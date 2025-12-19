Ένας Ιταλός εντοπίστηκε κοντά στο τελωνειακό φυλάκιο της Μπρουζάτα, στο καντόνι Τιτσίνο, να μεταφέρει περισσότερα από 100 κιλά αδήλωτων τροφίμων. Ο 51χρονος επιχείρησε να εισαγάγει στην Ελβετία 66 πανετόνε.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο άνδρας εισήλθε στην Ελβετία με βαν μέσω μη μόνιμης συνοριακής διάβασης στη Μπρουζάτα και λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε από κινητή περίπολο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Ομοσπονδιακό Γραφείο Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων.

Στο όχημα βρέθηκαν 164 λίτρα ελαιόλαδο, 66 πανετόνε συνολικού βάρους 81 κιλών, 5 κιλά φρέσκο κρέας, 28 κιλά μοτσαρέλα, καθώς και περίπου δέκα καρβέλια ψωμί φοκάτσια.

Ο άνδρας, ο οποίος διατηρεί καντίνα τροφίμων βόρεια του περάσματος Γκότχαρντ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους αρκετών εκατοντάδων ελβετικών φράγκων και θα υποχρεωθεί να εκτελωνίσει κανονικά τα εμπορεύματά του.