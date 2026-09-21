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Επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ από την Τετάρτη έως την Παρασκευή, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Έπειτα από πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου», ανέφερε σε ανακοίνωση.

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Είναι η δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026 και θεωρείτο δεδομένη εδώ και αρκετές εβδομάδες, αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα από την κινεζική πλευρά, όπως είναι η συνήθης πρακτική.από την Τετάρτη έως την Παρασκευή, επιβεβαίωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αν και η ατζέντα της συνάντησης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, θεωρείται βέβαιο ότι θα συζητηθούν θέματα όπως το τέλος του πολέμου στο Ιράν, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση λόγω των Στενών του Ορμούζ και φυσικά οι διπλωματικές σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία και το Ιράν.