Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παιδική του ηλικία κατέθεσε μήνυση κατά της εταιρείας xAI στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Χοσέ.

Η ενάγουσα υποστηρίζει ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε υλικό παιδικής πορνογραφίας, στο οποίο καταγράφηκε η κακοποίησή της, για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Grok.

Ανάλυση του καναδικού Κέντρου Προστασίας της Παιδικής Ηλικίας εντόπισε εικόνες της γυναίκας ανάμεσα στο περιεχόμενο που παρήγαγε το συγκεκριμένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Η ενάγουσα κατηγορεί την xAI για παραβίαση ομοσπονδιακών νόμων και επιδιώκει τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως ομαδικής αγωγής για την αποζημίωση των θυμάτων.

Παρά τις ανακοινώσεις της εταιρείας για λήψη μέτρων περιορισμού της δημιουργίας μη συναινετικού περιεχομένου, παρατηρητές διαπιστώνουν ότι οι σχετικοί περιορισμοί παραμένουν ευάλωτοι σε παρακάμψεις.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει ήδη δικαστική προσφυγή από τον Μάρτιο για τη χρήση πραγματικών φωτογραφιών ανήλικων κοριτσιών στην παραγωγή πορνογραφικού υλικού.

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Μια γυναίκα, η οποία υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν ανήλικη, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της xAI, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε υλικό παιδικής πορνογραφίας για την ανάπτυξη των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης Grok και για τη δυνατότητα δημιουργίας συνθετικών εικόνων.

Σύμφωνα με τη μήνυση, οι κακοποιητικές πράξεις που υπέστη η γυναίκα είχαν βιντεοσκοπηθεί και στη συνέχεια αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί.

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Η υπόθεση έρχεται μετά τη μεγάλη διαμάχη που ξέσπασε στις αρχές του έτους γύρω από το Grok, καθώς χρήστες του διαδικτύου αξιοποίησαν το εργαλείο για να δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν στο X μη συναινετικές γυμνές εικόνες γυναικών, αλλά και ανήλικων κοριτσιών.

Περιορισμοί που αποδείχθηκε ότι μπορούσαν να παρακαμφθούν

Η έκταση του φαινομένου οδήγησε χώρες όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες να μπλοκάρουν την πρόσβαση στο Grok. Υπό την πίεση που δέχθηκε, η xAI ανακοίνωσε στις αρχές Ιανουαρίου ότι έλαβε μέτρα προκειμένου να απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα.

Ωστόσο, αρκετοί παρατηρητές διαπίστωσαν ότι οι περιορισμοί μπορούσαν να παρακαμφθούν. Μάλιστα, δοκιμές που πραγματοποίησε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) έδειξαν ότι ήταν δυνατή η δημιουργία εικόνων γυναικών με μπικίνι, χρησιμοποιώντας ως βάση πραγματικές φωτογραφίες στις οποίες οι γυναίκες εμφανίζονταν ντυμένες.

Η xAI είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μία δικαστική προσφυγή τον Μάρτιο, όταν τρεις έφηβες από το Τενεσί των νότιων ΗΠΑ κατέθεσαν μήνυση εναντίον της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης που ελέγχει ο Ίλον Μασκ. Οι τρεις ανήλικες κατηγόρησαν το Grok ότι δημιούργησε πορνογραφικές εικόνες χρησιμοποιώντας ως βάση πραγματικές φωτογραφίες τους.

Η νέα μήνυση κατατέθηκε σήμερα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας. Η ενάγουσα υποστηρίζει ότι, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης, η xAI χρησιμοποίησε φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας, στις οποίες είχαν καταγραφεί βιασμοί που η ίδια υπέστη όταν ήταν παιδί, στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Στην αγωγή γίνεται επίσης αναφορά σε ανάλυση του καναδικού Κέντρου Προστασίας της Παιδικής Ηλικίας, σύμφωνα με την οποία ανάμεσα στις εικόνες που δημιουργήθηκαν από το Grok εμφανίζονται και εικόνες που απεικονίζουν την ίδια.

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Με βάση τα παραπάνω, η γυναίκα υποστηρίζει ότι η xAI παραβίασε δύο ομοσπονδιακούς νόμους των ΗΠΑ που αφορούν τη χρήση και την παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η ενάγουσα ζητά από το δικαστήριο να αναγνωρίσει την υπόθεση ως ομαδική αγωγή, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν και άλλα άτομα που θεωρούν ότι υπήρξαν θύματα αντίστοιχων πρακτικών.

Παράλληλα, ζητά να εκδοθεί δικαστική εντολή που θα υποχρεώνει την xAI να σταματήσει να χρησιμοποιεί ή να δημιουργεί εικόνες παιδικής πορνογραφίας. Ζητά επίσης την επιδίκαση χρηματικής αποζημίωσης, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί μέχρι στιγμής το ύψος της.

Η xAI απορρόφησε την πλατφόρμα X το 2025, πριν η ίδια η εταιρεία ενσωματωθεί, τον Φεβρουάριο, σε άλλη εταιρεία υπό τον έλεγχο του Ίλον Μασκ, τη SpaceX.

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