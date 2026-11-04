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Με αρνητικό πρόσημο υποδέχθηκαν οι διεθνείς αγορές τις πρώτες ενδείξεις για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Το δολάριο υποχώρησε έναντι του ευρώ και του ιαπωνικού γεν, ενώ σημαντικές απώλειες σημειώθηκαν στα μεγάλα ασιατικά χρηματιστήρια.

Η προοπτική ενίσχυσης των Δημοκρατικών και ενδεχόμενης αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών στο Κογκρέσο προκαλεί επιφυλακτικότητα στους επενδυτές. Ένα διχασμένο πολιτικό σκηνικό στην Ουάσινγκτον θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα του Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει τις οικονομικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες του.

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Υποχώρηση του δολαρίου και απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Περί τις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/11), ώρα Ελλάδας, το δολάριο κατέγραφε πτώση 0,65% έναντι του ιαπωνικού γεν, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 157,65 γεν ανά δολάριο.

Απώλειες σημείωνε και έναντι του ευρώ, υποχωρώντας κατά 0,41%, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν με προσοχή τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιέσεις δέχθηκαν και οι ασιατικές αγορές. Στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei κατέγραφε πτώση σχεδόν 3%, ενώ στη Σεούλ ο Kospi υποχωρούσε κατά 1,39%.

Η επόμενη ημέρα στην Ουάσινγκτον και οι ανησυχίες των επενδυτών

Οι χρηματιστηριακές μεταβολές σημειώθηκαν καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών ενίσχυαν τις εκτιμήσεις ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να ανακτήσουν τον έλεγχο ενός ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε νέα δεδομένα για την αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς θα μπορούσε να εντείνει τις αντιπαραθέσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου. Παράλληλα, θα περιόριζε τα περιθώρια του Τραμπ να προωθήσει τη νομοθετική του ατζέντα.

Την ώρα που καταγράφονταν οι συγκεκριμένες αντιδράσεις των αγορών, η τελική σύνθεση του Κογκρέσου δεν είχε ακόμη ξεκαθαρίσει. Έτσι, η αβεβαιότητα για την κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ και τις επιπτώσεις της στη διεθνή οικονομία παρέμενε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.