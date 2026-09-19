Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ραγδαία ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση προκαλεί ανησυχία στους ερευνητές του MIT για την πιθανή γνωστική παραίτηση των φοιτητών και την καλλιέργεια μιας ψευδαίσθησης μάθησης.

Η χρήση αλγορίθμων για την ολοκλήρωση εργασιών ενδέχεται να υπονομεύσει την κριτική σκέψη και να απομονώσει τους νέους από την παραδοσιακή ακαδημαϊκή κουλτούρα και την ομαδική μελέτη.

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα παραμένουν διχασμένα, με ορισμένα να προωθούν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας, ενώ άλλα επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση της εντός των αιθουσών διδασκαλίας.

Πολλά πανεπιστήμια, όπως το Χάρβαρντ, αναζητούν ισορροπία μέσω της αύξησης των εξετάσεων με φυσική παρουσία και της θέσπισης νέων κατευθυντήριων γραμμών.

Παράλληλα, ορισμένες σχολικές περιφέρειες, όπως της Νέας Υόρκης, έχουν ήδη επιβάλει απαγορεύσεις στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για τους νεότερους μαθητές.

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Η έλευση και η ραγδαία χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό χώρο έχει αλλάξει αμετάκλητα τον τρόπο που οι νέοι άνθρωποι σκέφτονται, λαμβάνουν αποφάσεις και καλλιεργούν δεξιότητες σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους.

«Ψευδαίσθηση της μάθησης»

Σε νέα έκθεση, ερευνητές του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT) κρούουν των κώδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους που επιφέρει η αλόγιστη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στις πνευματικές ικανότητες των φοιτητών.

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Γίνεται λόγος για μία «γνωστική παραίτηση», όπου οι φοιτητές δεν αξιοποιούν την κριτική τους σκέψη, αναζητούν εύκολες απαντήσεις και εκχωρούν ουσιαστικά τη δική τους πνευματική κρίση στα αποτελέσματα των αλγορίθμων. Δημιουργείται μία «ψευδαίσθηση της μάθησης», γιατί αξιοποιούν εργαλεία ΑΙ «με την πρώτη δυσκολία» για να ολοκληρώσουν εργασίες στα πανεπιστήμια.

A new MIT report finds AI is causing mass 'cognitive surrender’:



A landmark study from an MIT committee reveals that pervasive artificial intelligence usage is fundamentally eroding active learning. The report warns that students are falling into 'cognitive surrender,' reaching… pic.twitter.com/Pdgu8UqaZh September 19, 2026

Επίσης, επισημαίνεται ότι η τεχνολογία έχει προκαλέσει «μεγάλες αλλαγές στην πανεπιστημιακή κουλτούρα», απομονώνοντας τους φοιτητές, οι οποίοι πλέον αποφεύγουν τις ώρες γραφείου των καθηγητών και τις ομαδικές μελέτες.

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα διχάζονται

Αν και υπάρχουν προβληματισμοί για τις συνέπειες της ένταξης της ΑΙ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα διχάζονται ως προς τον τρόπο που θα αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία.

Από τη μία πλευρά, οι διοικήσεις τάσσονται υπέρ της ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ από την άλλη, πολλοί καθηγητές και φοιτητές διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις.

«Πρέπει να αγκαλιάσουμε την εξέλιξη, αλλά να το κάνουμε με σκεπτικισμό, ηθική και θέτοντας τα σωστά ερωτήματα», δήλωσε η Γουέντι Χένσελ, πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Χαβάης, παρουσιάζοντας τη στρατηγική του ιδρύματος για την AI στο συμβούλιο του ιδρύματος τον Ιούλιο. «Η σωστή απάντηση στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι ένα απλό “όχι”. Δεν μπορεί να είναι. Πρέπει να την προσεγγίσουμε με περιέργεια και πλήρη κατανόηση των συνεπειών της».

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Μέχρι στιγμής, τα πανεπιστήμια δεν έχουν θεσπίσει κάτι συγκεκριμένο αναφορικά με αυτό το θέμα. Παρότι υπάρχουν ορισμένες σαφείς οδηγίες για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, αφήνονται συχνά μεγάλα περιθώρια ελεύθερς επιλογής σε καθηγητές και φοιτητές.

MIT panel report warns of ‘cognitive surrender’, outlines how AI weakens student learninghttps://t.co/zrYcVp4atq — The Telegraph (@ttindia) September 14, 2026

Παράλληλα, οι πρύτανεις υποστηρίζουν ότι η προετοιμασία των φοιτητών για ένα μέλλον όπου θα κυριαρχεί η AI αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα — μια πεποίθηση, ωστόσο, που ενέχει τον κίνδυνο να διαβρώσει περαιτέρω την κριτική τους σκέψη.

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Άλλα ιδρύματα υιοθετούν πολύ πιο σκληρή στάση. Για παράδειγμα, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγου ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων, των tablets, ακόμα και των φορητών υπολογιστών στις αίθουσες διδασκαλίας για τους πρωτοετείς φοιτητές. Παράλληλα, το ίδιο πανεπιστήμιο απαγόρευσε τη χρήση AI σε συγκεκριμένα υποχρεωτικά μαθήματα κοινωνικών επιστημών, αποτελώντας ένα από τα λίγα ιδρύματα που θέσπισαν πρόσφατα νέους, αυστηρότερους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

Επιπλέον, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ υιοθέτησε μια πολιτική που απαγορεύει ρητά τη χρήση AI για «τη σύλληψη ιδεών, τη διαμόρφωση σχεδιαγράμματος, τη συγγραφή, την αναθεώρηση και την επιμέλεια» εργασιών που επρόκειτο να βαθμολογηθούν.

Η περίπτωση του Χάρβαρντ

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον τρόπο με τον οποίον το κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα, Χάρβαντ προσπαθεί να διαχειριστεί την πρόκληση της ΑΙ. Όπως πολλά ιδρύματα, έτσι και το Χάρβαρντ δεν διαθέτει έναν κεντρικό βαθμό κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

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Ο κοσμήτορας Ντέιβιντ Ντέμινγκ, σε σημείωμα προς τους φοιτητές με την έναρξη του φθινοπωρινού εξαμήνου, ανέφερε ότι τάσσεται υπέρ της διευρυμένης χρήσης της AI εκεί όπου «μπορεί να εμβαθύνει τη μάθηση», αλλά πρόσθεσε ότι το πανεπιστήμιο εξετάζει τρόπους για να προστατεύσει ορισμένες εργασίες από τη χρήση της.

Αυτό συνεπάγεται περισσότερες εξετάσεις εντός της αίθουσας και λιγότερες εργασίες για το σπίτι, ώστε να ελέγχονται οι φοιτητές και να μην ωθούνται να χρησιμοποιήσουν εργαλεία ΑΙ. Ο κοσμήτορας δήλωσε ότι σκοπεύει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο οδηγιών για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο κολλέγιο μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

Τι γίνεται στα σχολεία

Όσον αφορά τις μικρότερες ηλικίες, ορισμένες σχολικές περιφέρειες κινούνται με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η πόλη της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για τους μαθητές στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και την Γ’ Γυμνασίου.

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Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα επιτρέπεται μόνο στο Λύκειο. Ωστόσο, θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές όπως η εκμάθηση αυτής της τεχνολογίας και κάποια πιλοτικά προγράμματα.

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Σύμφωνα με τους New York Times, θα απαγορεύονται επίσης τα chatbots τα οποία παρουσιάζονται ως σύντροφοι ΤΝ που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη. Ασφαλώς τίθεται το ερώτημα πώς να ελεγχθεί η χρήση της ΤΝ, καθώς συμβαίνει συχνά εκτός σχολείου και στον ιδιωτικό τομέα.

Μολονότι γίνονται πολλές συζητήσεις για περιορισμό της ΑΙ στον εκπαιδευτικό τομέα, πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό όταν οι νέες γενιές «γεννιούνται» και μεγαλώνουν μέσα σε ένα ψηφιακό κόσμο; Όσο βαθαίνουν οι τεχνολογικές δεξιότητες της ανθρωπότητας και αυξάνονται οι προοπτικές, οι φοιτητές καλούνται να ισορροπήσουν την διασφάλιση της πνευματικής κρίσης με τις απαιτήσεις για ταχύτητα και γρήγορο αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από NYT, Futurism

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