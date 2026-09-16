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Όταν επισκέπτεται τον γιο της Έλον Μασκ στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Τέξας, συνηθίζει να κοιμάται στο γκαράζ.

Η ίδια χαρακτήρισε τον γιο της ως μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη ιδιοφυΐα, επισημαίνοντας την έντονη πνευματική του αφοσίωση στα επαγγελματικά του σχέδια.

Παράλληλα, η Μέι Μασκ τόνισε ότι ο Έλον Μασκ είναι ένας στοργικός πατέρας που αφιερώνει όλη την προσοχή του στα παιδιά του.

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Για τον απλό τρόπο ζωής που εξακολουθεί να ακολουθεί, αλλά και για τη σχέση του γιου της, Έλον Μασκ, με τα παιδιά του μίλησε η μητέρα του, Μέι Μασκ.

Σε συνέντευξή της στη New York Post, η 78χρονη μητέρα του δισεκατομμυριούχου της αποκάλυψε ότι όταν επισκέπτεται τον γιο της στο Starbase, συνήθως περνά τη νύχτα στο γκαράζ.

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Η Μέι Μασκ, η οποία έχει εργαστεί ως μοντέλο, διαιτολόγος και ομιλήτρια, ανέφερε ότι μεγάλωσε κάνοντας κάμπινγκ στην έρημο Καλαχάρι, ενώ μέχρι την ηλικία των 60 ετών φιλοξενούνταν συχνά σε σπίτια άλλων ανθρώπων. «Αν έχω έναν καναπέ ή ένα στρώμα στο πάτωμα, είμαι μια χαρά», δήλωσε. Όπως εξήγησε, ακόμη και το να κοιμάται κανείς στο πάτωμα θεωρείται για εκείνη πολυτέλεια, αρκεί να υπάρχει μια στέγη πάνω από το κεφάλι του.

Η ίδια αποκάλυψε, μάλιστα, ότι όταν πηγαίνει να επισκεφθεί τον Έλον Μασκ στο Starbase, την εγκατάσταση της SpaceX στο Τέξας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες για την ανάπτυξη και τις εκτοξεύσεις πυραύλων, κοιμάται στο γκαράζ.

Μιλώντας για τον γιο της, η Μέι Μασκ τον χαρακτήρισε ιδιοφυΐα, ενώ παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται να αντιληφθεί το πόσο έντονα προσανατολισμένος είναι πνευματικά. Μάλιστα, θυμήθηκε ένα περιστατικό από το παρελθόν, όταν ο Έλον κατέβηκε για πρωινό και της είπε ότι είχε περάσει ολόκληρη τη νύχτα ξύπνιος σχεδιάζοντας πυραύλους.

«Και τι απαντάς σε κάτι τέτοιο… Δεν έχω κάποια ειδική γνώση για να του προσφέρω», είπε στη New York Post, προσθέτοντας με χιούμορ: «Μπορώ απλώς να του προσφέρω αυγά scrambled».

«Όταν είναι με τα παιδιά του, δεν υπάρχει κανείς άλλος»

Η Μέι Μασκ αναφέρθηκε, παράλληλα, και στην πιο τρυφερή πλευρά του γιου της, περιγράφοντας πόσο αγαπά τα παιδιά του και την οικογένειά του.

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Όπως είπε, όταν ο Έλον Μασκ βρίσκεται μαζί με τα παιδιά του, αφοσιώνεται πλήρως σε αυτά. «Όταν είναι με τα παιδιά του, δεν υπάρχει κανείς άλλος. Απλώς παίζει μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο αξιαγάπητο και αστείο, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιαίτερες πνευματικές του ικανότητες. «Είναι αξιαγάπητος. Είναι αστείος. Αλλά είναι και εκπληκτικά ευφυής. Είναι ιδιοφυΐα. Πραγματικά είναι μοναδικός και μια ιδιοφυΐα σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε η μητέρα του Έλον Μασκ.

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