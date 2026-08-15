Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Αίγυπτος εξετάζεται ως υποψήφια για μελλοντική ένταξη στη Συμφωνία της Μέκκας, η οποία προβλέπει κοινή αμυντική δράση μεταξύ των συμβαλλόμενων μελών.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναμένει την τήρηση των υποσχέσεων του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Η Άγκυρα εκφράζει έντονη ανησυχία για τις ισραηλινές επιθέσεις σε Γάζα και Λίβανο, ενώ δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει την υποστήριξη προς το Σουδάν και τη Λιβύη.

Παράλληλα, ο Ερντογάν επισήμανε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την τουρκική εξωτερική πολιτική.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Αίγυπτος θα μπορούσε να ενταχθεί στη συμφωνία της Μέκκας που υπέγραψαν πρόσφατα η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή του Καίρου περιλαμβάνεται στις επιλογές για τη μελλοντική διεύρυνση.

Τι είπε για την Αίγυπτο

Μιλώντας στο δίκτυο Al Jazeera, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η «Συμφωνία της Μέκκας» δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν κοινή δράση σε περίπτωση που οποιοδήποτε από αυτά δεχθεί εξωτερική επίθεση. Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, η συμφωνία εξέπεμψε ένα ηχηρό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο, με τη συμμετοχή της Αιγύπτου να συγκαταλέγεται πλέον στις επιλογές για τη μελλοντική διεύρυνση της συμμαχίας.

Advertisement

Advertisement

Η αναφορά στα F-35

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, δηλώνοντας ότι έχει λάβει σχετική υπόσχεση από τον Αμερικανό πρόεδρο και περιμένει πλέον να τηρηθεί.

Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πολυεθνικό πρόγραμμα των F-35 το 2019, μετά την παραλαβή του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400. Η Ουάσινγκτον είχε υποστηρίξει ότι η παρουσία του ρωσικού συστήματος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητες τεχνολογίες του μαχητικού stealth.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ, έχοντας δίπλα του τον Ερντογάν, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα άρει τις κυρώσεις CAATSA που επιβλήθηκαν στην Τουρκία τον Δεκέμβριο του 2020 λόγω της αγοράς των S-400.

Turkish President Erdogan to Al Jazeera:



Europe does not appear willing to admit Türkiye into the European Union.



Joining the European Union is not our priority, and Europe is the one that loses out from Türkiye not joining. pic.twitter.com/c3JA2ITNMx — Clash Report (@clashreport) August 15, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει επίσης ότι η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 είναι ένα ενδεχόμενο που η κυβέρνησή του «σίγουρα θα εξέταζε».

Ωστόσο, ενδεχόμενη πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα εξακολουθεί να συναντά αντιστάσεις στο Κογκρέσο. Παράλληλα, νόμος που ψηφίστηκε το 2020 απαγορεύει στο Πεντάγωνο να μεταβιβάσει F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα η χώρα διατηρεί το σύστημα S-400.

Advertisement

Γάζα, Λίβανος, Σουδάν, ΕΕ, Ορμούζ

Όσον αφορά τη Γάζα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία «δεν μπορεί να αφήσει τη Γάζα μόνη της» και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να την υποστηρίξει. Ανέφερε ότι η Χαμάς τηρεί τις δεσμεύσεις της με καλή πίστη, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο.

Όσον αφορά το Λίβανο, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας για την Άγκυρα. Ανέφερε ότι είχε θέσει το ζήτημα της ανάγκης να τερματιστεί ο πόλεμος στο Λίβανο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, τονίζοντας τον ρόλο της Ουάσινγκτον στην παύση των εχθροπραξιών.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Σουδάν και χαρακτήρισε τις σχέσεις του με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Κυριαρχίας, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν, ως καλές. Ανέφερε επίσης ότι οι σχέσεις της Άγκυρας με τη Λιβύη είναι σταθερές και ότι η Τουρκία δεν θα την εγκαταλείψει.

Advertisement

Turkish President Erdogan to Al Jazeera:



Europe does not appear willing to admit Turkey into the European Union.



Joining the European Union is not our priority, and Europe is the one that loses out from Turkey not joining. — Open Source Intel (@Osint613) August 15, 2026

Όσον αφορά την Ευρώπη, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται διατεθειμένη να δεχτεί την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η ένταξη δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα και ότι η Ευρώπη θα είναι «η χαμένη».

Ο Τούρκος ηγέτης δήλωσε επίσης ότι η επαναλειτουργία του Στενού αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι το παρατεταμένο κλείσιμο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός. Αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε το Κατάρ στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Advertisement