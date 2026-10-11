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Οι αρχές της χώρας απέδωσαν την ευθύνη για το πλήγμα στο υεμενίτικο κίνημα των Χούθι, καταγγέλλοντας την ενέργεια ως έγκλημα πολέμου και δεσμευόμενες για αποφασιστική ανταπόδοση.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται υπήκοοι από τη Σαουδική Αραβία, το Μπανγκλαντές, τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, την Αργεντινή, τη Συρία, την Παλαιστίνη και το Σουδάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση απαράδεκτη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής συμμετοχής σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των ανταρτών.

Παράλληλα, ο ΟΗΕ καταδίκασε σθεναρά το περιστατικό, τονίζοντας ότι οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο.

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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ χθες Σάββατο, την πιο πολύνεκρη στο βασίλειο τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια, ανακοίνωσαν οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας, κατηγορώντας γι’ αυτή το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν.

Τέσσερις υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας και οκτώ αλλοδαποί, ανάμεσά τους αμερικανός πολίτης, σκοτώθηκαν στην επίθεση, διευκρίνισε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας σε ανακοίνωσή της.

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Για τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η επίθεση αυτή ήταν απαράδεκτη. «Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό», τόνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως έχει σκοπό να συζητήσει τηλεφωνικά πολύ σύντομα με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον de facto ηγέτη του βασιλείου.

Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη επίθεση στη χώρα από τον Αύγουστο του 2015, όταν ενέργεια αποδοθείσα στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) είχε στοιχίσει τη ζωή σε 15 ανθρώπους μέσα στο ισλαμικό τέμενος στο αρχηγείο των ειδικών δυνάμεων στην Άμπχα (νότια).

«Η επίθεση με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ (…) είχε αποτέλεσμα 12 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων υπηκόων Σαουδικής Αραβίας, δύο υπηκόων Μπανγκλαντές, ενός υπηκόου ΗΠΑ, ενός υπηκόου Αιγύπτου, ενός υπηκόου Αργεντινής, ενός υπηκόου Συρίας, ενός Παλαιστίνιου κι ενός υπηκόου Σουδάν», ανέφερε η αρχή μέσω X.

Στον απολογισμό της επίθεσης προστίθενται «309 τραυματίες», κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε η πηγή αυτή, κάνοντας επίσης λόγο για «υλικές ζημιές», το εύρος των οποίων τελεί υπό αποτίμηση. Η λειτουργία του αερολιμένα ανεστάλη μετά το πλήγμα.

«Είδα τραυματίες. Όλος ο κόσμος έτρεχε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ταξιδιώτης, που περίμενε πτήση κοντά στον τερματικό σταθμό που χτυπήθηκε από πύραυλο.

Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης κατηγόρησε το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, για την επίθεση, καταγγέλλοντας «έγκλημα πολέμου» και διαμηνύοντας το βασίλειο εννοεί να «ανταποδώσει με αποφασιστικότητα» την «τρομοκρατική» ενέργεια.

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«Επικίνδυνη κλιμάκωση»

Η συμμαχία ενημέρωσε ακόμη πως βλήμα κατέπεσε κοντά στο αεροδρόμιο της Νταμάμ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Μαζί με αυτό στην Τζέντα (δυτικά), η συγκεκριμένη υποδομή αποτελεί εναλλακτική στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

Και ακόμη, ανακοίνωσε την «αναχαίτιση και καταστροφή στην επαρχία αλ Χαρτζ βαλλιστικού πυραύλου» της Ανσαραλά. Στην επαρχία αυτή βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν.

Στη σαουδαραβική πρωτεύουσα, γιατροί κλήθηκαν εσπευσμένα να πάνε σε νοσοκομεία για να προσφέρουν φροντίδες σε τραυματίες.

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Ξένες πρεσβείες είχαν δώσει οδηγία στο προσωπικό τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο για μια εβδομάδα, ανέφερε πηγή σε δυτική πρεσβεία.

Επιθέσεις όπως η χθεσινή «εγείρουν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια, διαιωνίζουν τον κύκλο της βίας και περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην Υεμένη», τόνισε ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Υεμένη, ο Χανς Γκρούντμπεργκ, σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «σοκαρισμένος» μετά την επίθεση, που «καταδίκασε σθεναρά», θυμίζοντας πως ενέργειες εναντίον «πολιτών ή πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

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Η Ανσαραλά είχε ανακοινώσει την Τετάρτη και την Πέμπτη ότι έβαλε στο στόχαστρο τον αερολιμένα του Ριάντ. Τρεις υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας, ανάμεσά τους πιλότος, σκοτώθηκαν την Πέμπτη. Υπήκοοι της Αιγύπτου, της Αλγερίας και του Σουδάν σκοτώθηκαν την Τετάρτη.

Το εύρος και η συχνότητα των επιθέσεων των ανταρτών εναντίον του Ριάντ τις τελευταίες ημέρες είναι άνευ προηγουμένου από το 2014, όταν γενικεύτηκε ο πόλεμος ανάμεσα στην Ανσαραλά και τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης. Η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι επιθέσεις της Ανσαραλά καταγράφηκαν λίγο καιρό προτού διεξαχθεί μέσα σε αυτόν τον μήνα μεγάλη εκδήλωση για τις επενδύσεις, που κατά κανόνα προσελκύει ξένους επικεφαλής μεγάλων εταιρειών, μορφές του επιχειρηματικού κόσμου.

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Δεκάδες ασθενοφόρα έσπευσαν προς το αεροδρόμιο. «Μας είπαν πως αντιμετωπίζουμε ‘σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης’», καθώς τραυματίες διακομίζονταν σε «διάφορα νοσοκομεία της πρωτεύουσας», είπε στο AFP ιατρική πηγή στο Ριάντ.

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Ανάμεσα στα θύματα ήταν πολλοί προσκυνητές, ανέφεραν δυο γιατροί.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο, σπανίως αναγνωρίζει ότι επλήγησαν πολιτικοί στόχοι.

«Πιθανά» αμερικανικά πλήγματα

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το βασίλειο έχει ζητήσει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα από την Ουάσιγκτον βοήθεια για την αντιμετώπιση των Χούθι.

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Οι αντάρτες εξαπέλυσαν επίθεση-αστραπή τον Σεπτέμβριο στην Υεμένη, καταλαμβάνοντας τα παράλια στην Ερυθρά θάλασσα κι εδραιώνοντας τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Βρίσκεται σε εξέλιξη αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων, με σαουδαραβική αεροπορική υποστήριξη.

Ερωτηθείς νωρίτερα χθες από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν η Ουάσιγκτον θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις εναντίον της Ανσαραλά, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε «αυτό είναι πιθανό. Θα το εξετάσουμε. Μόλις μάθαμε ότι έγινε επίθεση (στο Ριάντ), θα πάρουμε απόφαση λοιπόν. Θα ενεργήσουμε πολύ γρήγορα».

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις κυβερνητικές δυνάμεις στην Υεμένη διαβεβαίωναν χθες ότι σημειώνεται προέλαση στην περιοχή του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, αλλά χωρίς ακόμη να έχει αποκατασταθεί ο έλεγχός τους στη θαλάσσια οδό αυτή, η σημασία της οποίας αυξήθηκε αφού το Ιράν επέβαλε περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές και αξιωματούχο της Ανσαραλά, γίνονται ακόμη μάχες για το νησί Μαγιούν, στην καρδιά του περάσματος.

«Οι δυνάμεις μας διατηρούν τον έλεγχο του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, του νησιού Μαγιούν και άλλων περιοχών κατά μήκος των δυτικών υεμενίτικων ακτών, είπε στο AFP ο Χιζάμ αλ Ασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Ανσαραλά.

Οι ανακοινώσεις των εμπόλεμων πλευρών είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται ταχύτατα και η πρόσβαση για τους δημοσιογράφους είναι από δύσκολη ως αδύνατη.