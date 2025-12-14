Σκηνές ακραίου φόβου αποτυπώνονται σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Πανεπιστήμιο Brown, στο οποίο φοιτητές έχουν βρει καταφύγιο σε βιβλιοθήκη του ιδρύματος, την ώρα που ακούγονται ισχυροί κρότοι από πυροβολισμούς εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

Στα πλάνα διακρίνονται περισσότεροι από 12 φοιτητές, εμφανώς τρομοκρατημένοι και σε κατάσταση σοκ, να είναι πεσμένοι στο πάτωμα ανάμεσα σε βιβλιοθήκες, ενώ καταγράφονται τουλάχιστον επτά διαδοχικοί δυνατοί θόρυβοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (13/12), κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς και 8 σοβαρά τραυματίες.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η προέλευση των ήχων που ακούγονται στο βίντεο. Λίγο μετά τον τελευταίο κρότο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με εξοπλισμό SWAT και οπλισμένες, εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη, δίνοντας εντολή στους φοιτητές να σηκώσουν τα χέρια τους.

«Είναι ξεκάθαρο ότι εξελίσσεται ένα σοβαρό περιστατικό. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Ακολουθήστε τις οδηγίες μας και θα σας απομακρύνουμε με ασφάλεια», ακούγεται να λέει αστυνομικός.

Οι φοιτητές κλήθηκαν να πάρουν άμεσα τα προσωπικά τους αντικείμενα και στη συνέχεια συνοδεύτηκαν εκτός του κτιρίου. Στα τελευταία στιγμιότυπα, καταγράφεται η αγωνιώδης προσπάθειά τους να συγκεντρώσουν τις τσάντες τους, πριν απομακρυνθούν από τον χώρο.

Οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες και τα αίτια της επίθεσης συνεχίζονται.