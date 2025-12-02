Σκληρή προειδοποίηση στον Νικολάς Μαδούρο ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσου σύντομα επιθέσεις εναντίον στόχων μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο κλιμακώνοντας επικίνδυνα την ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Με πρόσχημα τον πόλεμο κατά των εμπόρων ναρκωτικών ο Τραμπ κινδυνεύει να βάλει τις ΗΠΑ σε έναν επικίνδυνο πόλεμο πολύ κοντά στο έδαφό του.

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα», είπε.

Ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις μέσα στη Βενεζουέλα, κάτι που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας που μέχρι τώρα εστίαζε αποκλειστικά σε επιθέσεις εναντίον σκαφών σε θαλάσσια περιοχή.

Τα σημερινά του σχόλια ουσιαστικά επιβεβαιώνουν όσα είπε την περασμένη Πέμπτη σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων, στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ότι οι επιθέσεις στην ξηρά θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».