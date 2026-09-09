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Η Άσλεϊ Σεντ Κλερ κατήγγειλε ότι ο Μασκ της πρότεινε χρηματικό ποσό για να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας σχετικά με τις προσωπικές τους σχέσεις.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο επιχειρηματίας εκφράζει ανησυχητικές απόψεις για την κοινωνία και επιδιώκει τον διχασμό μέσω της πλατφόρμας X.

Ο σκηνοθέτης αναλύει την επιρροή του Μασκ στον δημόσιο διάλογο, συνδέοντας τη συμπεριφορά του με τα τραυματικά βιώματα της παιδικής του ηλικίας.

Το τετράωρο ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία του Μασκ από την τεχνολογική επιτυχία έως την άσκηση παγκόσμιας πολιτικής επιρροής.

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Νέα στοιχεία για τις προσωπικές αντιλήψεις και τα σχέδια του Έλον Μασκ για το μέλλον της κοινωνίας παρουσιάζονται στο νέο ντοκιμαντέρ του βραβευμένου σκηνοθέτη Άλεξ Γκίμπνεϊ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ανάμεσα στις αποκαλύψεις ξεχωρίζουν εκείνες της Ashley St. Clair, πρώην συντρόφου του δισεκατομμυριούχου και μητέρας ενός από τα παιδιά του.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Μασκ της είχε εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσει μαζί της παιδί, λέγοντάς της πως χρειαζόταν «μια λεγεώνα παιδιών πριν από τον εμφύλιο πόλεμο». Παράλληλα, περιγράφει και την πρόταση που φέρεται να δέχθηκε από την ομάδα του, ύψους 40 εκατ. δολαρίων εφάπαξ και 100.000 δολαρίων τον μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπέγραφε συμφωνία εμπιστευτικότητας.

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Ashley St. Clair, who has a child with Elon Musk, says she rejected a $40 million NDA from him and was therefore able to be interviewed for #Musk.



“I want to set the example for my kids that you should never take being materially comfortable over speaking the truth.” pic.twitter.com/rEgcwMlwKA — Variety (@Variety) September 8, 2026

«Υποδαυλίζει φωτιές που δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο»

Η Ashley St. Clair άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο Έλον Μασκ χρησιμοποιεί το X, με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στη Βενετία. Όπως υποστήριξε, η δραστηριότητα του Μασκ στην πλατφόρμα μπορεί να έχει επιπτώσεις που ξεπερνούν τον ψηφιακό χώρο και να επηρεάζουν την κοινωνία.

Σχολιάζοντας το κατά πόσο ο Μασκ φοβάται πραγματικά το ενδεχόμενο ενός εμφυλίου πολέμου ή αν συμβάλλει ο ίδιος στη δημιουργία ενός τέτοιου κλίματος, η St. Clair τόνισε πως όσα κάνει μέσω του X «δεν μπορούν να αγνοηθούν».

«Υποδαυλίζει φωτιές που δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι οι παρεμβάσεις του ενισχύουν τις κοινωνικές εντάσεις.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «σκόπιμο διχασμό», προειδοποιώντας ότι αυτός μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες εάν δεν υπάρξει κάποια μορφή ρύθμισης ή περιορισμού.

Η ίδια, πάντως, είχε στο παρελθόν στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ και το κίνημα MAGA (Make America Great Again), θέση για την οποία πλέον δηλώνει ότι μετανιώνει.

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Η Άσλεϊ Σεντ Κλερ στο Φεστιβάλ Βενετίας – Πηγή: Reuters

Η επιρροή του Μασκ και η «σκοτεινή» ματιά του για την κοινωνία

Η πολιτική δραστηριότητα του Έλον Μασκ μέσω του X αποτελεί βασικό θέμα του νέου ντοκιμαντέρ του Άλεξ Γκίμπνεϊ. Ο σκηνοθέτης εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο δισεκατομμυριούχος αξιοποιεί την πλατφόρμα, από την απόκτηση του Twitter το 2022 και τη μετονομασία του σε X, για να παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο και να εκφράζει τις πολιτικές του θέσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.

Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να φωτίσει την έντονη ενασχόληση του Μασκ με σενάρια κοινωνικής και πολιτισμικής κατάρρευσης. Ο Γκίμπνεϊ εξετάζει αν αυτή η οπτική μπορεί να σχετίζεται με τα βιώματα του επιχειρηματία κατά τα παιδικά του χρόνια στη Νότια Αφρική.

«Είχε μια πολύ δύσκολη και τραυματική παιδική ηλικία», ανέφερε ο σκηνοθέτης, προσθέτοντας ότι, αν προσέγγιζε ψυχαναλυτικά την περίπτωση του Μασκ, θα έλεγε πως σήμερα «αναπαράγει αυτό το τραύμα πάνω στους υπόλοιπους».

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Ο σκηνοθέτης Άλεξ Γκίμπνεϊ – Πηγή: Reuters

Από την τεχνολογική επιτυχία στην παγκόσμια επιρροή: Το 4ωρο ντοκιμαντέρ για τον Ελον Μασκ

Περίπου τέσσερις ώρες διαρκεί το «Musk», το ντοκιμαντέρ του Άλεξ Γκίμπνεϊ, για το οποίο χρειάστηκαν τρία χρόνια γυρισμάτων. Η ταινία καταγράφει την πορεία του Έλον Μασκ, από τα πρώτα επιχειρηματικά του βήματα στον χώρο του λογισμικού έως την ανάδειξή του σε μία από τις πιο ισχυρές αλλά και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της παγκόσμιας τεχνολογίας.

Για τον Γκίμπνεϊ, ωστόσο, η διαδρομή του Μασκ δεν αποτελεί απλώς μια ιστορία τεχνολογικής επιτυχίας. Όπως ανέφερε στη Βενετία, πρόκειται για «παλιό κρασί σε καινούργιο μπουκάλι», υποστηρίζοντας ότι ο επιχειρηματίας αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή του ισχυρού επιχειρηματία που ενισχύει τον πλούτο και την επιρροή του μέσα από την αυτοπροβολή και την άνοδο της αξίας των εταιρειών του.

Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ βρίσκονται και οι καταγγελίες της Ashley St. Clair, καθώς και η πολιτική και κοινωνική επιρροή που έχει συγκεντρώσει ο Μασκ.

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