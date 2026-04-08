Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν οι ελεγχόμενες εκρήξεις πάγου στον ποταμό Αμούρ, στα σύνορα Κίνας και Ρωσίας, μια διαδικασία που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει συνδεθεί με τον ερχομό της άνοιξης.

Οι αρχές της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ στην Κίνα προχώρησαν σε αυτή την επιχείρηση στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης, με στόχο να αποφευχθεί η δημιουργία επικίνδυνων φραγμών πάγου κατά την περίοδο της απόψυξης, αλλά και να διευκολυνθεί η ναυσιπλοΐα.

Η παρέμβαση έγινε σε τμήμα του ποταμού που ξεπερνά τα 11 χιλιόμετρα, όπου ειδικά συνεργεία άνοιξαν περίπου 860 οπές στον πάγο και τοποθέτησαν εκρηκτικά, ώστε να τον σπάσουν σε μικρότερα κομμάτια.

China is accelerating the arrival of spring and the start of river navigation on the Amur River bordering Russia, by blowing up 11 kilometers of thick ice. pic.twitter.com/pFoPnq9sa3 April 8, 2026

Με τις εκρήξεις, το παχύ στρώμα πάγου διαλύθηκε θεαματικά, με μεγάλα κομμάτια να εκτινάσσονται στον αέρα, δημιουργώντας εντυπωσιακές «εκρήξεις» νερού και χιονιού πάνω από την επιφάνεια του ποταμού.

Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται συστηματικά κάθε χρόνο, καθώς συμβάλλει στην αποτροπή συσσώρευσης πάγου που μπορεί να μπλοκάρει τη ροή των υδάτων και να αυξήσει τον κίνδυνο πλημμυρών σε κοντινές κατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.

Authorities in Heilongjiang Province carried out controlled ice explosions on the Amur River as part of annual flood‑prevention measures, aimed at preventing dangerous blockages during the thaw.



The operation covered more than 11 kilometers, where experts drilled 860 holes and… pic.twitter.com/oJCWkyZbui — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) April 5, 2026