Φωτογραφία Αρχείου: Ισραηλινή σημαία κυματίζει, καθώς μέρος του ισραηλινού οικισμού Maale Adumim είναι ορατό στο βάθος, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, στις 14 Αυγούστου 2025. REUTERS/Ronen Zvulun

Στην υπογραφή κοινής δήλωσης προχώρησαν οι υπουργοί 25 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας χαρακτηρίζοντας την απόφαση της Ισραηλινής Ανώτερης Επιτροπής Σχεδιασμού να εγκρίνει σχέδια για την κατασκευή οικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, την απόφαση δηλαδή για νέους εποικισμούς στην περιοχή της Δυτικής Όχθης, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο θα καταστήσει αδύνατη τη λύση δύο κρατών στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Κύπρου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ύπατος Εκπρόσωπος για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η απόφαση της Ισραηλινής Ανώτερης Επιτροπής Σχεδιασμού να εγκρίνει σχέδια για την κατασκευή οικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Καταδικάζουμε αυτήν την απόφαση και ζητούμε την άμεση ανατροπή της με τους πιο κατηγορηματικούς όρους.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς αναφέρει ότι αυτό το σχέδιο θα καταστήσει αδύνατη μια λύση δύο κρατών, διαιρώντας ενα παλαιστινιακό κράτος και περιορίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν αποφέρουν κανένα όφελος στον ισραηλινό λαό. Αντιθέτως, υπονομεύουν την ασφάλεια, υποδαυλίζουν τη βία και την αστάθεια και μας απομακρύνει από την προοπτική της ειρήνης.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ακόμη την ευκαιρία να σταματήσει την περαιτέρω εφαρμογή του σχεδίου E1. Τους ενθαρρύνουμε να αποσύρουν επειγόντως αυτό το σχέδιο.

Η μονομερής δράση της ισραηλινής κυβέρνησης υπονομεύει τη συλλογική μας επιθυμία για ασφάλεια και ευημερία στη Μέση Ανατολή. Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει την κατασκευή οικισμών σύμφωνα με το ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να άρει τους περιορισμούς της στα οικονομικά της Παλαιστινιακής Αρχής.

