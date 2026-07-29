Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης καταδεικνύει ότι η βιολογική παραγωγή αβγών προκαλεί διπλάσιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σύγκριση με την εκτροφή σε κλωβοστοιχίες.

Τα συστήματα ελεύθερης βοσκής απαιτούν περισσότερα πτηνά για την ίδια παραγωγή, γεγονός που αυξάνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις ανάγκες σε γη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα κλουβιά παρουσιάζουν υψηλότερη αποδοτικότητα και χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στα πτηνά λόγω της προστασίας από ασθένειες και αρπακτικά.

Ωστόσο, τα μη βιολογικά συστήματα ελεύθερης βοσκής μπορούν να συνδυάσουν βελτιωμένη ευζωία με σχετικά χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

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Τα βιολογικά αβγά αφήνουν διπλάσιο περιβαλοντικό αποτύπωμα στο περιβάλλον σε σύγκριση με εκείνα που προέρχονται από κότες που ζουν σε κλουβιά, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης που δημοσιεύτηκε στο Royal Society Open Science.

Βιολογικό μοντέλο ή κότες σε κλουβιά;

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από φάρμες στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διετία 2009 – 2010, εξετάστηκε η επιρροή διάφορων παραγόντων, όπως συστήματα ελεύθερης βοσκής και η διαβίωση των ζώων σε στεγασμένους θαλάμους στη συνολική παραγωγή αβγών.

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Όπως προκύπτει από την έρευνα, η βιολογική εκτροφή οδηγεί σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμες με 2.316.000 τόνους CO2 (tCO2e, δηλαδή τους ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα που μετρούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας δραστηριότητας), ενώ η παραγωγή αυγών σε κλωβοστοιχίες θα εξέπεμπε 1.184.000 τόνους CO2e. λαθη

Τα βιολογικά μοντέλα απαιτούν περισσότερες όρνιθες για την παραγωγή του ίδιου αριθμού αβγών, αποτρέποντας την αύξηση θρεπτικών ουσιών στα υδάτινα συστήματα και αυξάνοντας τις πιθανότητες θνησιμότητας για τα πτηνά. Ωστόσο, οι όρνιθες που εκτρέφονται σε κλουβιά τείνουν να είναι πιο παραγωγικά και αποδοτικά, σημειώνουν οι ερευνητές.

Organic eggs have worse impact on climate than eggs from caged chickens https://t.co/SSGO8hUbtf via @guardian — Nino Brodin (@Orgetorix) July 29, 2026

Τι αναφέρουν οι ερευνητές

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η ερευνήτρια Δρ Μπάρτλετ που εργάζεται στη Σχολή Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος Smith του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, εξέτασε μαζί με τους συνεργάτες της δεδομένα από πτηνοτροφικές μονάδες του Ηνωμένου Βασιλείου για να υπολογίσει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως τις εκπομπές θερμοκηπίου, τη χρήση γης και τα είδη ρύπανσης. Εξετάστηκαν επίσης δείκτες ευζωίας, όπως η θνησιμότητα και ο αριθμός των πτηνών που απαιτούνται για την παραγωγή μιας συγκεκριμένης ποσότητας αβγών.

«Διαπιστώσαμε ότι τα συστήματα εκτροφής που θεωρούνται γενικά καλύτερα για τη ευημερία των ζώων, όπως τα βιολογικά και τα ελεύθερης βοσκής, ενδέχεται στην πραγματικότητα να απαιτούν περισσότερα πτηνά για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας αβγών επειδή είναι λιγότερο αποδοτικά, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση».

Ωστόσο, η ερευνήτρια διευκρίνισε ότι η έρευνα δεν παρουσιάζει τη συνολική εικόνα, αναγνωρίζοντας ότι τα βιολογικά συστήματα προσφέρουν οφέλη για τη βιοποικιλότητα στις φάρμες.

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Οι όρνιθες αυγοπαραγωγής αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ζώων που εκτρέφονται σε κλουβιά παγκοσμίως. Καθώς η παγκόσμια κατανάλωση αβγών αυξάνεται, η μεταχείρισή τους συνιστά σημαντικό ζήτημα ευζωίας, δήλωσε η Δρ Χάριετ Μπάρτλετ, μία εκ των συγγραφέων της μελέτης που επισημαίνει ότι δεν έχει μελετηθεί εις βάθος η παραγωγή αβγών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι συνολικές εκπομπές φτάνουν τους 1.439.000 τόνους CO2e στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η παραγωγή αβγών κατανέμεται μεταξύ κλωβοστοιχιών, στεγασμένων θαλάμων (barn), καθώς και μη βιολογικών και βιολογικών συστημάτων ελεύθερης βοσκής.

Η μετάβαση από το σημερινό μοντέλο σε μια αποκλειστικά βιολογική παραγωγή ελεύθερης βοσκής θα αύξανε τις εκπομπές ρύπων κατά 60%, διπλασιάζοντας σχεδόν τις ανάγκες σε έκταση γης.

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Η σημασία της έρευνας

Η παραπάνω έρευνα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, αν λάβουμε υπόψιν ότι η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων ευθύνεται για το 26% των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το 78% του ευτροφισμού των υδάτων και το 32% της οξίνισης του εδάφους. Αποτελεί βασικό παράγοντα αυτής της επιβάρυνσης, καθώς έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 50 χρόνια. Δεδομένου ότι οι καλλιέργειες ζωοτροφών συμβάλλουν σημαντικά στο ανθρακικό αποτύπωμα της πτηνοτροφίας, η κατανάλωση περισσότερης τροφής ανά αβγό συνεπάγεται υψηλότερες εκπομπές.

Οι μέθοδοι μη βιολογικής ελεύθερης βοσκής εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα και γης, παράγοντας μόλις 2,21 κιλά CO2 ανά κιλό αβγών —μόλις 0,11 κιλά περισσότερο από τις κλωβοστοιχίες. Η Δρ Χάριετ Μπάρτλετ εξηγεί ότι «τα μη βιολογικά συστήματα ελεύθερης βοσκής μπορούν να προσφέρουν βελτιώσεις στην ευζωία των ζώων, διατηρώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχετικά χαμηλά επίπεδα».

Tα επίπεδα θνησιμότητας

Αναφορικά με τα επίπεδα θνησιμότητας που συναντώνται, η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι κότες σε κλουβιά παρουσιάζουν μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας σε σύγκριση με εκείνες που είναι βιολογικής ελεύθερης βοσκής:

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1.Βιολογική ελεύθερη βοσκή: 8% θνησιμότητα

2.Στεγασμένοι θάλαμοι (barn): 3,5% θνησιμότητα

3.Βελτιωμένες κλωβοστοιχίες: 2,5% θνησιμότητα

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Η υψηλότερη θνησιμότητα στην ελεύθερη βοσκή αποδίεται στη μεγαλύτερη έκθεση των πτηνών σε ασθένειες, άρπαγες, τραυματισμούς, καθώς και στο επιθετικό ράμφισμα μεταξύ των ορνίθων.

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Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ Όλιβερ Μάρτινιτς, ανεξάρτητος ερευνητής, δήλωσε: Οι ερευνητές αναγνωρίζουν τους περιορισμούς της έρευνας που αφορά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αν και αναφέρουν ότι δεν έχουν σημειωθεί νεότερες εξελίξεις στην παραγωγή αβγών. Η έρευνα δεν έλαβε υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως τη χρήση φυτοφαρμάκων ή τη βιοποικιλότητα.

Με πληροφορίες από Guardian, Phys.org

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