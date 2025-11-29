Κόλπο γκρόσο επιχείρησε να κάνει ένας επιθεωρητής στάθμευσης με τη σύζυγό του στη Γερμανία αλλά το σχέδιό τους δεν πήγε όπως το είχαν υπολογίσει και τώρα αμφότεροι κατηγορούνται για υπεξαίρεση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ από τα παρκόμετρα μιας μικρής πόλης.

Ο δημοτικός υπάλληλος πιστεύεται ότι αφαιρούσε κέρματα από παρκόμετρα στο Κέμπτεν και τα τοποθετούσε σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους είχε πρόσβαση η σύζυγός του, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Advertisement

Advertisement

Δρόμος με παρκόμετρα στο Κέμπτεν της Γερμανίας

Μια καταγγελία από τράπεζα για ξέπλυμα χρήματος ήταν αυτή που θορύβησε τις αρχές. Ο επιθεωρητής αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με 720 περιστατικά κλοπής, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια σε κλοπή.

Ο δήμαρχος του Κέμπτεν δήλωσε «έκπληκτος και απογοητευμένος».

Τον Οκτώβριο, η εισαγγελία του Κέμπτεν ενημερώθηκε ότι τα μετρητά κατατίθεντο επανειλημμένα σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν είναι σαφές πόσο χρόνο χρειάστηκε το ζευγάρι για να συγκεντρώσει το ποσό.

Το Κέμπτεν είναι ένας από τους παλαιότερους οικισμούς της Γερμανίας. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας και αριθμεί περίπου 70.000 κατοίκους.