εκεί «απίστευτα ταλαντούχα, εργατική και αξιόπιστη», ενώ μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τις εγκαταστάσεις.

«Το εργοστάσιο της Tesla στη Σανγκάη είναι ένα στολίδι – είναι πανέμορφο, στην πραγματικότητα, αν έχει βρεθεί ποτέ κανείς εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.