Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Tesla και η SpaceX σχεδιάζουν την κατασκευή του Terafab, ενός γιγαντιαίου εργοστασίου ημιαγωγών στην κομητεία Γκράιμς του Τέξας.

Το συγκρότημα θα αποτελέσει το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο, ξεπερνώντας σε μέγεθος το Πεντάγωνο και το Apple Park.

Η επένδυση για την πρώτη φάση ανέρχεται στα 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το συνολικό κόστος ενδέχεται να φτάσει τα 119 δισεκατομμύρια.

Το έργο στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών σε τσιπ για τις δύο εταιρείες και αναμένεται να δημιουργήσει τουλάχιστον 3.000 νέες θέσεις εργασίας.

Παρά την οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Επιχειρήσεων του Τέξας, η κατασκευή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους κατοίκους της περιοχής σχετικά με τη διαφάνεια και τη διαχείριση υδάτινων πόρων.

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Ο Έλον Μασκ σχεδιάζει να κατασκευάσει το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο με τις προδιαγραφές του να ξεπερνάνε ακόμη και το Πεντάγωνο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η Tesla και η SpaceX επιβεβαίωσαν ότι θα κατασκευάσουν από κοινού ένα γιγαντιαίο εργοστάσιο ημιαγωγών (chip megafactory) με την ονομασία Terafab. Το συγκρότημα θα ανεγερθεί στην κομητεία Γκράιμς του Τέξας, έξω από το Χιούστον, με την πρώτη φάση της επένδυσης να αγγίζει τα 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με την ολοκλήρωσή του, το κτιριακό συγκρότημα αναμένεται να ξεπεράσει τα 9,3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, μέγεθος που θα το καταστήσει το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο. Ο Μασκ χαρακτήρισε την εγκατάσταση στην πλατφόρμα X ως «το μεγαλύτερο και πιο πολυδάπανο κτίριο στη Γη με διαφορά».

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Elon Musk to build the biggest building in the world — spanning a colossal 100M square feet https://t.co/Cshc5r7Xbh pic.twitter.com/InnuWN2E2E — New York Post (@nypost) August 7, 2026

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος, ο σημερινός κάτοχος του ρεκόρ, το New Century Global Center στην Τσενγκντού της Κίνας, έχει έκταση περίπου 18,9 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια! Το Terafab θα είναι πάνω από πέντε φορές μεγαλύτερο, ενώ θα ξεπερνά κατά πολλές φορές συνδυαστικά το Πεντάγωνο, το Apple Park και το Mall of America.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια δείχνουν μια εκτεταμένη κατασκευή σε σχήμα πτέρυγας, με ημιδιαφανή οροφή. Ο Μασκ δήλωσε ότι στοχεύει σε μια «πόλη επιστημονικής φαντασίας» που θα είναι «εκπληκτικά όμορφη».

Από την πλευρά της, η Tesla περιέγραψε το έργο ως ζήτημα επιβίωσης για την εφοδιαστική αλυσίδα, σημειώνοντας ότι τόσο η ίδια όσο και η SpaceX θα χρειαστούν πολύ περισσότερα τσιπ από όσα μπορεί να καλύψει η παγκόσμια παραγωγή.

Η εγκατάσταση θα καλύπτει όλες τις φάσεις παραγωγής —από τα τσιπ λογικής και μνήμης έως τη συναρμολόγηση και τη δοκιμή— κάτω από την ίδια στέγη.

Πλάνα για 3.000 θέσεις εργασίας

Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει τουλάχιστον 3.000 θέσεις εργασίας, ενώ στην πρωτοβουλία επιβεβαιώθηκε ότι θα συμμετάσχει και η Intel, χωρίς όμως να έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της εμπλοκής της. Αν και η πρώτη φάση ανέρχεται σε 16,8 δισ. δολάρια, το συνολικό κόστος σε όλες τις προγραμματισμένες φάσεις ενδέχεται να φτάσει τα 119 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά την οικονομική ενίσχυση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων από το Ταμείο Επιχειρήσεων του Τέξας, το έργο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Εκατοντάδες κάτοικοι της κομητείας Γκράιμς εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις φορολογικές ελαφρύνσεις και την έλλειψη διαφάνειας, καθώς και για τη χρήση του νερού από την τοπική τεχνητή λίμνη Gibbons Creek (πρώην σταθμό παραγωγής ενέργειας από άνθρακα), αν και η SpaceX διαβεβαίωσε ότι δεν θα αγγίξει τα υπόγεια ύδατα της περιοχής.

Πηγή: New York Post