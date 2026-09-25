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Ο δράστης άρπαξε την τσάντα αφού κατηγόρησε δύο γυναίκες για κλοπή τσιγάρων, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του cosplayer και της παρέας του.

Ο Μέισον καταδίωξε τον δράστη μαζί με φίλους του που ήταν μεταμφιεσμένοι σε άλλους γνωστούς υπερήρωες της Marvel και της DC.

Ο νεαρός άνδρας κατάφερε να ανακτήσει την κλεμμένη τσάντα σκαρφαλώνοντας σε τοίχο κοντά στον Καθεδρικό Ναό με τη βοήθεια των φίλων του.

Ο ίδιος δηλώνει ένας συνηθισμένος εργαζόμενος σε καφέ που ασχολείται με το cosplay και την αναπαράσταση χαρακτήρων από κόμιξ εδώ και χρόνια.

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Ο Μπάτμαν βγήκε για λίγο από τις σελίδες των κόμιξ και προστάτεψε τους κατοίκους του Νόριτς της Αγγλίας από ληστές! Ο 25χρονος cosplayer Σόνι Μέισον ήταν ντυμένος ως Σκοτεινός Ιππότης και βρισκόταν σε βραδινή έξοδο για τα γενέθλια ενός φίλου του το Σάββατο (19/9). Κλήθηκε όμως να συμπεριφερθεί ως πραγματικός ήρωας, όταν έγινε μάρτυρας κλοπής, την ώρα που ο ίδιος και οι φίλοι του περίμεναν στην ουρά έξω από ένα μπαρ στην οδό Κουίν.

Ο «Μπάτμαν» ζωντανεύει στο Νόριτς

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ένας άγνωστος τους πλησίασε και αρχικά έδειχνε φιλικός. Στη συνέχεια, όμως, κατηγόρησε δύο γυναίκες ότι του είχαν κλέψει τσιγάρα, άρπαξε μια τσάντα και έφυγε τρέχοντας.

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Ο Μπάτμαν τον ακολούθησε και έκανε σήμα σε αστυνομικό για να ζητήσει βοήθεια. Στην καταδίωξη συμμετείχαν και φίλοι του, ντυμένοι Mister Fantastic, Poison Ivy και Cyclops, μετατρέποντας την έξοδο γενεθλίων σε απρόσμενη συνάντηση ηρώων της Marvel και της DC.

A partygoer dressed as Batman chased down a thief and retrieved a stolen handbag on Saturday night.



Sonni Mason, 25, a café worker from London, was out for a friend’s fancy dress birthday party when he witnessed a man grab a woman’s bag from the queue outside a bar in Queen… pic.twitter.com/YSGMJz6LZ0 September 24, 2026

Αφού εντόπισε την τσάντα, ο Μέισον σκαρφάλωσε σε έναν τοίχο έξω από τον Καθεδρικό Ναό για να την πάρει πίσω. Ο γάντζος πρόσδεσης που είχε φτιάξει από ανακυκλωμένο ρολό υγείας δεν έκανε τη δουλειά του, οπότε ο ήρωας χρειάστηκε μια ώθηση από έναν βοηθό για να σκαρφαλώσει στον τοίχο.

Ο δράστης είχε κλέψει την τσάντα αφού κατηγόρησε δύο γυναίκες ότι του έκλεψαν τσιγάρα. Ο Μέισον δήλωσε ότι ο άγνωστος καθόταν μαζί τους στην ουρά, φαίνονταν αρχικά φιλικός, πριν κατηγορήσει τις γυναίκες ότι τον έκλεψαν. Στη συνέχεια άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή, αναγκάζοντας τον «νέο ήρωα της πόλης» να αναλάβει δράση.

Holy handbags! Partygoer dressed as Batman saves the day when he catches bag snatcher in the street https://t.co/ZjcGejaYUX — Daily Mail (@DailyMail) September 24, 2026

Όσο για τις ομοιότητές του με τον Μπρους Γουέιν, σταματούν μάλλον στη στολή. Ο 25χρονος εργάζεται σε καφέ και, όπως δήλωσε στην Eastern Daily Press, είναι «ένας απολύτως συνηθισμένος τύπος», με αγάπη για τον κινηματογράφο και εμπειρία τεσσάρων έως πέντε ετών στον χώρο.

Αγαπά τα κόμιξ και μοιράζεται συχνά στο TikTok βίντεο με στολές υπερηρώων, μεταξύ των οποίων ο Cyclops και η Daredevil.