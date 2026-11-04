Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Επιμέλεια Γρηγόρης Γγηγορίου

Ο καιρός σήμερα θα έχει αισθητή αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας, αλλά με τοπικές βροχές στα ανατολικά και στα βόρεια, κυλά η Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026. Η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο ακόμη στα ανατολικά, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η Αθήνα αναμένει έως 20–21 βαθμούς και η Θεσσαλονίκη έως 16, σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη αναλυτική πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Advertisement

Advertisement

Η γενική εικόνα

Νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, προβλέπονται σε ολόκληρη τη χώρα. Λίγες βροχές αναμένονται στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Σποράδες και σε νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου.

Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο και το βράδυ στην Εύβοια, στη Μαγνησία και στη βορειοανατολική Στερεά. Στα δυτικά θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Αθήνα και Αττική

Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 14 έως 20–21 βαθμούς, με βόρειους–βορειοανατολικούς ανέμους 4–5 μποφόρ, πιθανώς τοπικά 6 στα ανατολικά.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, με θερμοκρασία 9–16 βαθμούς.

Οι βόρειοι–βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ και θα εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι.

Η υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Δυτική Μακεδονία προβλέπονται 1–11 βαθμοί, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη 4–17, στη Θεσσαλία 5–17, στην Ήπειρο 5–16 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά περίπου 6–21 βαθμοί.

Στη Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια αναμένονται τοπικές βροχές, περισσότερο προς το βράδυ.

Κρήτη και Δωδεκάνησα

Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία παραμένει ηπιότερη, με μέγιστες γενικά στην περιοχή των 20–22 βαθμών.

Η σημερινή γενική πρόγνωση δεν τεκμηριώνει εκτεταμένες ισχυρές καταιγίδες σε ολόκληρη την Κρήτη ή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Advertisement

Θάλασσες και άνεμοι

Στο Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται βορειοανατολικοί άνεμοι 5–6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειοι–βορειοδυτικοί ίδιας έντασης.

Στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι.

Δεν επιβεβαιώθηκε γενικό απαγορευτικό απόπλου.

Έκτακτα δελτία και προειδοποιήσεις

Το έκτακτο κόκκινο δελτίο της ΕΜΥ για την «Agneta» είχε ισχύ έως το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου. Δεν πρέπει να μεταφέρονται οι χθεσινές κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις στη σημερινή ημέρα.

Δεν κατέστη δυνατή η πλήρης επαλήθευση νεότερου ζωντανού περιφερειακού χάρτη MeteoAlarm, συνεπώς δεν αποδίδονται ανεπιβεβαίωτα χρώματα για σήμερα.

Advertisement

Πέμπτη 5 έως Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

Για τις επόμενες πέντε ημέρες, η αναλυτική επίσημη πρόγνωση ανά περιοχή δεν κατέστη πλήρως προσβάσιμη κατά τον πρωινό έλεγχο. Γι’ αυτό το Word περιλαμβάνει ξεχωριστή ενότητα για κάθε ημέρα, χωρίς να επινοεί θερμοκρασίες, ώρες καταιγίδων ή εντάσεις ανέμων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το Σαββατοκύριακο 7–8 Νοεμβρίου, λόγω του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας. Η ΕΜΥ διαθέτει ειδική σελίδα προγνωστικών χαρτών για τον Μαραθώνιο.

Advertisement